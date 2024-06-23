РУС
Новости
Коммюнике Саммита мира может помочь приблизить время возвращения ЗАЭС под контроль Украины, - Галущенко

Запорізька АЕС

Благодаря коммюнике Саммита мира время возвращения Запорожской АЭС под контроль украинской власти может приблизиться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такую надежду в эфире телемарафона выразил министр энергетики Герман Галущенко.

"Далее на самом деле стоит вопрос выполнения агрессором этих пунктов. То, что сейчас под этим документом огромное количество подписей, это большинство часть стран - членов ООН, то очень важно, я очень надеюсь, что это сейчас ускорит процесс возвращения станции под контроль украинского оператора. Я очень надеюсь, что срок возвращения ЗАЭС, он будет намного приближен именно благодаря этому коммюнике", - заявил он.

Читайте: МАГАТЭ владеет ситуацией на ЗАЭС, - Гросси

Относительно того, были ли какие-то сигналы из Кремля после этого, Галущенко отметил, что напрямую никаких сигналов не получали. Относительно информации через посредников министр отметил, что нужно подождать - возможно, будет какая-то коммуникация через МАГАТЭ.

"Потому что гендиректор МАГАТЭ пытается все же поддерживать какую-то коммуникацию с агрессором. Будем ждать, какой будет фидбек", - отметил Галущенко.

Он подтвердил, что не существует механизма заставить РФ, но отметил общее понимание, что атомные объекты не могут быть в управлении неквалифицированных лиц.

"Все понимают, что невозможно, чтобы эксплуатировало атомные объекты лицо, которое не имеет лицензии, является неквалифицированным с точки зрения законодательства и международных норм. Поэтому это точно приближает решение о возвращении (ЗАЭС под контроль Украины. - Ред.)", - сказал Галущенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ не может заставить россиян покинуть Запорожскую АЭС, - Гросси

Стоит напомнить, что в Коммюнике саммита мира содержится пункт, согласно которому страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ. Речь идет о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ. Сам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не участвовал в саммите, несмотря на то, что одним из трех главных вопросов на конференции была ядерная безопасность.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к деоккупации ЗАЭС после Глобального саммита мира. Освобождение крупнейшей атомной электростанции в Европе будет происходить дипломатическим путем.

Галущенко Герман (263) Запорожская АЭС (739) глобальный саммит мира (273)
Топ комментарии
+19
Засуха в Бразилії може допомогти бабусі продати кріп в підземному переході Києва. Приблизно такий же зв'язок.
22.06.2024 23:27
+11
Брехня.
Це комюніке Галущенко може повісити у сортирі Міненерго.
22.06.2024 23:27
+6
Ага, прям так возьмуть москалі і мирно підуть з ЗАЕС і мирно передадуть Україні контроль над станцією.
Таки заяви урядовців демонструють їх повний ідіотизм та неадекватне сприйняття реальності.
22.06.2024 23:27
Ви нічого не розумієте. Головне регулярно підгодовувати нарід казочками.
23.06.2024 08:57
Яка маячня(
І це каже керівник, а не прибиральниця ОПи?
22.06.2024 23:29
Ну так телемудафон же. Воно транслюється виключно для дебілів.

Питання, навіщо Цезор цю маячню для неповноцінних розносить.
22.06.2024 23:31
в ефірі телемарафону

Хтось у редакції Цензора ретельно надрочує на піар-проєкти Подоляка.
22.06.2024 23:29
Та вже давно. І успішно співпрацюють.
показать весь комментарий
Вся полінезія за нас! Ану, кацапи, бігом віддавайте ЗАЕС!
показать весь комментарий
промова БАНЯКА для КАСТРЮЛЬ
не більше
22.06.2024 23:44 Ответить
Ну вы уж определитесь... То вы рассказываете постоянно что вести переговоры с РФ нельзя, ведь они не выполняют взятые на себя обязательно. То теперь, оказывается россия вдруг возьмет и начнет выполнять решения какой то там "саммита". На котором они, не то что подписи свои не поставили, а даже не присутствовали... Так с чего бы им выполнять это?

P.s. Самое интересное, что по итогам нету ни какого бумажного документа с подписями участников. Есть только электронный "документ", в котором каждый может подписаться или отозвать свои подписи в любой момент. Причем туда даже включили те страны которые не давали согласия)
22.06.2024 23:47
еще можно высказать крайнюю озабоченность и обеспокоеннось
показать весь комментарий
22.06.2024 23:58
даннінг з крюгером й гаплущенко - хто перший??
показать весь комментарий
Боже,ці люди відірвані від реальності, що то вже на публіку таке молоти. Невже то так приємно виглядати дураками в очах народу. Війна настільки серйозна і кровава, а вони не знають що з тим робити,то жах і страх за майбутнє.
23.06.2024 00:20
Як? Ну чому ніхто не каже яким чином то має щось наблизити чи віддалити? Це бляха комьюніке лівих держав, а не ультиматум "повертайте або вам п..."

"Він підтвердив, що не існує механізму примусити РФ"
З цього треба було почати і цим закінчити
23.06.2024 00:20
"Далі насправді стоїть питання виконання агресором цих пунктів" ©

І в цьому місті вилізла срака та спаплюжила "потужно-незламні" здобутки "саміту миру" яскравими бульбашками у зеленій калюжи.
показать весь комментарий
Сіли в "шашличній" президента,помріяли,пустили по ніздрям по дорожці аргентинської "муки",підняли тарифи на електроенергію,розмародерили між 5-ма "найефективнішими" і жизнь удалась.А газоторбунні установки хай місцеві ради думають де і за що взяти,щоб їхні громади не залишились взимку без водопостачання,тепла і водовідведення.
23.06.2024 07:20
Ну ось і зразок чиновника-неадеквата.
23.06.2024 08:36
Глущенко сам понял, что он сказал?
23.06.2024 09:01
Треба добити кацапів потужним і чітким виразом неголеного обличчя у гундосному відосику. Щоб вже, як контрольний постріл.
показать весь комментарий
"Коммюнике Саммита мира может помочь приблизить время возвращения ЗАЭС под контроль Украины, - Галущенко " - ещё один ПРИДУРОК.
Все возвращения могут быть только если Украина победит ВОЕННЫМ путём. И никак иначе.
23.06.2024 11:09
ниочём. може наблизити час поверненя. а може і не наблизити. бомж петрович может найти окурок по пути к мусорке. а может и не найти....
23.06.2024 13:05
Які дурниці говорять ці відповідальні люди !
23.06.2024 13:40
 
 