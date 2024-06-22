Барбадос и Маршалловы острова присоединились к финальному коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Под решением первого Саммита мира, который состоялся неделю назад в Швейцарии, появились две новые подписи - Барбадоса и Республики Маршалловы Острова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в X (Twitter).

"Я благодарен Барбадосу и Республике Маршалловы Острова за присоединение к заключительному коммюнике первого Саммита мира. Мы видим рост глобальной поддержки Формулы мира, то есть поддержки Устава ООН, который мы хотим вернуть в полную силу", - говорится в заметке.

По словам Зеленского, на этом пути каждый голос одинаково важен и значим. Он подчеркнул, что Украина ценит своих партнеров из островных государств и призывает всех присоединиться к разработке видения справедливого мира для Украины и всех наций мира.

"Каждый может внести свой вклад. Я с нетерпением жду сотрудничества с островными странами над вопросами, которые являются очень важными для всех нас - такими, как экологическая и продовольственная безопасность. Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике с момента инаугурационного Саммита мира. Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество росло", - добавил Зеленский.

Напомним,к финальному коммюнике Глобального саммита мира присоединилась Замбия. Ранее к нему присоединились Организация американских государств и Антигуа и Барбуда.

