Коммюнике Саммита мира может помочь приблизить время возвращения ЗАЭС под контроль Украины, - Галущенко
Благодаря коммюнике Саммита мира время возвращения Запорожской АЭС под контроль украинской власти может приблизиться.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такую надежду в эфире телемарафона выразил министр энергетики Герман Галущенко.
"Далее на самом деле стоит вопрос выполнения агрессором этих пунктов. То, что сейчас под этим документом огромное количество подписей, это большинство часть стран - членов ООН, то очень важно, я очень надеюсь, что это сейчас ускорит процесс возвращения станции под контроль украинского оператора. Я очень надеюсь, что срок возвращения ЗАЭС, он будет намного приближен именно благодаря этому коммюнике", - заявил он.
Относительно того, были ли какие-то сигналы из Кремля после этого, Галущенко отметил, что напрямую никаких сигналов не получали. Относительно информации через посредников министр отметил, что нужно подождать - возможно, будет какая-то коммуникация через МАГАТЭ.
"Потому что гендиректор МАГАТЭ пытается все же поддерживать какую-то коммуникацию с агрессором. Будем ждать, какой будет фидбек", - отметил Галущенко.
Он подтвердил, что не существует механизма заставить РФ, но отметил общее понимание, что атомные объекты не могут быть в управлении неквалифицированных лиц.
"Все понимают, что невозможно, чтобы эксплуатировало атомные объекты лицо, которое не имеет лицензии, является неквалифицированным с точки зрения законодательства и международных норм. Поэтому это точно приближает решение о возвращении (ЗАЭС под контроль Украины. - Ред.)", - сказал Галущенко.
Стоит напомнить, что в Коммюнике саммита мира содержится пункт, согласно которому страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ. Речь идет о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ. Сам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не участвовал в саммите, несмотря на то, что одним из трех главных вопросов на конференции была ядерная безопасность.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к деоккупации ЗАЭС после Глобального саммита мира. Освобождение крупнейшей атомной электростанции в Европе будет происходить дипломатическим путем.
Це комюніке Галущенко може повісити у сортирі Міненерго.
Таки заяви урядовців демонструють їх повний ідіотизм та неадекватне сприйняття реальності.
І це каже керівник, а не прибиральниця ОПи?
Питання, навіщо Цезор цю маячню для неповноцінних розносить.
Хтось у редакції Цензора ретельно надрочує на піар-проєкти Подоляка.
не більше
P.s. Самое интересное, что по итогам нету ни какого бумажного документа с подписями участников. Есть только электронный "документ", в котором каждый может подписаться или отозвать свои подписи в любой момент. Причем туда даже включили те страны которые не давали согласия)
"Він підтвердив, що не існує механізму примусити РФ"
З цього треба було почати і цим закінчити
І в цьому місті вилізла срака та спаплюжила "потужно-незламні" здобутки "саміту миру" яскравими бульбашками у зеленій калюжи.
Все возвращения могут быть только если Украина победит ВОЕННЫМ путём. И никак иначе.