До трьох прикордонних сіл Харківщини заборонять проїзд через безпекову ситуацію

З 25 червня тимчасово призупинять проїзд до сіл Борщова, Слобожанське та Липці, що на Харківщині. Причиною стали постійні обстріли російських загарбників, а також мінна небезпека.

Про це повідомила у Telegram Липецька сільрада, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, що загрожують здоров'ю та життю людей, з 25.06.2024 року зупиняється проїзд у населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці", - йдеться у повідомленні сільради.

Там також пообіцяли додатково повідомити про зміни у пропускному режимі.

