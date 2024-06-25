Сьогодні графіки погодинних відключень діють всю добу, з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, - "Укренерго"
Сьогодні, 25 червня, графіки погодинних відключень діють всю добу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
Імпорт заплановано з 5 країн.
Також, за даними компанії, збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00. Причина - зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак.
Де знайти інформацію про графіки погодинних відключень?
Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.
"Вчора, 24 червня, через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання, протягом дня застосовувались додаткові обмеження. Зокрема, з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області були застосовані аварійні відключення. Також з 13:00 до 23:00 застосовувався збільшений обсяг обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях", - нагадують в "Укренерго".
Я хз, що ці уроди вже вимикають, чи заборонили безперебійники та генератори при ретрансляторах, але в мене такий гидкий інет, що навіть на початку повномасштабного кращий був - можна було дивитись фільми..зараз - ото новини, межа можливостей..
Софія Федина: Два роки тому Верховна рада заборонила московську музику в українських медіа та громадському просторі. Скільки тоді було заяв, що немає якісної української музики, не буде, що "крутити", не можна такі високі квоти ставити, "все одно ніхто московське слухати не буде". Але я наполягала на тому, що треба дати музикантам час створити новий контент. Тоді вдалось відстояти і на радіо, і на телебаченні, і заборону у громадському транспорті, і щоб канали з мультфільмами були 100% українською! Сьогодні ніхто не буде сперечатись, що за 2 роки ми отримали фантастичний прорив.
Віталій Портников: Ожили буквально всі демони минулого, як це вже бувало перед світовими війнами. Й залишається тільки сподіватися, що у ХХІ сторіччі цих демонів вдасться перемогти солідарністю демократичних держав і здоровим глуздом демократичних суспільств.
а у тих, хто електрикою хоче "гріти басейни" проблем нема і без цього...
але енергомонополістам не потрібен енергонезалежний Українець, тому, для дресировки вумного нАріду, відключення будут постійні, замість того, щоб доступною "альтернативою" розосередити електрогенерацію по усій Україні
А на рахунок Ахмєтки-монополіста згоден, не пустить він дрібних виробників на ринок.