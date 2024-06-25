Ердоган може зустрітися з Путіним в Астані на початку липня, - МЗС Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним в Казахстані у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня поточного року.
Про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
За його словами, Ердоган "ймовірно" зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів".
Міністерство закордонних справ Туреччини у коментарі ЗМІ уточнило, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3 - 4 липня.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Ердоган у липні зустрінеться із Путіним, а пізніше - із Байденом.
