Глава МАГАТЕ Гроссі не братиме участі у Саміті миру
Генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі не хоче змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства, тож не братиме безпосередню участь у першому Глобальному саміті миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив сам Гроссі.
"Ні, я не братиму безпосередньої участі", - прокоментував Гроссі питання, чи братиме він участь у Саміті миру у Швейцарії.
Він пояснив, що таке рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою".
"У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там", - сказав Гроссі.
Водночас гендиректор МАГАТЕ вказав на те, що "був на зв'язку" у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
"Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися на Саміті миру і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", - заявив Гроссі.
Нагадаємо, сьогодні, вдень 15 червня, у Швейцарії розпочинає роботу Глобальний саміт миру. Він покликаний чинити тиск на Росію задля припинення війни в Україні. Участь у Саміті миру візьмуть 92 країни. Зокрема у Швейцарію приїдуть віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. До них також приєднаються Індія, Туреччина та Угорщина.
З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав та всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент).
Крім цього, на саміті у статусі спостерігача будуть Бразилія, Святий Престол, Вселенський патріархат та ООН.
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кацапи наполегливо рекомендували?
а як же, мірний атом?
двадцять долярів, завжди двадцять долярів!
Це звучить, як прорашистське гасло "Спорт - вне политики". Хоча і тут - суцільна фальш.
Так, головний рашистський спортивний телеканал "Матч ТВ" злякався транслювати поєдинки збірної України на Євро-2024.
У понеділок, 17 червня, українська команда зіграє свій перший матч на поточному чемпіонаті Європи, підопічним Сергія Реброва протистоятиме збірна Румунії. І цього поєдинку немає в програмній сітці як безкоштовного на пітьмі "Матч ТБ", так і в програмних сітках платних телеканалів, що входять до його структури. Поєдинків збірної України не буде в ефірі "Матч ТВ" не лише на стадії групового раунду, а й на ранній стадії плей-офф, якщо українська команда проб'ється туди. При цьому пропагандисти перебувають у розгубленості і збентеженні, моделюючи ситуацію, за якої Україна пройде у півфінал чи фінал. Що робити з трансляціями вирішальних матчів, якщо у них зіграє українська збірна, на телеканалі не знають.
Права на показ Євро-2024 на пітьмі має ще й платний стрімінговий сервіс "Okko", що належить "Сбербанк". Там від показів матчів української команди не відмовилися. При цьому в анонсі поєдинку Румунія - Україна жодного слова не сказано про нашу збірну. "Открываем для себя сборную Румынии: первое место в отборе и агрессивный футбол" - коротко йдеться у прев'ю.
Крім того, на заставці до матчу футболіста збірної України Артема Довбика розмістили за румунським гравцем, щоб не демонструвати українську символіку.
Ефективність організації доведена Північною півкореєю, Іраном, Пакістаном та багатьма іншими найдемократичнішими державами світу.
гэй!, украинцы?
вам новости внаглю подсовывает цэлая банда москалей!
не? прочитайте заголовок?
москвочелюстые заснули свайо наречие в гугел-пэрэкладач и палучили результат.
разве есть на мове слово "глава"?
разве есть на мове идиома "брати участь"? - наглый подстрочник из ихнева наречия.
ровно такой жэ, как ихнее слово "книга". а вы и это у них скопировали.
какие жэ вы украинцы после этова? - глотаете московский гачок из рук москалей.
мине видицца уверенная рука Суркова. наведите резкость на главреда? - на Бутусова.
главреда набирает работников на сайт?
Не приїде - тим краще.