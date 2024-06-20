УКР
Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

Ще одна країна приєдналася до комюніке Глобального саміту миру. Це Замбія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

Так, комюніке підтримали 79 держав та 6 організацій.

Раніше до комюніке також приєдналися Організація американських держав, а також Антигуа і Барбуда. Проте Йорданія, Ірак і Руанда відкликали підписи.

У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.

+10
Потужно. Ну все тепер точно кінець козломордим.
показати весь коментар
20.06.2024 10:34 Відповісти
+5
******* Бабай! Замбія з нами! Ура!!!
Піду на кухню - може дружина по такому привіду дозволить чарочку...
показати весь коментар
20.06.2024 10:41 Відповісти
+5
Цить!!!!! Це перемога
показати весь коментар
20.06.2024 10:43 Відповісти
Антигуа і Барбуда це сила
показати весь коментар
20.06.2024 10:53 Відповісти
Хм... А народи тутсі та пігмеї?!
показати весь коментар
20.06.2024 11:22 Відповісти
Осталось еще какой ни будь Гондурас и Сомали пригласить...
показати весь коментар
20.06.2024 10:37 Відповісти
Так саміт просто був ширмою для договорняків з кацапами. Другий саміт - вже офіційний договорняк, а потім "справедливий мір" з кацапським вимогами. Нарід вже нагнули, владу узурпувати, боятися вже нічого.
показати весь коментар
20.06.2024 10:39 Відповісти
Той самміт був спробою Єрмака підтвердити рукопожатність його зама Зеленського після 20 травня! Все інше то ****ня типу "Мір - ето арашо!"
показати весь коментар
20.06.2024 10:53 Відповісти
Сомалі з самого початку підписали = через 2-3 тижні перемога.
показати весь коментар
20.06.2024 10:46 Відповісти
Действительно, я как то и пропустил что Сомали тоже присутствовало... Вот что значит "лидер современности".
показати весь коментар
20.06.2024 10:52 Відповісти
Не перемога, а потужий мир
показати весь коментар
20.06.2024 14:07 Відповісти
Хай краще книжки читають комуніки підписують ніж анашу по підвалам курять кацапами лижуться...
показати весь коментар
20.06.2024 10:39 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 10:39 Відповісти
Оце діло (чі дідло?) !
Расее торб!
Це особиста, потужга перемога Вальоді!
Шах і мат порохоботам!
показати весь коментар
20.06.2024 10:45 Відповісти
Переломний момент...
показати весь коментар
20.06.2024 10:45 Відповісти
Ну раз Замбия "за нас" то теперь дела пойдут на лад!
показати весь коментар
20.06.2024 10:47 Відповісти
це вже 100% перемога
показати весь коментар
20.06.2024 10:52 Відповісти
Я не пойму, что вам не так, ещё одна страна щёлкнула Ху..ла по носу, радоваться надо. Такими высокомерными взглядами вы Ху..лостан напоминаете. Пока Украина не стала бить рашистов, мы были для мира мы были рядом с Замбиею
показати весь коментар
20.06.2024 11:09 Відповісти
тільки завдяки
шефу президента зе
єрмакові..далі по тексту
показати весь коментар
20.06.2024 11:13 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 11:46 Відповісти
Це перемога! Це так потужно! В мене нема більше слів. 🥹🥲
показати весь коментар
20.06.2024 11:57 Відповісти
Пора ермаку вже пам'ятник встановити .
показати весь коментар
20.06.2024 12:31 Відповісти
 
 