Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру
Ще одна країна приєдналася до комюніке Глобального саміту миру. Це Замбія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.
Так, комюніке підтримали 79 держав та 6 організацій.
Раніше до комюніке також приєдналися Організація американських держав, а також Антигуа і Барбуда. Проте Йорданія, Ірак і Руанда відкликали підписи.
У Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. За підсумками дводенного заходу 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке.
книжки читаютькомуніки підписують ніж анашу по підвалам курятькацапами лижуться...
Піду на кухню - може дружина по такому привіду дозволить чарочку...
Расее торб!
Це особиста, потужга перемога Вальоді!
Шах і мат порохоботам!
шефу президента зе
єрмакові..далі по тексту