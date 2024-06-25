УКР
У Харкові серія вибухів, є прильоти (оновлено)

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Зранку 25 червня 2024 року війська РФ завдають ударів по Харкову

Про це повідомляє місцева влада, інформує Цензор.НЕТ

"У Харкові прильоти. Будьте обережні", - пише мер міста Ігор Терехов.

"Серія вибухів у Харкові!", - додає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Доба на Харківщині: удари КАБами по Харкову, обстріли населених пунктів 4 районів

Більше інформації наразі не відомо. 

Згодом Терехов уточнив, що удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки.

Перед смертю не надихаєшся, х..йло кацапське.
25.06.2024 10:24 Відповісти
с-стабільність!
25.06.2024 10:29 Відповісти
Заступник голови Радбезу кацап-алконавт Дмитро Медведєв заявив у своєму Telegram-каналі, що "покидьки зі США постачають ракети з касетним зарядом бандерівцям і допомагають наводити їх на ціль", а "покидьки в Києві вибирають мішенню пляж з мирними жителями і натискають кнопку".

"Обидва будуть горіти в пеклі. Сподіваюся не тільки в священний вогонь, але і ще раніше в земний", гавкнув-
шакал Медведєв - брудна сволота.
25.06.2024 10:44 Відповісти
Опять косолапому не налили, и это бывший президент Ху..лостана, а что уже говорить, за простых ху...лят
25.06.2024 10:47 Відповісти
Небздися, эту тему тоже поднимешь на саммите ООН, или это не вы. Весь ваш ху...лостан живёт во лжи, вы дерьмо, убийцы и мародеры
25.06.2024 10:45 Відповісти
Если не херачить по аэродромам это всё будет продолжаться вечно.
25.06.2024 11:07 Відповісти
Де вже ті ф-16 "після Пасхи"...
