У Харкові серія вибухів, є прильоти (оновлено)
Зранку 25 червня 2024 року війська РФ завдають ударів по Харкову.
Про це повідомляє місцева влада, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові прильоти. Будьте обережні", - пише мер міста Ігор Терехов.
"Серія вибухів у Харкові!", - додає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Більше інформації наразі не відомо.
Згодом Терехов уточнив, що удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Обидва будуть горіти в пеклі. Сподіваюся не тільки в священний вогонь, але і ще раніше в земний", гавкнув-
шакал Медведєв - брудна сволота.