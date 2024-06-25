Сьогодні графіки погодинних відключень діють всю добу, з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, - "Укренерго"

Сьогодні, 25 червня, графіки погодинних відключень діють всю добу.

Як зазначається, з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Імпорт заплановано з 5 країн.

Також, за даними компанії, збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00. Причина - зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак.

Де знайти інформацію про графіки погодинних відключень?

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

"Вчора, 24 червня, через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання, протягом дня застосовувались додаткові обмеження. Зокрема, з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області були застосовані аварійні відключення. Також з 13:00 до 23:00 застосовувався збільшений обсяг обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях", - нагадують в "Укренерго".

