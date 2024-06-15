Глава МАГАТЕ Гроссі не братиме участі у Саміті миру

Генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі не хоче змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства, тож не братиме безпосередню участь у першому Глобальному саміті миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив сам Гроссі.

"Ні, я не братиму безпосередньої участі", - прокоментував Гроссі питання, чи братиме він участь у Саміті миру у Швейцарії.

Він пояснив, що таке рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою".

"У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там", - сказав Гроссі.

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Водночас гендиректор МАГАТЕ вказав на те, що "був на зв'язку" у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися на Саміті миру і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, сьогодні, вдень 15 червня, у Швейцарії розпочинає роботу Глобальний саміт миру. Він покликаний чинити тиск на Росію задля припинення війни в Україні. Участь у Саміті миру візьмуть 92 країни. Зокрема у Швейцарію приїдуть віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. До них також приєднаються Індія, Туреччина та Угорщина.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав та всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент).

Крім цього, на саміті у статусі спостерігача будуть Бразилія, Святий Престол, Вселенський патріархат та ООН.