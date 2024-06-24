К трем пограничным селам Харьковщины запретят проезд из-за ситуации с безопасностью

С 25 июня временно приостановят проезд в села Борщевая, Слобожанское и Липцы, что на Харьковщине. Причиной стали постоянные обстрелы российских захватчиков, а также минная опасность.

Об этом сообщил в Telegram Липецкий сельсовет, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25.06.2024 года останавливается проезд в населенные пункты Борщевая, Слобожанское и Липцы", - говорится в сообщении сельсовета.

Там также пообещали дополнительно сообщить об изменениях в пропускном режиме.

