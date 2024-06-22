Барбадос і Маршаллові острови приєдналися до фінального комюніке Саміту миру, - Зеленський

Під рішенням першого Саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії, з’явилися два нові підписи - Барбадосу і Республіки Маршаллові Острови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський у X (Twitter).

"Я вдячний Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови за приєднання до заключного комюніке першого Саміту миру. Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу", - йдеться в дописі.

За словами Зеленського, на цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий. Він наголосив, що Україна цінує своїх партнерів з острівних держав і закликає всіх приєднатися до розробки бачення справедливого миру для України та всіх націй світу.

"Кожен може зробити свій внесок. Я з нетерпінням чекаю співпраці з острівними країнами над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека. Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала", - додав Зеленський.

Нагадаємо, до фінального комюніке Глобального саміту миру приєдналася Замбія. Раніше до нього долучилися Організація американських держав та Антигуа і Барбуда.

