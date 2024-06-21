РУС
ОП: Украина хочет провести второй Саммит мира до конца года

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим провести второй Саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира. Но мы точно не хотим мира на основе так называемого российского признания реальности, как они об этом говорят", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба об "отзыве" подписей под коммюнике Саммита мира: В первый список включили некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение

По словам Жовквы, "президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) сказал, что можно было бы хоть завтра начать переговоры с Россией - с одним очень простым условием: выведите войска с территории Украины. Но мы же с вами видим, что даже намеков на это нет. Даже не задумывается никто об этом. Поэтому давайте здесь не спешить с какими-то дедлайнами и датами".

Отвечая на вопрос, от чего все-таки будет зависеть проведение второго Саммита мира, поскольку швейцарская сторона уже заявила, что такой саммит может состояться еще до президентских выборов в США в ноябре этого года, Жовква ответил: "Безусловно, выборы в США - это важное событие, за которым следит весь мир".

"Но, мне кажется, определяющим для даты проведения второго саммита является именно интенсивность работы в тематических группах. Вы же слышали президента, который сказал, что второй Саммит мира будет не через годы, а через месяцы. Вот такая установка Украины", - сказал заместитель главы Офиса президента.

Он также отметил роль Швейцарии в безусловно удачной организации первого Саммита мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит в Швейцарии стал "прыжком к миру", но впереди еще очень трудный путь, - Кулеба

"Мы поддерживаем сейчас связь с ее командой по обновлению списка по присоединению новых стран", - сказал Жовква.

Отвечая на вопрос, где может состояться второй Саммит мира, заместитель главы Офиса президента отметил, что "у Украины, безусловно, есть понимание таких потенциальных стран, потому что с этими странами мы уже проделали определенную работу. Но давайте не облегчать работу агрессору".

"У нас есть ряд стран, и могу сказать с большой долей вероятности, что такой саммит может состояться в одной из стран Глобального Юга. И это было бы логично, потому что первый саммит состоялся в европейском государстве, в нейтральной Швейцарии. Теперь, по логике событий, этот саммит должен состояться в одной из стран Глобального Юга. Какая это будет страна, увидим. Это живой процесс", - заявил он.

По словам заместителя главы Офиса президента, "та страна, которая будет иметь честь провести второй саммит, должна уже сегодня активно работать. И ряд таких стран уже есть, и они работают. В частности, те из них, которые были на первом Саммите мира. И, возможно, не все из них были представлены на уровне президентов и премьер-министров. Но не могу раскрывать даже потенциальный перечень этих стран, чтобы у агрессора не появилось шансов помешать его проведению".

Кроме того, он подчеркнул, что "нам нужны страны, которые готовы, если надо, очень жестко разговаривать с Российской Федерацией, говорить "нет", потому что язык российских ультиматумов закончился. Сейчас будет говорить общий голос мирового сообщества".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы настроены на то, чтобы второй Саммит мира прошел в одной из стран Глобального юга, - Кулеба

"На нашей стороне по итогам саммита уже большинство стран мира. И этот список точно будет расти. Поэтому каждая страна, которая хочет активно участвовать в этом процессе, должна четко определить свою позицию", - сказал Жовква.

Жовква Игорь (153) глобальный саммит мира (273)
+14
прошу уточнити. Україна хоче чи зелень хоче??
21.06.2024 20:03 Ответить
+8
Тупорилий ішак нічого так і не навчився за пять з лишнім років. Але це і дивно, бо чмо хоче втриматись при владі, щоб не нести покарання за свої злодіяння. А, отже, все ще сподівається на такий для нього бажаний, але малоймовірний договорняк.
21.06.2024 20:08 Ответить
+8
Два вопроса
1. Для чего
2. Кому это выгодно
Суть первого саммита знают только госслужащие, и то не все, простому населению дела нет. Сколько оружия поставили эти самые саммиты. Вы в курсе, что в Украине война, и деньги тратить надо на оружие. Давно пора сократить зарплаты всем чиновникам и политикам, и убрать все дополнительные выплаты. А саммит проведите после войны
21.06.2024 20:19 Ответить
прошу уточнити. Україна хоче чи зелень хоче??
21.06.2024 20:03 Ответить
Як каже Луценко - зелень хоче не митьйом так катаньєм мати на саміті Хйла , бо перемовини СОБІ НЕТРЯПКА ПРЯМІ ЗАБОРОНИЛА, а от самміт то вже спосіб почати здачу України без порушення свого ж указу
показать весь комментарий
21.06.2024 20:11 Ответить
дє хоче
21.06.2024 20:16 Ответить
Можно ещё договориться и всем вместе фонариками посветить. Или за руки взяться.
21.06.2024 20:04 Ответить
Тупорилий ішак нічого так і не навчився за пять з лишнім років. Але це і дивно, бо чмо хоче втриматись при владі, щоб не нести покарання за свої злодіяння. А, отже, все ще сподівається на такий для нього бажаний, але малоймовірний договорняк.
21.06.2024 20:08 Ответить
А чому б і ні? Можна ще злити кілька десятків мільйонів доларів аби ЗЕскоти з'їздили за кордон на відпочинок в дорогих готелях і шопінг виділивши годину-дві на те, аби марно потеревенити про якусь там формулу миру з нульовим результатом. Зате, буде тема для сюжетів на Єдиному телемарафоні.
21.06.2024 20:11 Ответить
Первый саммит - содрогались горы, родилась мышь - какова же была его истинная цель? может легитимизация сверхсрочного президента? Второй саммит - условие, которое никогда не будет выполнено - какова же его истинная цель? может ради аргумента "вот почему война будет вечной"?
показать весь комментарий
21.06.2024 20:12 Ответить
оцю Жовкву скоро зроблять міністром ?
21.06.2024 20:12 Ответить
Хоче легітимізувати фсбешного крота в Опі
21.06.2024 20:15 Ответить
Можна ще помолитися до Великого Музунгу.
21.06.2024 20:16 Ответить
Ще раз безглуздо витратіть наролні гроші на куй знашо? ZEлень копирсається у бюджеті як у власному гаманці.
21.06.2024 20:19 Ответить
Так він так і сказав, пояснюючи, чому заздалегідь не попередили народ про можливість вторгнення, "бо я б втрачав 7 мрдл. грн. на місяць" Не Україна втрачала, не український бюджет, а саме конкретно він. Цікава така обмовка, по Фрейду. У нього, схоже, реально манія величі і ставлення до української казни, як до власної кишені.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:29 Ответить
"і ставлення до української казни, як до власної кишені." Плюс ставлення до УКРАЇНСЬКОГО народу як до якогось непотрібу.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:07 Ответить
Як до гоїв.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:30 Ответить
Два вопроса
1. Для чего
2. Кому это выгодно
Суть первого саммита знают только госслужащие, и то не все, простому населению дела нет. Сколько оружия поставили эти самые саммиты. Вы в курсе, что в Украине война, и деньги тратить надо на оружие. Давно пора сократить зарплаты всем чиновникам и политикам, и убрать все дополнительные выплаты. А саммит проведите после войны
21.06.2024 20:19 Ответить
"зелена жуйка" для

"мудрого наріду" із присмаком рашистської баланди "щи" ,за якого українці продовжують вмирати на фронтах від рашистської смерті ,і яка реального миру,та безпеки Україні не принесе...
21.06.2024 20:28 Ответить
"робота в тематичних групах", плять.

Вчергове ОПа вважає всіх, хто це читає і слухає, ідіотами. І їй пох з цього.
21.06.2024 20:28 Ответить
Акція від зеленського "Мільярд саммітів"?
21.06.2024 20:30 Ответить
Проведи пять саммитов и получишь приз. Или пошлют на три буквы, или попросят не отвлекать тех кому надо работать. Хорошо, что на этот уборщиц не прислали
21.06.2024 20:44 Ответить
Після війни , дебіли зелені !!
21.06.2024 20:40 Ответить
Певно, безперервні самміти так мають ******* рашу, що на, скажімо, сто десятому вона зламається і заблагає змилуватись.
21.06.2024 20:43 Ответить
Як їх нетерплячка б'є довершити перемовини з Кацапією!
21.06.2024 20:49 Ответить
з ким?????
21.06.2024 21:01 Ответить
В ближайшем будущем, Зеля отменит собственный указ о запрете переговоров, в противном случае США поменяют его на более сговорчивого.
21.06.2024 21:05 Ответить
Ох и рожа.
21.06.2024 21:28 Ответить
Стандартная рожа секретаря обкома кпсс.
21.06.2024 21:33 Ответить
Якщо там буде пуйло, то зеленсКИЙ буде десь біля параші ! пуйло не визнає легітимність нашого простроченого.
21.06.2024 21:34 Ответить
США найдут кого-нибудь для переговоров, не сомневайся.
21.06.2024 21:43 Ответить
Ти щось наплутав, кацапе. Чи ти й досі працюєш на американських плантаціях десь під Воронежем ? А може у рудниках Маска на Уралі ?
23.06.2024 13:27 Ответить
На чьи банкет? А сыроедам понравилось - Давай ишо!
21.06.2024 21:35 Ответить
А за чий рахунок банкет ?
21.06.2024 21:40 Ответить
Вже навіть затятим на всю голову патріотам космонавтам ,які живуть фантазіями про пабєду ,кордонів 1991 року , трибунал Путіна має вже трохи ставати зрозуміло , що ці всі речі - ВІДДАЛЕНЕ МАЙБУТНЄ ( можливе ) - а не найближча реальність .

ОПа Зеленського рухається в коридорі який їй задає Захід . Тобто США . А США націлене на встановлення перемиря по фактичній лінії роозмежування .

Не дивно , що сьогодні приїзджає заступник держсекретаря США і в цей же вечір ОПа говорить про мирний другий саміт ????

Перший саміт - це була легімітизвація Московії - зі країни терориста в СТОРОНУ ДІАЛОГУ.

Другий саміт буде про припинення вогню..

І це буде останній шанс для України - зможуть українці на виборах змінити владу і провести реформи - економіки та армії - чи знову виберуть клоунів ,корупцію і просруть вкінець Україну ??
21.06.2024 21:46 Ответить
Україна хоче?

Цього хоче ЗЄрмак, а не Україна.
21.06.2024 22:10 Ответить
а там третий
четвертий и т.д.
из пустое в порожнее
21.06.2024 22:12 Ответить
Вся хотєлка шапіто накриється мідним тазом.
21.06.2024 22:48 Ответить
 
 