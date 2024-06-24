До трьох прикордонних сіл Харківщини заборонять проїзд через безпекову ситуацію
З 25 червня тимчасово призупинять проїзд до сіл Борщова, Слобожанське та Липці, що на Харківщині. Причиною стали постійні обстріли російських загарбників, а також мінна небезпека.
Про це повідомила у Telegram Липецька сільрада, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, що загрожують здоров'ю та життю людей, з 25.06.2024 року зупиняється проїзд у населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці", - йдеться у повідомленні сільради.
Там також пообіцяли додатково повідомити про зміни у пропускному режимі.
