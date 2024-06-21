УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5188 відвідувачів онлайн
Новини
1 750 37

ОП: Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця року

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року. Процес не має бути затягнутим. Україна, як ніхто, хоче якнайшвидше миру. Але ми точно не хочемо миру на основі так званого російського визнання реальності, як вони про це кажуть", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про "відкликання" підписів під комюніке Саміту миру: До першого списку включили деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання

За словами Жовкви, "президент (України Володимир Зеленський. - Ред.) сказав, що можна було б хоч завтра розпочати переговори з Росією - з однією дуже простою умовою: виведіть війська з території України. Але ж ми з вами бачимо, що навіть натяків на це немає. Навіть не замислюється ніхто про це. Тому давайте тут не поспішати з якимись дедлайнами і датами".

Відповідаючи на запитання, від чого все-таки залежатиме проведення другого Саміту миру, оскільки швейцарська сторона вже заявила, що такий саміт може відбутися ще до президентських виборів у США в листопаді цього року, Жовква відповів: "Безумовно, вибори в США - це важлива подія, за якою слідкує весь світ".

"Але, мені здається, визначальним для дати проведення другого саміту є саме інтенсивність роботи в тематичних групах. Ви ж чули президента, який сказав, що другий Саміт миру буде не через роки, а через місяці. Ось така установка України", - сказав заступник глави Офісу президента.

Він також відзначив роль Швейцарії в безумовно вдалій організації першого Саміту миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", але попереду ще дуже важкий шлях, - Кулеба

"Ми підтримуємо зараз зв'язок з її командою щодо оновлення списку з приєднання нових країн", - сказав Жовква.

Відповідаючи на запитання, де може бути відбутися другий Саміт миру, заступник глави Офісу президента зауважив, що "в України, безумовно, є розуміння таких потенційних країн, тому що із цими країнами ми вже проробили певну роботу. Але давайте не полегшувати роботу агресору".

"У нас є низка країн, і можу сказати з великою часткою ймовірності, що такий саміт може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. І це було б логічно, тому що перший саміт відбувся в європейській державі, у нейтральній Швейцарії. Тепер, за логікою подій, цей саміт має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Яка це буде країна, побачимо. Це живий процес", - заявив він.

За словами заступника глави Офісу президента, "та країна, яка матиме честь провести другий саміт, має вже сьогодні активно працювати. І низка таких країн уже є, і вони працюють. Зокрема, ті з них, які були на першому Саміті миру. І, можливо, не всі з них були представлені на рівні президентів і прем'єр-міністрів. Але не можу розкривати навіть потенційний перелік цих країн, щоб в агресора не з'явилося шансів перешкодити його проведенню".

Крім того, він наголосив, що "нам потрібні країни, які готові, якщо треба, дуже жорстко розмовляти з Російською Федерацією, говорити "ні", бо мова російських ультиматумів закінчилася. Зараз буде говорити спільний голос світової спільноти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми налаштовані на те, щоб другий Саміту миру пройшов в одній з країн Глобального півдня, - Кулеба

"На нашому боці за підсумками саміту вже більшість країн світу. І цей список точно зростатиме. Тому кожна країна, яка хоче брати активну участь у цьому процесі, має чітко визначити свою позицію", - сказав Жовква.

Автор: 

Жовква Ігор (170) Глобальний саміт миру (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
прошу уточнити. Україна хоче чи зелень хоче??
показати весь коментар
21.06.2024 20:03 Відповісти
+8
Тупорилий ішак нічого так і не навчився за пять з лишнім років. Але це і дивно, бо чмо хоче втриматись при владі, щоб не нести покарання за свої злодіяння. А, отже, все ще сподівається на такий для нього бажаний, але малоймовірний договорняк.
показати весь коментар
21.06.2024 20:08 Відповісти
+8
Два вопроса
1. Для чего
2. Кому это выгодно
Суть первого саммита знают только госслужащие, и то не все, простому населению дела нет. Сколько оружия поставили эти самые саммиты. Вы в курсе, что в Украине война, и деньги тратить надо на оружие. Давно пора сократить зарплаты всем чиновникам и политикам, и убрать все дополнительные выплаты. А саммит проведите после войны
показати весь коментар
21.06.2024 20:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прошу уточнити. Україна хоче чи зелень хоче??
показати весь коментар
21.06.2024 20:03 Відповісти
Як каже Луценко - зелень хоче не митьйом так катаньєм мати на саміті Хйла , бо перемовини СОБІ НЕТРЯПКА ПРЯМІ ЗАБОРОНИЛА, а от самміт то вже спосіб почати здачу України без порушення свого ж указу
показати весь коментар
21.06.2024 20:11 Відповісти
дє хоче
показати весь коментар
21.06.2024 20:16 Відповісти
Можно ещё договориться и всем вместе фонариками посветить. Или за руки взяться.
показати весь коментар
21.06.2024 20:04 Відповісти
Тупорилий ішак нічого так і не навчився за пять з лишнім років. Але це і дивно, бо чмо хоче втриматись при владі, щоб не нести покарання за свої злодіяння. А, отже, все ще сподівається на такий для нього бажаний, але малоймовірний договорняк.
показати весь коментар
21.06.2024 20:08 Відповісти
А чому б і ні? Можна ще злити кілька десятків мільйонів доларів аби ЗЕскоти з'їздили за кордон на відпочинок в дорогих готелях і шопінг виділивши годину-дві на те, аби марно потеревенити про якусь там формулу миру з нульовим результатом. Зате, буде тема для сюжетів на Єдиному телемарафоні.
показати весь коментар
21.06.2024 20:11 Відповісти
Первый саммит - содрогались горы, родилась мышь - какова же была его истинная цель? может легитимизация сверхсрочного президента? Второй саммит - условие, которое никогда не будет выполнено - какова же его истинная цель? может ради аргумента "вот почему война будет вечной"?
показати весь коментар
21.06.2024 20:12 Відповісти
оцю Жовкву скоро зроблять міністром ?
показати весь коментар
21.06.2024 20:12 Відповісти
Хоче легітимізувати фсбешного крота в Опі
показати весь коментар
21.06.2024 20:15 Відповісти
Можна ще помолитися до Великого Музунгу.
показати весь коментар
21.06.2024 20:16 Відповісти
Ще раз безглуздо витратіть наролні гроші на куй знашо? ZEлень копирсається у бюджеті як у власному гаманці.
показати весь коментар
21.06.2024 20:19 Відповісти
Так він так і сказав, пояснюючи, чому заздалегідь не попередили народ про можливість вторгнення, "бо я б втрачав 7 мрдл. грн. на місяць" Не Україна втрачала, не український бюджет, а саме конкретно він. Цікава така обмовка, по Фрейду. У нього, схоже, реально манія величі і ставлення до української казни, як до власної кишені.
показати весь коментар
21.06.2024 20:29 Відповісти
"і ставлення до української казни, як до власної кишені." Плюс ставлення до УКРАЇНСЬКОГО народу як до якогось непотрібу.
показати весь коментар
21.06.2024 21:07 Відповісти
Як до гоїв.
показати весь коментар
21.06.2024 21:30 Відповісти
Два вопроса
1. Для чего
2. Кому это выгодно
Суть первого саммита знают только госслужащие, и то не все, простому населению дела нет. Сколько оружия поставили эти самые саммиты. Вы в курсе, что в Украине война, и деньги тратить надо на оружие. Давно пора сократить зарплаты всем чиновникам и политикам, и убрать все дополнительные выплаты. А саммит проведите после войны
показати весь коментар
21.06.2024 20:19 Відповісти
"зелена жуйка" для

"мудрого наріду" із присмаком рашистської баланди "щи" ,за якого українці продовжують вмирати на фронтах від рашистської смерті ,і яка реального миру,та безпеки Україні не принесе...
показати весь коментар
21.06.2024 20:28 Відповісти
"робота в тематичних групах", плять.

Вчергове ОПа вважає всіх, хто це читає і слухає, ідіотами. І їй пох з цього.
показати весь коментар
21.06.2024 20:28 Відповісти
Акція від зеленського "Мільярд саммітів"?
показати весь коментар
21.06.2024 20:30 Відповісти
Проведи пять саммитов и получишь приз. Или пошлют на три буквы, или попросят не отвлекать тех кому надо работать. Хорошо, что на этот уборщиц не прислали
показати весь коментар
21.06.2024 20:44 Відповісти
Після війни , дебіли зелені !!
показати весь коментар
21.06.2024 20:40 Відповісти
Певно, безперервні самміти так мають ******* рашу, що на, скажімо, сто десятому вона зламається і заблагає змилуватись.
показати весь коментар
21.06.2024 20:43 Відповісти
Як їх нетерплячка б'є довершити перемовини з Кацапією!
показати весь коментар
21.06.2024 20:49 Відповісти
з ким?????
показати весь коментар
21.06.2024 21:01 Відповісти
В ближайшем будущем, Зеля отменит собственный указ о запрете переговоров, в противном случае США поменяют его на более сговорчивого.
показати весь коментар
21.06.2024 21:05 Відповісти
Ох и рожа.
показати весь коментар
21.06.2024 21:28 Відповісти
Стандартная рожа секретаря обкома кпсс.
показати весь коментар
21.06.2024 21:33 Відповісти
Якщо там буде пуйло, то зеленсКИЙ буде десь біля параші ! пуйло не визнає легітимність нашого простроченого.
показати весь коментар
21.06.2024 21:34 Відповісти
США найдут кого-нибудь для переговоров, не сомневайся.
показати весь коментар
21.06.2024 21:43 Відповісти
Ти щось наплутав, кацапе. Чи ти й досі працюєш на американських плантаціях десь під Воронежем ? А може у рудниках Маска на Уралі ?
показати весь коментар
23.06.2024 13:27 Відповісти
На чьи банкет? А сыроедам понравилось - Давай ишо!
показати весь коментар
21.06.2024 21:35 Відповісти
А за чий рахунок банкет ?
показати весь коментар
21.06.2024 21:40 Відповісти
Вже навіть затятим на всю голову патріотам космонавтам ,які живуть фантазіями про пабєду ,кордонів 1991 року , трибунал Путіна має вже трохи ставати зрозуміло , що ці всі речі - ВІДДАЛЕНЕ МАЙБУТНЄ ( можливе ) - а не найближча реальність .

ОПа Зеленського рухається в коридорі який їй задає Захід . Тобто США . А США націлене на встановлення перемиря по фактичній лінії роозмежування .

Не дивно , що сьогодні приїзджає заступник держсекретаря США і в цей же вечір ОПа говорить про мирний другий саміт ????

Перший саміт - це була легімітизвація Московії - зі країни терориста в СТОРОНУ ДІАЛОГУ.

Другий саміт буде про припинення вогню..

І це буде останній шанс для України - зможуть українці на виборах змінити владу і провести реформи - економіки та армії - чи знову виберуть клоунів ,корупцію і просруть вкінець Україну ??
показати весь коментар
21.06.2024 21:46 Відповісти
Україна хоче?

Цього хоче ЗЄрмак, а не Україна.
показати весь коментар
21.06.2024 22:10 Відповісти
а там третий
четвертий и т.д.
из пустое в порожнее
показати весь коментар
21.06.2024 22:12 Відповісти
Вся хотєлка шапіто накриється мідним тазом.
показати весь коментар
21.06.2024 22:48 Відповісти
 
 