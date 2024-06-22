УКР
Барбадос і Маршаллові острови приєдналися до фінального комюніке Саміту миру, - Зеленський

Комюніке саміту Миру

Під рішенням першого Саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії, з’явилися два нові підписи - Барбадосу і Республіки Маршаллові Острови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський у X (Twitter).

"Я вдячний Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови за приєднання до заключного комюніке першого Саміту миру. Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу", - йдеться в дописі.

За словами Зеленського, на цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий. Він наголосив, що Україна цінує своїх партнерів з острівних держав і закликає всіх приєднатися до розробки бачення справедливого миру для України та всіх націй світу.

"Кожен може зробити свій внесок. Я з нетерпінням чекаю співпраці з острівними країнами над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека. Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала", - додав Зеленський.

Нагадаємо, до фінального комюніке Глобального саміту миру приєдналася Замбія. Раніше до нього долучилися Організація американських держав та Антигуа і Барбуда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про "відкликання" підписів під комюніке Саміту миру: До першого списку включили деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) Глобальний саміт миру (278)
Топ коментарі
+18
Так за наш рахунок та житті солдат ЗСУ тішиться, гнида неголена.
показати весь коментар
22.06.2024 13:32 Відповісти
+15
Чим би не тішилося...
показати весь коментар
22.06.2024 13:28 Відповісти
+13
показати весь коментар
22.06.2024 13:28 Відповісти
Чим би не тішилося...
показати весь коментар
22.06.2024 13:28 Відповісти
Так за наш рахунок та житті солдат ЗСУ тішиться, гнида неголена.
показати весь коментар
22.06.2024 13:32 Відповісти
ПОТУЖНО , НЕЗЛАМНО , ПОВНА *****...
показати весь коментар
22.06.2024 16:14 Відповісти
потужно та переможно!
але, до п'яти, так і не навчився рахувати.
показати весь коментар
22.06.2024 13:28 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 13:28 Відповісти
Я так понимаю что про майские шашлычки можно не писать?
показати весь коментар
22.06.2024 13:38 Відповісти
А от ці шашлички не потрапили в Україну...
показати весь коментар
22.06.2024 13:47 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 14:10 Відповісти
Символічно зеля в косоворотці .
показати весь коментар
22.06.2024 14:30 Відповісти
це вся їх зрадлива сутність
показати весь коментар
22.06.2024 14:40 Відповісти
А кого вони зрадили? Своїх, кацапів?
показати весь коментар
22.06.2024 19:37 Відповісти
а Папуа-Нова Гвінея? ще ні?
показати весь коментар
22.06.2024 13:29 Відповісти
В африці є ще пігмеї. як вони-приєднались?
показати весь коментар
22.06.2024 13:34 Відповісти
пігмеї є, авжеж, але в опі не можуть знайти назву країни пігмеїв...
показати весь коментар
22.06.2024 13:38 Відповісти
Папуа-нова Ґвінея в сотні разів цивілізованіша країна ніж кацапія
показати весь коментар
22.06.2024 13:39 Відповісти
Барбадособандерівці. Прапор Барбадоса.

показати весь коментар
22.06.2024 13:34 Відповісти
Maserati 👍
показати весь коментар
22.06.2024 13:53 Відповісти
Это ... Брависсимо !
показати весь коментар
22.06.2024 13:36 Відповісти
Вони надали нам гарантії безпеки?
показати весь коментар
22.06.2024 13:40 Відповісти
Маршалові острови входять у асоціацію з США. А Барбадос тільки у 2021 вийшов з британської корони. Звісно, вони за Україну...
показати весь коментар
22.06.2024 13:42 Відповісти
з нетерпінням чекаємо на підписи від науру... а як всі країни полінезії підпишуть, то кацапам нічого іншого не залишиться, як підписати акт про повну й безумовну... й не сумнівайтеся
показати весь коментар
22.06.2024 13:43 Відповісти
Без Вануату діла не буде. Все вони вирішують.
показати весь коментар
22.06.2024 14:17 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 14:50 Відповісти
Нє вануату я, он сам ко мнє пришьол....
показати весь коментар
22.06.2024 15:09 Відповісти
Дякую Богу що в нас є такий президент. А не якийсь там дурачок
показати весь коментар
22.06.2024 13:45 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 13:45 Відповісти
До**алися до мишей. А колись з кацапів ржали, що їх лавров бігає до папуасів.
показати весь коментар
22.06.2024 13:47 Відповісти
Глобальний Юг, однако. Глобальниє політики летять на Глобальний Юг, через Кабо Верзе.
показати весь коментар
22.06.2024 15:11 Відповісти
А можна імʼя большого брата? Щоб оцінити наскільки сказанная вєщь умная
показати весь коментар
22.06.2024 14:49 Відповісти
Барбарис наш . Уря .!!
показати весь коментар
22.06.2024 13:51 Відповісти
Барбадос одна й з країн з високим рівнем життя на карибах. Але у геополітичному сенсі порожнє місце. Ну а Маршалові це зелене собі додаткові оффшори готує
показати весь коментар
22.06.2024 13:57 Відповісти
Косой: Раз!
Трошкин: Молодец! Фёдор Петрович, молодец!
(Удар по голове Трошкину)
Алибаба: Два!
Хмырь: Чем больше сдадим, тем лучше
показати весь коментар
22.06.2024 14:00 Відповісти
ну це вже точно ПЕРЕМОГА !!!
показати весь коментар
22.06.2024 14:01 Відповісти

показати весь коментар
22.06.2024 14:16 Відповісти
У Барбадоса флаг теж нічогенький .
показати весь коментар
22.06.2024 16:07 Відповісти
Хех, нарешті. Барбадос мене найбільше непокоїв. )
показати весь коментар
22.06.2024 14:11 Відповісти
Ну и дурак. Уже потихоньку стали все забывать о неудавшемся "саммите мира" под эгидой клоуна. А этот дебил об этом позорище взял и напомнил. Ну разве не *******?
показати весь коментар
22.06.2024 14:11 Відповісти
Три пальми і два лімура також.
показати весь коментар
22.06.2024 14:15 Відповісти
А Кірюха той що бізнес партнер найвиличнішого,найвидатнішого,наймогутнішого лідОра,вже теж підписав?
Ну йому Маршалові острови для офшоів саме то.
показати весь коментар
22.06.2024 14:16 Відповісти
Не саме то. Це британська та американська юрисдикція.

Хоча допускаю, що ЗЕлені довбойоби не в курсі.
показати весь коментар
22.06.2024 14:19 Відповісти
а це перемога чи такий тонкий тролінг?
показати весь коментар
22.06.2024 14:26 Відповісти
И что это нам даёт, или чем бы дитя не тешилось, лишь бы делами не занималось.
показати весь коментар
22.06.2024 14:31 Відповісти
Поки ***** обробляє північну корею зеля окучує людожерські острови .
показати весь коментар
22.06.2024 14:34 Відповісти
Для повного щастя гундосу бракує Сомалі та афганських талібів.
показати весь коментар
22.06.2024 14:38 Відповісти
А пІнгвіни Антарктиди приєднались? Найвеличніший ПШИК став би значно більшим
показати весь коментар
22.06.2024 14:40 Відповісти
У-Р-Р-А-А !!! Завтра самольоти
показати весь коментар
22.06.2024 14:51 Відповісти
F-35 будуть в Україні.
показати весь коментар
22.06.2024 14:52 Відповісти
Кабо Верзе наш Хрипатий.
показати весь коментар
22.06.2024 15:13 Відповісти
Да что там Барбадос... Скоро присоединится туманное государство Айкос.
показати весь коментар
22.06.2024 15:21 Відповісти
Ну просто мїжгалактичне ї історічне досягнення! Непереможний план Брбадоса!.... Воно ще не награлося? Ще досі товче воду в ступі, імітуучі бурхливу і важливу діяльність? Дурне поїхало в турне.....Ну невже воно дійсно таке дурне, що навіть не спроможне зрозуміти що яке воно дурне?Чи вважає себе таким розумним, що продовжує всіх нас за дурнів мати? Цікаво спостерігати, коли хитре вважає що воно розумне.......Так, соромлюся спитати: а підпис Барбадоса- це вже премога , чи ще ні?
показати весь коментар
22.06.2024 16:38 Відповісти
Хана Пуйлу.
показати весь коментар
22.06.2024 18:05 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 21:49 Відповісти
Подає ,як перемогу,але це твоя робота,дурнику!
показати весь коментар
22.06.2024 18:26 Відповісти
Залишилось приєднати о. Пасхі.
Виписуйте відрядження.
показати весь коментар
22.06.2024 19:58 Відповісти
 
 