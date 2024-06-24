До комюніке Саміту миру долучилася ще одна африканська країна - Малаві
До рішення Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня, долучилась африканська країна Малаві.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна – Малаві – приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії", - зазначив Зеленський.
Як зауважив президент, що більше буде країн і лідерів з Україною, то швидше вдасться повернути повну силу Статуту ООН.
Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня. На ньому обговорювалися питання, визначені в Українській формулі миру, серед іншого щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення дітей та інших гуманітарні питання.
Нагадаємо, що нещодавно до комюніке саміту миру приєдналися Замбія, Організація американських держав, Антигуа і Барбуда та Барбадос і Республіки Маршаллові Острови.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За відносини з Малаві відповідає Посольство України в Кенії. Посольство Малаві в Україні за сумісництвом розташоване в Берліні, Німеччина.
4 серпня 2022 року відбулася перша в історії двосторонніх відносин телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Малаві Лазарусом Чакверою.
У 2021 р. обсяг торгівлі товарами та послугами між країнами становив 58,533 млн дол. США. Експорт з України склав 227 тис. дол. США, імпорт в Україну - 58,239 млн дол. США. Негативне для України сальдо - 58,2012 млн дол. США.
Основні статті українського експорту: котли та машини (54,9 %), молоко, молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед (44,1 %).
Основні статті імпорту з Малаві: тютюн і промислові замінники тютюну (99,9 %).
Обсяг двосторонньої торгівлі послугами між Україною та Малаві склав 67 тис. дол. США. Експорт з України до Малаві склав 67 тис. дол. США, імпорт - відсутній. Основною статтею експорту послуг були послуги, пов'язані з подорожами на суму 38 тис. дол. США або 62,6 % загального експорту послуг.