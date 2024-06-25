Окупанти погрожують упродовж 30 діб націоналізувати житло мешканців Луганщини
Російські загарбники заявили, що планують впродовж 30 діб націоналізувати житло мешканців Луганської області, які відмовляться повертатися на окуповану територію та не перереєструють свою власність за законодавством РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Окупанти створили такі умови, за яких навіть ті мешканці, які зараз перебувають в містах та селах так званої "ЛНР", не встигають перереєструвати свою власність за встановлений термін", - йдеться в повідомленні.
За словами Лисогора, у Сєверодонецьку спеціалісти відділу російської реєстрації протягом одного дня встигають оформити лише по п'ять-шість об'єктів нерухомості, черга рухається дуже повільно, прописка має бути записана заздалегідь.
Нагадаємо, у школах на тимчасово окупованій території Луганщини працюватимуть 13 вчителів із Росії.
... а кушать и пасичнику и пушилину таки хочеться кушать
пушилин эще тот МММ-щик он уже давно отжал большую поливину квартир по схеме Черновецкого - теперь хочет ВСЕ
А дальше? Как же дальше? Чем же дальше будут жить "молодие" республики?
Вангую - будуть копань вниз до Земного Ядра - и там дерибанить Магму донецка и луганска
это, это, это... словнету