Новини
Сьогодні графіки погодинних відключень діють всю добу, з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, - "Укренерго"

Світла не буде 25 червня

Сьогодні, 25 червня, графіки погодинних відключень діють всю добу. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Імпорт заплановано з 5 країн.

Також, за даними компанії, збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00. Причина - зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак.

Також читайте: Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС, - Кудрицький

Де знайти інформацію про графіки погодинних відключень?

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

"Вчора, 24 червня, через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання, протягом дня застосовувались додаткові обмеження. Зокрема, з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області були застосовані аварійні відключення. Також з 13:00 до 23:00 застосовувався збільшений обсяг обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях", - нагадують в "Укренерго".

Також читайте: Будівництво нових об’єктів розподіленої генерації треба починати негайно, – Кудрицький

+8
Агов, проголосовавшиє у 2019 році за ZE та його ОЗГ Слуга народа, поржом? Вам же хуже не стало?
показати весь коментар
25.06.2024 11:18 Відповісти
+5
Укренерго має відповісти куди поділися гроші, які надали країни Заходу на відновлення енергосистеми? Також має відповісти, чому на заяву Туреччини надати Україні 3 кораблі електростанції не береться до уваги? І останнє питання, чи потрібно Україні таке Укренерго, яке здатне тільки залякувати людей і нічого не робити?
показати весь коментар
25.06.2024 11:30 Відповісти
+5
Сергій Алексеєнко: Чого засумували, зе-фанати? Зараз найкращі часи, насолоджуйтесь! Головне що ви, експерти, ерудити, обрали в 2019 найкраще майбутнє, нам усім! 2020: якщо не зможу закінчити війну - я піду. 2024: я не піду, поки не закінчиться війна. Коло замкнулося на шиї України. Щоб визнати цю владу злодійською, треба впершу чергу визнати себе дурнями, які під час війни привели злодіїв до влади. А це не кожному під силу. Щоб визнати цю владу злодійською, треба впершу чергу визнати себе дурнями, які під час війни привели злодіїв до влади. А це не кожному під силу.
Софія Федина: Два роки тому Верховна рада заборонила московську музику в українських медіа та громадському просторі. Скільки тоді було заяв, що немає якісної української музики, не буде, що "крутити", не можна такі високі квоти ставити, "все одно ніхто московське слухати не буде". Але я наполягала на тому, що треба дати музикантам час створити новий контент. Тоді вдалось відстояти і на радіо, і на телебаченні, і заборону у громадському транспорті, і щоб канали з мультфільмами були 100% українською! Сьогодні ніхто не буде сперечатись, що за 2 роки ми отримали фантастичний прорив.
Віталій Портников: Ожили буквально всі демони минулого, як це вже бувало перед світовими війнами. Й залишається тільки сподіватися, що у ХХІ сторіччі цих демонів вдасться перемогти солідарністю демократичних держав і здоровим глуздом демократичних суспільств.



показати весь коментар
25.06.2024 11:54 Відповісти
Не п@здіть. З 9 ранку вже вирубаєте.
показати весь коментар
25.06.2024 11:12 Відповісти
Режимом Зеленського встановлено черговий антирекорд - станом на 18-00 ‎24.‎06.‎2024 при повній відсутності дефіциту електрогенерації (генерації від середньостатистичних потреб потреб 101,6%) середній час відключення електроенергії становив 10 годин. Все пояснюється просто - вся можлива електрогенерація пущена на компенсацію дефіциту в країнах Балкан по попередньому замовленню на компенсаційні перетоки.
показати весь коментар
25.06.2024 12:00 Відповісти
пятая статья за пол часа, об одном и том же, вам что заняться нечем,займитесь ремонтом
показати весь коментар
25.06.2024 11:15 Відповісти
Агов, проголосовавшиє у 2019 році за ZE та його ОЗГ Слуга народа, поржом? Вам же хуже не стало?
показати весь коментар
25.06.2024 11:18 Відповісти
Ну чому..може ломка без теліка..

Я хз, що ці уроди вже вимикають, чи заборонили безперебійники та генератори при ретрансляторах, але в мене такий гидкий інет, що навіть на початку повномасштабного кращий був - можна було дивитись фільми..зараз - ото новини, межа можливостей..
показати весь коментар
25.06.2024 11:30 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 11:54 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
25.06.2024 14:23 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 11:30 Відповісти
Так винні не Уеренерго. А керівництво країни..
показати весь коментар
25.06.2024 11:31 Відповісти
Ну, пофантазуйте ще наиему шо хтось надаст цей звіт. От як шо може Альф з Мельмаку.
показати весь коментар
25.06.2024 11:40 Відповісти
Це вже не обмеження а світломузика, то на 20 хв, то на годину, то на дві, і ціну влупили дай Бог. Як ви вже задрали, повний бардак в країні, котиться сама по собі і невідомо куди.
показати весь коментар
25.06.2024 11:39 Відповісти
Вони ще одну муйню хочуть ввести: заборонити використання бойлерів, бо вони жеруть багато. В мене, наприклад, @буча Єврореконструкція - так ні опплення ні води - все холодне. Томк користуюсь бойлером. Скаргами, єдине що здобула - вони тихцем, ще під час мораторію подали на мене до суду, виграли, отримали рішення й за ним борг виріс на 50%)) це при тому, що ще хз як вони борг розраховували))
показати весь коментар
25.06.2024 11:50 Відповісти
кожній хаті - по кіловату!.. сонячних панелей - і "проблеми" нема..
а у тих, хто електрикою хоче "гріти басейни" проблем нема і без цього...
але енергомонополістам не потрібен енергонезалежний Українець, тому, для дресировки вумного нАріду, відключення будут постійні, замість того, щоб доступною "альтернативою" розосередити електрогенерацію по усій Україні
показати весь коментар
25.06.2024 12:08 Відповісти
Ну 1 кВт малувато - пусковий ток звичайного холодильника 1,2-1,5 кВт. Та й взимку вироботка падає у 5-10 разів, коли день короткий і сніг. Реально треба встановлювати панелей не менше, ніж на 5 кВт потужності, плюс інвертор і акуми, штуки чотири. У сумі на все 3,5-5 тис. баксів треба.

А на рахунок Ахмєтки-монополіста згоден, не пустить він дрібних виробників на ринок.
показати весь коментар
25.06.2024 12:35 Відповісти
 
 