Сокращение помощи Украине не высвободит существенных ресурсов для Тайваня, - Госдепартамент США

Уменьшение помощи Украине не высвободит существенных ресурсов для безопасности в Азии, а наоборот станет провалом как для безопасности Европы, так и для безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Скептики иногда выступают за резкое сокращение поддержки Украины со стороны США, хотя это и не высвободит никаких существенных ресурсов для Тайваня, - сказал Кэпмбелл. - Резкое сокращение помощи Украине станет не только моральным провалом, но и стратегическим провалом не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе".

Друзья и противники США увидят в сокращении помощи Украине "свидетельство американского политического паралича, который размывает доверие и решимость США как партнера по безопасности", сказал чиновник.

"Две страны, которые сделали больше всего для поддержки России в переоборудовании военно-промышленной базы с начала ее первых провальных шагов по вторжению в Украину, несомненно, это Китай и Северная Корея", - отметил Кэмпбелл.

Также читайте: В Госдепе считают сближение РФ и КНДР признаком неудач Путина в войне против Украины

Он убежден: союзники США в регионе осознают, что вопросы безопасности различных регионов взаимосвязаны. "Значительное изменение в Индо-Тихоокеанском регионе заключается в том, что союзники США начали поддерживать безопасность в Европе", - говорит Кэмпбелл.

Свидетельством этому представитель Госдепа назвал обращение японского премьер-министра Фумио Кишиды в апреле, который в речи в американском Конгрессе первым пунктом сказал о важности помощи Украине, чтобы сохранить стабильность Индо-Тихоокеанского региона.