К трем пограничным селам Харьковщины запретят проезд из-за ситуации с безопасностью

До трьох прикордонних сіл Харківщини заборонять проїзд через безпекову ситуацію

С 25 июня временно приостановят проезд в села Борщевая, Слобожанское и Липцы, что на Харьковщине. Причиной стали постоянные обстрелы российских захватчиков, а также минная опасность.

Об этом сообщил в Telegram Липецкий сельсовет, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25.06.2024 года останавливается проезд в населенные пункты Борщевая, Слобожанское и Липцы", - говорится в сообщении сельсовета.

Там также пообещали дополнительно сообщить об изменениях в пропускном режиме.

Читайте также: За последние сутки обстановка на Харьковщине существенных изменений не претерпела, бои идут в Волчанске, - ОТГВ "Харьков"

