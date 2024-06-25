УКР
Окупанти погрожують упродовж 30 діб націоналізувати житло мешканців Луганщини

луганщина,сєверодонецьк

Російські загарбники заявили, що планують впродовж 30 діб націоналізувати житло мешканців Луганської області, які відмовляться повертатися на окуповану територію та не перереєструють свою власність за законодавством РФ.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Окупанти створили такі умови, за яких навіть ті мешканці, які зараз перебувають в містах та селах так званої "ЛНР", не встигають перереєструвати свою власність за встановлений термін", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисогора, у Сєверодонецьку спеціалісти відділу російської реєстрації протягом одного дня встигають оформити лише по п'ять-шість об'єктів нерухомості, черга рухається дуже повільно, прописка має бути записана заздалегідь.

Нагадаємо, у школах на тимчасово окупованій території Луганщини працюватимуть 13 вчителів із Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навколо окупованого Сєверодонецька тривають лісові пожежі: У рашистів не вистачає засобів для гасінна

окупація (6828) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4927)
Так бы и сказали, мы украдем ваше жилье, так как знаем, что вы не ***...утые, чтобы возвращаться когда Ху..ло и подху..лятники терроризирует вас. А вообще, территория,страной назвать нельзя Ху..лостана, это бандитское кубло, во главе с паханом.
25.06.2024 08:50 Відповісти
заводы, шахты, предприятия уже разграбили...
... а кушать и пасичнику и пушилину таки хочеться кушать
пушилин эще тот МММ-щик он уже давно отжал большую поливину квартир по схеме Черновецкого - теперь хочет ВСЕ
А дальше? Как же дальше? Чем же дальше будут жить "молодие" республики?
Вангую - будуть копань вниз до Земного Ядра - и там дерибанить Магму донецка и луганска
25.06.2024 12:45 Відповісти
Що може означати слово націоналізація при окупації ?
25.06.2024 09:09 Відповісти
Це мародерство як державна політика караїни - оккупанта росії.
25.06.2024 10:23 Відповісти
Моя знайома подзвонила з Німеччини типу надай консультацію як її квартири у Севєродонецьку зареєструвати на неї. Тупа вівця мабуть були самими моїми коректними словами ...
25.06.2024 10:44 Відповісти
терпила сама звонит на "гярячую линию" к МММ-щику пушилину
это, это, это... словнету
25.06.2024 12:47 Відповісти
 
 