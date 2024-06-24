УКР
До комюніке Саміту миру долучилася ще одна африканська країна - Малаві

Малаві приєдналася до комюніке Саміту миру

До рішення Саміту миру, який відбувся  у Швейцарії 15-16 червня, долучилась африканська країна Малаві.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна – Малаві – приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії", - зазначив Зеленський.

Як зауважив президент, що більше буде країн і лідерів з Україною, то швидше вдасться повернути повну силу Статуту ООН.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня. На ньому обговорювалися питання, визначені в Українській формулі миру, серед іншого щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення дітей та інших гуманітарні питання.

Зеленський Володимир (25253) Глобальний саміт миру (278)
Единственная польза от этого "саммита мыла", мы хоть узнаем про существование некоторых стран...
24.06.2024 21:29 Відповісти
Це прорив, і однозначно - пабєда. Заодно появилось нове місце, куди того ж Содоля можна відправити послом
24.06.2024 21:27 Відповісти
24.06.2024 21:40 Відповісти
