ОП: Украина хочет провести второй Саммит мира до конца года

Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим провести второй Саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира. Но мы точно не хотим мира на основе так называемого российского признания реальности, как они об этом говорят", - заявил он.

По словам Жовквы, "президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) сказал, что можно было бы хоть завтра начать переговоры с Россией - с одним очень простым условием: выведите войска с территории Украины. Но мы же с вами видим, что даже намеков на это нет. Даже не задумывается никто об этом. Поэтому давайте здесь не спешить с какими-то дедлайнами и датами".

Отвечая на вопрос, от чего все-таки будет зависеть проведение второго Саммита мира, поскольку швейцарская сторона уже заявила, что такой саммит может состояться еще до президентских выборов в США в ноябре этого года, Жовква ответил: "Безусловно, выборы в США - это важное событие, за которым следит весь мир".

"Но, мне кажется, определяющим для даты проведения второго саммита является именно интенсивность работы в тематических группах. Вы же слышали президента, который сказал, что второй Саммит мира будет не через годы, а через месяцы. Вот такая установка Украины", - сказал заместитель главы Офиса президента.

Он также отметил роль Швейцарии в безусловно удачной организации первого Саммита мира.

"Мы поддерживаем сейчас связь с ее командой по обновлению списка по присоединению новых стран", - сказал Жовква.

Отвечая на вопрос, где может состояться второй Саммит мира, заместитель главы Офиса президента отметил, что "у Украины, безусловно, есть понимание таких потенциальных стран, потому что с этими странами мы уже проделали определенную работу. Но давайте не облегчать работу агрессору".

"У нас есть ряд стран, и могу сказать с большой долей вероятности, что такой саммит может состояться в одной из стран Глобального Юга. И это было бы логично, потому что первый саммит состоялся в европейском государстве, в нейтральной Швейцарии. Теперь, по логике событий, этот саммит должен состояться в одной из стран Глобального Юга. Какая это будет страна, увидим. Это живой процесс", - заявил он.

По словам заместителя главы Офиса президента, "та страна, которая будет иметь честь провести второй саммит, должна уже сегодня активно работать. И ряд таких стран уже есть, и они работают. В частности, те из них, которые были на первом Саммите мира. И, возможно, не все из них были представлены на уровне президентов и премьер-министров. Но не могу раскрывать даже потенциальный перечень этих стран, чтобы у агрессора не появилось шансов помешать его проведению".

Кроме того, он подчеркнул, что "нам нужны страны, которые готовы, если надо, очень жестко разговаривать с Российской Федерацией, говорить "нет", потому что язык российских ультиматумов закончился. Сейчас будет говорить общий голос мирового сообщества".

"На нашей стороне по итогам саммита уже большинство стран мира. И этот список точно будет расти. Поэтому каждая страна, которая хочет активно участвовать в этом процессе, должна четко определить свою позицию", - сказал Жовква.