Комюніке Саміту миру може допомогти наблизити час повернення ЗАЕС під контроль України, - Галущенко
Завдяки комюніке Саміту миру час повернення Запорізької АЕС під контроль української влади може наблизитися.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таке сподівання в ефірі телемарафону висловив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Далі насправді стоїть питання виконання агресором цих пунктів. Те, що зараз під цим документом величезна кількість підписів, це більшість частина країн - членів ООН, то дуже важливо, я дуже сподіваюся, що це зараз пришвидшить процес повернення станції під контроль українського оператора. Я дуже сподіваюся, що термін повернення ЗАЕС, він буде набагато наближений саме завдяки цьому комюніке", - заявив він.
Стосовно того, чи були якісь сигнали з Кремля після цього, Галущенко зазначив, що напряму жодних сигналів не отримували. Щодо інформації через посередників міністр зазначив, що потрібно почекати - можливо, буде якась комунікація через МАГАТЕ .
"Бо гендиректор МАГАТЕ намагається все ж таки підтримувати якусь комунікацію з агресором. Чекатимемо, який буде фідбек", - зазначив Галущенко.
Він підтвердив, що не існує механізму примусити РФ, але наголосив на загальному розумінні, що атомні об’єкти не можуть бути в управлінні некваліфікованих осіб.
"Усі розуміють, що неможливо, щоб експлуатувала атомні об’єкти особа, яка не має ліцензії, є некваліфікованою з точки зору законодавства і міжнародних норм. Тому це точно наближає рішення про повернення (ЗАЕС під контроль України. - Ред.)", - сказав Галущенко.
Варто нагадати, що у Комюніке саміту миру міститься пункт, згідно з яким країни-учасниці погоджуються із необхідністю контролю України над Запорізькою АЕС під наглядом МАГАТЕ. Йдеться про те, що ядерні обʼєкти мають працювати безпечно та надійно під контролем України та наглядом МАГАТЕ. Сам гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не брав участі у саміті попри те, що одним з трьох головних питань на конференції була ядерна безпека.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до деокупації ЗАЕС після Глобального саміту миру. Звільнення найбільшої атомної електростанції в Європі відбуватиметься дипломатичним шляхом.
Це комюніке Галущенко може повісити у сортирі Міненерго.
Таки заяви урядовців демонструють їх повний ідіотизм та неадекватне сприйняття реальності.
І це каже керівник, а не прибиральниця ОПи?
Питання, навіщо Цезор цю маячню для неповноцінних розносить.
Хтось у редакції Цензора ретельно надрочує на піар-проєкти Подоляка.
не більше
P.s. Самое интересное, что по итогам нету ни какого бумажного документа с подписями участников. Есть только электронный "документ", в котором каждый может подписаться или отозвать свои подписи в любой момент. Причем туда даже включили те страны которые не давали согласия)
"Він підтвердив, що не існує механізму примусити РФ"
З цього треба було почати і цим закінчити
І в цьому місті вилізла срака та спаплюжила "потужно-незламні" здобутки "саміту миру" яскравими бульбашками у зеленій калюжи.
Все возвращения могут быть только если Украина победит ВОЕННЫМ путём. И никак иначе.