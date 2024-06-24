До комюніке Саміту миру долучилася ще одна африканська країна - Малаві

До рішення Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня, долучилась африканська країна Малаві.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна – Малаві – приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії", - зазначив Зеленський.

Як зауважив президент, що більше буде країн і лідерів з Україною, то швидше вдасться повернути повну силу Статуту ООН.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня. На ньому обговорювалися питання, визначені в Українській формулі миру, серед іншого щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення дітей та інших гуманітарні питання.

Нагадаємо, що нещодавно до комюніке саміту миру приєдналися Замбія, Організація американських держав, Антигуа і Барбуда та Барбадос і Республіки Маршаллові Острови.