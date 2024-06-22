Комюніке Саміту миру може допомогти наблизити час повернення ЗАЕС під контроль України, - Галущенко

Завдяки комюніке Саміту миру час повернення Запорізької АЕС під контроль української влади може наблизитися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таке сподівання в ефірі телемарафону висловив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Далі насправді стоїть питання виконання агресором цих пунктів. Те, що зараз під цим документом величезна кількість підписів, це більшість частина країн - членів ООН, то дуже важливо, я дуже сподіваюся, що це зараз пришвидшить процес повернення станції під контроль українського оператора. Я дуже сподіваюся, що термін повернення ЗАЕС, він буде набагато наближений саме завдяки цьому комюніке", - заявив він.

Також читайте: МАГАТЕ володіє ситуацією на ЗАЕС, - Гроссі

Стосовно того, чи були якісь сигнали з Кремля після цього, Галущенко зазначив, що напряму жодних сигналів не отримували. Щодо інформації через посередників міністр зазначив, що потрібно почекати - можливо, буде якась комунікація через МАГАТЕ .

"Бо гендиректор МАГАТЕ намагається все ж таки підтримувати якусь комунікацію з агресором. Чекатимемо, який буде фідбек", - зазначив Галущенко.

Він підтвердив, що не існує механізму примусити РФ, але наголосив на загальному розумінні, що атомні об’єкти не можуть бути в управлінні некваліфікованих осіб.

"Усі розуміють, що неможливо, щоб експлуатувала атомні об’єкти особа, яка не має ліцензії, є некваліфікованою з точки зору законодавства і міжнародних норм. Тому це точно наближає рішення про повернення (ЗАЕС під контроль України. - Ред.)", - сказав Галущенко.

Також читайте: МАГАТЕ не може примусити росіян залишити Запорізьку АЕС, - Гроссі

Варто нагадати, що у Комюніке саміту миру міститься пункт, згідно з яким країни-учасниці погоджуються із необхідністю контролю України над Запорізькою АЕС під наглядом МАГАТЕ. Йдеться про те, що ядерні обʼєкти мають працювати безпечно та надійно під контролем України та наглядом МАГАТЕ. Сам гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не брав участі у саміті попри те, що одним з трьох головних питань на конференції була ядерна безпека.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до деокупації ЗАЕС після Глобального саміту миру. Звільнення найбільшої атомної електростанції в Європі відбуватиметься дипломатичним шляхом.