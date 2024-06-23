Коммюнике Саммита мира может помочь приблизить время возвращения ЗАЭС под контроль Украины, - Галущенко

Благодаря коммюнике Саммита мира время возвращения Запорожской АЭС под контроль украинской власти может приблизиться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такую надежду в эфире телемарафона выразил министр энергетики Герман Галущенко.

"Далее на самом деле стоит вопрос выполнения агрессором этих пунктов. То, что сейчас под этим документом огромное количество подписей, это большинство часть стран - членов ООН, то очень важно, я очень надеюсь, что это сейчас ускорит процесс возвращения станции под контроль украинского оператора. Я очень надеюсь, что срок возвращения ЗАЭС, он будет намного приближен именно благодаря этому коммюнике", - заявил он.

Относительно того, были ли какие-то сигналы из Кремля после этого, Галущенко отметил, что напрямую никаких сигналов не получали. Относительно информации через посредников министр отметил, что нужно подождать - возможно, будет какая-то коммуникация через МАГАТЭ.

"Потому что гендиректор МАГАТЭ пытается все же поддерживать какую-то коммуникацию с агрессором. Будем ждать, какой будет фидбек", - отметил Галущенко.

Он подтвердил, что не существует механизма заставить РФ, но отметил общее понимание, что атомные объекты не могут быть в управлении неквалифицированных лиц.

"Все понимают, что невозможно, чтобы эксплуатировало атомные объекты лицо, которое не имеет лицензии, является неквалифицированным с точки зрения законодательства и международных норм. Поэтому это точно приближает решение о возвращении (ЗАЭС под контроль Украины. - Ред.)", - сказал Галущенко.

Стоит напомнить, что в Коммюнике саммита мира содержится пункт, согласно которому страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ. Речь идет о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ. Сам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не участвовал в саммите, несмотря на то, что одним из трех главных вопросов на конференции была ядерная безопасность.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к деоккупации ЗАЭС после Глобального саммита мира. Освобождение крупнейшей атомной электростанции в Европе будет происходить дипломатическим путем.