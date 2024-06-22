УКР
Комюніке Саміту миру може допомогти наблизити час повернення ЗАЕС під контроль України, - Галущенко

Запорізька АЕС

Завдяки комюніке Саміту миру час повернення Запорізької АЕС під контроль української влади може наблизитися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таке сподівання в ефірі телемарафону висловив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Далі насправді стоїть питання виконання агресором цих пунктів. Те, що зараз під цим документом величезна кількість підписів, це більшість частина країн - членів ООН, то дуже важливо, я дуже сподіваюся, що це зараз пришвидшить процес повернення станції під контроль українського оператора. Я дуже сподіваюся, що термін повернення ЗАЕС, він буде набагато наближений саме завдяки цьому комюніке", - заявив він.

Також читайте: МАГАТЕ володіє ситуацією на ЗАЕС, - Гроссі

Стосовно того, чи були якісь сигнали з Кремля після цього, Галущенко зазначив, що напряму жодних сигналів не отримували. Щодо інформації через посередників міністр зазначив, що потрібно почекати - можливо, буде якась комунікація через МАГАТЕ .

"Бо гендиректор МАГАТЕ намагається все ж таки підтримувати якусь комунікацію з агресором. Чекатимемо, який буде фідбек", - зазначив Галущенко.

Він підтвердив, що не існує механізму примусити РФ, але наголосив на загальному розумінні, що атомні об’єкти не можуть бути в управлінні некваліфікованих осіб.

"Усі розуміють, що неможливо, щоб експлуатувала атомні об’єкти особа, яка не має ліцензії, є некваліфікованою з точки зору законодавства і міжнародних норм. Тому це точно наближає рішення про повернення (ЗАЕС під контроль України. - Ред.)", - сказав Галущенко.

Також читайте: МАГАТЕ не може примусити росіян залишити Запорізьку АЕС, - Гроссі

Варто нагадати, що у Комюніке саміту миру міститься пункт, згідно з яким країни-учасниці погоджуються із необхідністю контролю України над Запорізькою АЕС під наглядом МАГАТЕ. Йдеться про те, що ядерні обʼєкти мають працювати безпечно та надійно під контролем України та наглядом МАГАТЕ. Сам гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не брав участі у саміті попри те, що одним з трьох головних питань на конференції була ядерна безпека.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до деокупації ЗАЕС після Глобального саміту миру. Звільнення найбільшої атомної електростанції в Європі відбуватиметься дипломатичним шляхом.

Галущенко Герман (548) Запорізька АЕС (1448) Глобальний саміт миру (278)
+19
Засуха в Бразилії може допомогти бабусі продати кріп в підземному переході Києва. Приблизно такий же зв'язок.
22.06.2024 23:27 Відповісти
+11
Брехня.
Це комюніке Галущенко може повісити у сортирі Міненерго.
22.06.2024 23:27 Відповісти
+6
Ага, прям так возьмуть москалі і мирно підуть з ЗАЕС і мирно передадуть Україні контроль над станцією.
Таки заяви урядовців демонструють їх повний ідіотизм та неадекватне сприйняття реальності.
22.06.2024 23:27 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Головне регулярно підгодовувати нарід казочками.
23.06.2024 08:57 Відповісти
Яка маячня(
І це каже керівник, а не прибиральниця ОПи?
22.06.2024 23:29 Відповісти
Ну так телемудафон же. Воно транслюється виключно для дебілів.

Питання, навіщо Цезор цю маячню для неповноцінних розносить.
22.06.2024 23:31 Відповісти
в ефірі телемарафону

Хтось у редакції Цензора ретельно надрочує на піар-проєкти Подоляка.
22.06.2024 23:29 Відповісти
Та вже давно. І успішно співпрацюють.
показати весь коментар
Вся полінезія за нас! Ану, кацапи, бігом віддавайте ЗАЕС!
показати весь коментар
промова БАНЯКА для КАСТРЮЛЬ
не більше
22.06.2024 23:44 Відповісти
Ну вы уж определитесь... То вы рассказываете постоянно что вести переговоры с РФ нельзя, ведь они не выполняют взятые на себя обязательно. То теперь, оказывается россия вдруг возьмет и начнет выполнять решения какой то там "саммита". На котором они, не то что подписи свои не поставили, а даже не присутствовали... Так с чего бы им выполнять это?

P.s. Самое интересное, что по итогам нету ни какого бумажного документа с подписями участников. Есть только электронный "документ", в котором каждый может подписаться или отозвать свои подписи в любой момент. Причем туда даже включили те страны которые не давали согласия)
22.06.2024 23:47 Відповісти
еще можно высказать крайнюю озабоченность и обеспокоеннось
показати весь коментар
22.06.2024 23:58 Відповісти
даннінг з крюгером й гаплущенко - хто перший??
23.06.2024 00:06 Відповісти
Боже,ці люди відірвані від реальності, що то вже на публіку таке молоти. Невже то так приємно виглядати дураками в очах народу. Війна настільки серйозна і кровава, а вони не знають що з тим робити,то жах і страх за майбутнє.
23.06.2024 00:20 Відповісти
Як? Ну чому ніхто не каже яким чином то має щось наблизити чи віддалити? Це бляха комьюніке лівих держав, а не ультиматум "повертайте або вам п..."

"Він підтвердив, що не існує механізму примусити РФ"
З цього треба було почати і цим закінчити
23.06.2024 00:20 Відповісти
"Далі насправді стоїть питання виконання агресором цих пунктів" ©

І в цьому місті вилізла срака та спаплюжила "потужно-незламні" здобутки "саміту миру" яскравими бульбашками у зеленій калюжи.
23.06.2024 00:54 Відповісти
Сіли в "шашличній" президента,помріяли,пустили по ніздрям по дорожці аргентинської "муки",підняли тарифи на електроенергію,розмародерили між 5-ма "найефективнішими" і жизнь удалась.А газоторбунні установки хай місцеві ради думають де і за що взяти,щоб їхні громади не залишились взимку без водопостачання,тепла і водовідведення.
23.06.2024 07:20 Відповісти
Ну ось і зразок чиновника-неадеквата.
23.06.2024 08:36 Відповісти
Глущенко сам понял, что он сказал?
23.06.2024 09:01 Відповісти
Треба добити кацапів потужним і чітким виразом неголеного обличчя у гундосному відосику. Щоб вже, як контрольний постріл.
23.06.2024 11:09 Відповісти
"Коммюнике Саммита мира может помочь приблизить время возвращения ЗАЭС под контроль Украины, - Галущенко " - ещё один ПРИДУРОК.
Все возвращения могут быть только если Украина победит ВОЕННЫМ путём. И никак иначе.
23.06.2024 11:09 Відповісти
ниочём. може наблизити час поверненя. а може і не наблизити. бомж петрович может найти окурок по пути к мусорке. а может и не найти....
23.06.2024 13:05 Відповісти
Які дурниці говорять ці відповідальні люди !
23.06.2024 13:40 Відповісти
 
 