Ердоган може зустрітися з Путіним в Астані на початку липня, - МЗС Туреччини

Ердоган та путін проведуть зустріч

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним в Казахстані у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня поточного року. 

Про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За його словами, Ердоган "ймовірно" зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів".

Міністерство закордонних справ Туреччини у коментарі ЗМІ уточнило, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3 - 4 липня.

Читайте також: Заморожування війни та відмова від ядерної зброї: Туреччина пропонує Україні та РФ проєкт нового "мирного договору"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Ердоган у липні зустрінеться із Путіним, а пізніше - із Байденом.

Автор: 

путін володимир (24681) Ердоган Реджеп Таїп (977)
+3
в Стамбулі чи в Анкарі не хоче яшкатись... бо з Гааги нагадають про необхідність арешту.... Двулична яничарська політика...
25.06.2024 08:59 Відповісти
+3
Эрдоган стал сумасшедшим исламистом. Западу в конце концов придется заметить слона в комнате.
25.06.2024 09:13 Відповісти
+1
Під прикриттям "мирних зусиль" дві старі шкапи продовжать деребан краденого в Україні і відмазку поца з валізкою від Гааги.
25.06.2024 09:13 Відповісти
Мабуть будуть Казахстан ділити.
25.06.2024 09:07 Відповісти
Там Китай вже давно поклав своє око. І лапку теж поклав.
25.06.2024 09:15 Відповісти
у Ердогана теж є збочені потреби
25.06.2024 09:21 Відповісти
,,Місце встречі ізменіть нельзя, *****!" (Л.Подерев'янський. )
25.06.2024 09:32 Відповісти
Да можете даже анусы обосраные полизать друг другу гниды престарелые
25.06.2024 09:51 Відповісти
Дайте Ердагану навічка в пляшечку!
25.06.2024 10:05 Відповісти
Може там буде можливість грохнути пуйло?
25.06.2024 10:07 Відповісти
Елдаган готовится ко встрече со своей плешивой ******!
25.06.2024 13:02 Відповісти
 
 