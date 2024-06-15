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Глава МАГАТЕ Гроссі не братиме участі у Саміті миру

гроссі

Генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі не хоче змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства, тож не братиме безпосередню участь у першому Глобальному саміті миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив сам Гроссі.

"Ні, я не братиму безпосередньої участі", - прокоментував Гроссі питання, чи братиме він участь у Саміті миру у Швейцарії.

Він пояснив, що таке рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою".

"У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там", - сказав Гроссі.

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Водночас гендиректор МАГАТЕ вказав на те, що "був на зв'язку" у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися на Саміті миру і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, сьогодні, вдень 15 червня, у Швейцарії розпочинає роботу Глобальний саміт миру. Він покликаний чинити тиск на Росію задля припинення війни в Україні. Участь у Саміті миру візьмуть 92 країни. Зокрема у Швейцарію приїдуть віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. До них також приєднаються Індія, Туреччина та Угорщина.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав та всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент).

Крім цього, на саміті у статусі спостерігача будуть Бразилія, Святий Престол, Вселенський патріархат та ООН.

Автор: 

МАГАТЕ (716) Гроссі Рафаель (293) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+13
Гроссі цеж мирний атом. Висновок гроссі презерватив.
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15.06.2024 12:16
+12
пдор
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15.06.2024 12:15
+11
Терористи захопили найбільшу атомну станцію Європи,шантажують третій рік весь Світ підривом,Світ збирається на саміт обговорити,як уникнути ядерної загрози,а глава організації,відповідальної за ядерну безпеку на планеті,каже Світу: нє-нє,ми пАлітікАй нє інтєрєсуємся
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15.06.2024 12:30
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пдор
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15.06.2024 12:15 Відповісти
Гроссі цеж мирний атом. Висновок гроссі презерватив.
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15.06.2024 12:16 Відповісти
отакої!
кацапи наполегливо рекомендували?
а як же, мірний атом?
двадцять долярів, завжди двадцять долярів!
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15.06.2024 12:17 Відповісти
А ось ще один "тєхнічний" дєловар, від якого так і тхне грошами...руЗькими.
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15.06.2024 12:18 Відповісти
Ну і чим МАГАТЕ тоді відрізняється від Всесвітньої ліги сексуальних реформ? Ті теж були виключно "технічною" організацією без будь-яких політичних закликів
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15.06.2024 12:22 Відповісти
Терористи захопили найбільшу атомну станцію Європи,шантажують третій рік весь Світ підривом,Світ збирається на саміт обговорити,як уникнути ядерної загрози,а глава організації,відповідальної за ядерну безпеку на планеті,каже Світу: нє-нє,ми пАлітікАй нє інтєрєсуємся
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15.06.2024 12:30 Відповісти
Саме так. У цьому вся суть IAEA.
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15.06.2024 12:37 Відповісти
Політика і технічна сторона для Гроссі - несумісні?
Це звучить, як прорашистське гасло "Спорт - вне политики". Хоча і тут - суцільна фальш.
Так, головний рашистський спортивний телеканал "Матч ТВ" злякався транслювати поєдинки збірної України на Євро-2024.
У понеділок, 17 червня, українська команда зіграє свій перший матч на поточному чемпіонаті Європи, підопічним Сергія Реброва протистоятиме збірна Румунії. І цього поєдинку немає в програмній сітці як безкоштовного на пітьмі "Матч ТБ", так і в програмних сітках платних телеканалів, що входять до його структури. Поєдинків збірної України не буде в ефірі "Матч ТВ" не лише на стадії групового раунду, а й на ранній стадії плей-офф, якщо українська команда проб'ється туди. При цьому пропагандисти перебувають у розгубленості і збентеженні, моделюючи ситуацію, за якої Україна пройде у півфінал чи фінал. Що робити з трансляціями вирішальних матчів, якщо у них зіграє українська збірна, на телеканалі не знають.
Права на показ Євро-2024 на пітьмі має ще й платний стрімінговий сервіс "Okko", що належить "Сбербанк". Там від показів матчів української команди не відмовилися. При цьому в анонсі поєдинку Румунія - Україна жодного слова не сказано про нашу збірну. "Открываем для себя сборную Румынии: первое место в отборе и агрессивный футбол" - коротко йдеться у прев'ю.
Крім того, на заставці до матчу футболіста збірної України Артема Довбика розмістили за румунським гравцем, щоб не демонструвати українську символіку.

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15.06.2024 12:30 Відповісти
Такий самий зайвий мусор як і ООН. Ніхто не розуміє толку від їх роботи, але бюджети освоюють стабільно.
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15.06.2024 12:32 Відповісти
Головне завдання МАГАТЕ (за задумом "аццов - аснаватєлєй") - перешкоджати розповсюдженню ядерних матеріалів світом, головним чином від ядерних держав до неядерних.
Ефективність організації доведена Північною півкореєю, Іраном, Пакістаном та багатьма іншими найдемократичнішими державами світу.
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15.06.2024 12:46 Відповісти
А хтось там чекав на присутність цієї маріонетки кацапів?
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15.06.2024 12:33 Відповісти
Ну взагалі-то там будуть представники від різних держав. А магате міждержавна орнанізація-тож відповідь логічна
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15.06.2024 12:34 Відповісти
Ну и пес с ним. Он радиоактивный.
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15.06.2024 12:34 Відповісти
Може купити ларьок в кацапландії цьому дроччі,нехай глодом там торгує, хоча би якась з нього користь буде Україні...
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15.06.2024 12:43 Відповісти
Це все,що треба знати про те занюхане магате.
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15.06.2024 12:53 Відповісти
ООН, МАГАТЕ, Червоний Хрест - на смітник історії !!!
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15.06.2024 13:02 Відповісти
Там працює інша агентура під прикриттям.
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15.06.2024 13:09 Відповісти
Це вже остання консерва, чи там черга?
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15.06.2024 13:10 Відповісти
Глава МАГАТЕ Гроссі не братиме участі у Саміті миру Джерело: ============================

гэй!, украинцы?
вам новости внаглю подсовывает цэлая банда москалей!
не? прочитайте заголовок?
москвочелюстые заснули свайо наречие в гугел-пэрэкладач и палучили результат.
разве есть на мове слово "глава"?
разве есть на мове идиома "брати участь"? - наглый подстрочник из ихнева наречия.
ровно такой жэ, как ихнее слово "книга". а вы и это у них скопировали.
какие жэ вы украинцы после этова? - глотаете московский гачок из рук москалей.
мине видицца уверенная рука Суркова. наведите резкость на главреда? - на Бутусова.
главреда набирает работников на сайт?
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15.06.2024 13:25 Відповісти
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15.06.2024 13:25 Відповісти
Гроссі дали стільки бабла, скільки він не заробить за 10 життів.
Не приїде - тим краще.
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15.06.2024 13:53 Відповісти
напівросійське МАГАТЕ, яке ще й сидить на фінансовому "підсосі" російськими грошима. Тому така позиція зовсім не дивна.
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15.06.2024 14:02 Відповісти
сцило ой как хочу чтоб их долбанули
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15.06.2024 14:09 Відповісти
Вскрилась ще одна орківська консерва
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15.06.2024 18:47 Відповісти
 
 