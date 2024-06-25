Для успіху України потрібно зупинити Росію на сході, - посол О’Браєн

Україні для забезпечення успіху у війні необхідно зупинити РФ на сході, позбавити її можливостей використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати економічних збитків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О’Браєн.

"Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху",- зауважив він.

Для того, щоб позбавити Росію можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати відновлювати економіку, Україну слід забезпечити засобами ППО та іншими озброєннями, щоби вона могла вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду.

"Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі", - продовжив О’Браєн.

Крім того, зазначив представник Держдепартаменту США, визначення успіху України також полягає в тому, щоби вона зрештою могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що тиск санкцій та експортних обмежень проти Росії працює краще, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму.