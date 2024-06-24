США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів, - Білий дім

Уряд США має намір профінансувати друк понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкової школи.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, заяву якого опубліковано на сайті Білого дому.

Допомогу для друку підручників Вашингтон надасть через агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

У своїй заяві Салліван нагадав, що 23 травня росіяни знищили друкарню "Фактор-Друк" у Харкові.

"Це частина знищення Росією друкарень у Харкові та інших містах України, що триває. Харківські друкарні випускають значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Завдаючи ударів по цих друкарнях, Росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо Росії домогтися успіху", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Зазначається, що підручники виготовлятимуть в Україні, їх отримають учні у більш ніж 12 тисяч початкових школах.

"Наше повідомлення чітке: ми продовжуватимемо підтримувати український народ у той час, коли він захищається від варварської агресивної війни Росії", - наголосив Салліван.

