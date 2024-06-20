Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

Ще одна країна приєдналася до комюніке Глобального саміту миру. Це Замбія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

Так, комюніке підтримали 79 держав та 6 організацій.

Раніше до комюніке також приєдналися Організація американських держав, а також Антигуа і Барбуда. Проте Йорданія, Ірак і Руанда відкликали підписи.

У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.

