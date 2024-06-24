УКР
Новини
1 026 16

США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів, - Білий дім

США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів

Уряд США має намір профінансувати друк понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкової школи.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, заяву якого опубліковано на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Допомогу для друку підручників Вашингтон надасть через агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 

У своїй заяві Салліван нагадав, що 23 травня росіяни знищили друкарню "Фактор-Друк" у Харкові.

"Це частина знищення Росією друкарень у Харкові та інших містах України, що триває. Харківські друкарні випускають значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Завдаючи ударів по цих друкарнях, Росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо Росії домогтися успіху", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Зазначається, що підручники виготовлятимуть в Україні, їх отримають учні у більш ніж 12 тисяч початкових школах.

"Наше повідомлення чітке: ми продовжуватимемо підтримувати український народ у той час, коли він захищається від варварської агресивної війни Росії", - наголосив Салліван.

Як відомо, 23 травня російські загарбники знищили друкарню "Фактор-Друк" у Харкові.

Читайте також: Видавництво Vivat оцінило збитки через знищення росіянами великої друкарні у Харкові у 20 мільйонів

книги (453) США (24127) Салліван Джейк (297)
+5
.... незнання- сила! Як писав Орвелл.... Навіщо нам вчити українських дітей?
Я Вас вірно зрозумів?
Я Вас вірно зрозумів?
показати весь коментар
24.06.2024 20:26 Відповісти
+5
До чого тут наша влада, якщо фінансують виготовлення підручників американці. От якщо-б Зе-команда анонсувала таке- тоді-б я був впевнений, що буде чергові "1 млрд. дерев", або "1 млн дронів".....
показати весь коментар
24.06.2024 20:45 Відповісти
+4
Це добре. Дуже добре.
показати весь коментар
24.06.2024 20:39 Відповісти
Може за ці гроші підготувати одного пілота на F-16 !
показати весь коментар
24.06.2024 20:18 Відповісти
.... незнання- сила! Як писав Орвелл.... Навіщо нам вчити українських дітей?
Я Вас вірно зрозумів?
Я Вас вірно зрозумів?
показати весь коментар
24.06.2024 20:26 Відповісти
Наша влада вже посадили 1000 000 000 дерев, зробила 1000 000 FPV дронів, далі продовжувати ?!!!
показати весь коментар
24.06.2024 20:38 Відповісти
До чого тут наша влада, якщо фінансують виготовлення підручників американці. От якщо-б Зе-команда анонсувала таке- тоді-б я був впевнений, що буде чергові "1 млрд. дерев", або "1 млн дронів".....
показати весь коментар
24.06.2024 20:45 Відповісти
Ви думаєте Підручники будуть друкувати в Огайо ?!
показати весь коментар
24.06.2024 20:59 Відповісти
друкуйте одразу підручники англійською мовою, щоб двічи не тратитись

невідомо хто залишеться в Україні під бомбардуванням і без електрики взимку...
показати весь коментар
24.06.2024 22:46 Відповісти
Замість ППО і ракет!!!
показати весь коментар
24.06.2024 20:22 Відповісти
Чим більше дітей буде освіченими, тим більше вони принесуть користі США, коли підростуть і переїдуть.
показати весь коментар
24.06.2024 20:26 Відповісти
На жаль це правда перевірено на власному досвіді
показати весь коментар
24.06.2024 20:54 Відповісти
Пане Геннадій для того, щоб наші діти та внуки не виїжджали з України потрібно щоб батьки та дідусі з бабусями перестали голосувати на виборах за корумпованих у#банів.
показати весь коментар
24.06.2024 21:33 Відповісти
Це добре. Дуже добре.
показати весь коментар
24.06.2024 20:39 Відповісти
Українські учні початкової школи, та їх батьки, вдячні Уряду США.
показати весь коментар
24.06.2024 20:41 Відповісти
Це добре, бо може хоча б в цих підручниках не буде прославляння найвеличнішого боневтіка і перекручування історії (якщо хто не в курсі, то є така тенденція), особливо за останні два роки.
показати весь коментар
24.06.2024 20:46 Відповісти
Вы шо ********* печатать книги в Харькове?Там уже ********** одну друкарню щас и по этой КАБИна прилетит
показати весь коментар
24.06.2024 21:13 Відповісти
Краще зробіть інтернет більш доступним для школярів. Це матиме кращі практики. Бо все одно більшість навчання буде дистанційна.
показати весь коментар
24.06.2024 21:50 Відповісти
Дивно виходить. Інша країна фінансує підручники для України. А українська жлобоеліта виводить свої гроші за кордон.
показати весь коментар
24.06.2024 22:37 Відповісти
 
 