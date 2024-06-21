ОП: Украина хочет провести второй Саммит мира до конца года
Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.
Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим провести второй Саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира. Но мы точно не хотим мира на основе так называемого российского признания реальности, как они об этом говорят", - заявил он.
По словам Жовквы, "президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) сказал, что можно было бы хоть завтра начать переговоры с Россией - с одним очень простым условием: выведите войска с территории Украины. Но мы же с вами видим, что даже намеков на это нет. Даже не задумывается никто об этом. Поэтому давайте здесь не спешить с какими-то дедлайнами и датами".
Отвечая на вопрос, от чего все-таки будет зависеть проведение второго Саммита мира, поскольку швейцарская сторона уже заявила, что такой саммит может состояться еще до президентских выборов в США в ноябре этого года, Жовква ответил: "Безусловно, выборы в США - это важное событие, за которым следит весь мир".
"Но, мне кажется, определяющим для даты проведения второго саммита является именно интенсивность работы в тематических группах. Вы же слышали президента, который сказал, что второй Саммит мира будет не через годы, а через месяцы. Вот такая установка Украины", - сказал заместитель главы Офиса президента.
Он также отметил роль Швейцарии в безусловно удачной организации первого Саммита мира.
"Мы поддерживаем сейчас связь с ее командой по обновлению списка по присоединению новых стран", - сказал Жовква.
Отвечая на вопрос, где может состояться второй Саммит мира, заместитель главы Офиса президента отметил, что "у Украины, безусловно, есть понимание таких потенциальных стран, потому что с этими странами мы уже проделали определенную работу. Но давайте не облегчать работу агрессору".
"У нас есть ряд стран, и могу сказать с большой долей вероятности, что такой саммит может состояться в одной из стран Глобального Юга. И это было бы логично, потому что первый саммит состоялся в европейском государстве, в нейтральной Швейцарии. Теперь, по логике событий, этот саммит должен состояться в одной из стран Глобального Юга. Какая это будет страна, увидим. Это живой процесс", - заявил он.
По словам заместителя главы Офиса президента, "та страна, которая будет иметь честь провести второй саммит, должна уже сегодня активно работать. И ряд таких стран уже есть, и они работают. В частности, те из них, которые были на первом Саммите мира. И, возможно, не все из них были представлены на уровне президентов и премьер-министров. Но не могу раскрывать даже потенциальный перечень этих стран, чтобы у агрессора не появилось шансов помешать его проведению".
Кроме того, он подчеркнул, что "нам нужны страны, которые готовы, если надо, очень жестко разговаривать с Российской Федерацией, говорить "нет", потому что язык российских ультиматумов закончился. Сейчас будет говорить общий голос мирового сообщества".
"На нашей стороне по итогам саммита уже большинство стран мира. И этот список точно будет расти. Поэтому каждая страна, которая хочет активно участвовать в этом процессе, должна четко определить свою позицию", - сказал Жовква.
1. Для чего
2. Кому это выгодно
Суть первого саммита знают только госслужащие, и то не все, простому населению дела нет. Сколько оружия поставили эти самые саммиты. Вы в курсе, что в Украине война, и деньги тратить надо на оружие. Давно пора сократить зарплаты всем чиновникам и политикам, и убрать все дополнительные выплаты. А саммит проведите после войны
"мудрого наріду" із присмаком рашистської баланди "щи" ,за якого українці продовжують вмирати на фронтах від рашистської смерті ,і яка реального миру,та безпеки Україні не принесе...
Вчергове ОПа вважає всіх, хто це читає і слухає, ідіотами. І їй пох з цього.
патріотамкосмонавтам ,які живуть фантазіями про пабєду ,кордонів 1991 року , трибунал Путіна має вже трохи ставати зрозуміло , що ці всі речі - ВІДДАЛЕНЕ МАЙБУТНЄ ( можливе ) - а не найближча реальність .
ОПа Зеленського рухається в коридорі який їй задає Захід . Тобто США . А США націлене на встановлення перемиря по фактичній лінії роозмежування .
Не дивно , що сьогодні приїзджає заступник держсекретаря США і в цей же вечір ОПа говорить про мирний другий саміт ????
Перший саміт - це була легімітизвація Московії - зі країни терориста в СТОРОНУ ДІАЛОГУ.
Другий саміт буде про припинення вогню..
І це буде останній шанс для України - зможуть українці на виборах змінити владу і провести реформи - економіки та армії - чи знову виберуть клоунів ,корупцію і просруть вкінець Україну ??
Цього хоче ЗЄрмак, а не Україна.
четвертий и т.д.
из пустое в порожнее