Зранку окупанти обстріляли Донеччину: у Золотій Ниві загинула жінка, у Торецьку четверо поранених

Зранку 25 червня 2024 року окупанти завдали ударів по Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, у Золотій Ниві Великоновосілківської громади від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження.

По Торецьку росіяни зранку вже завдали 6 авіаударів - поранили 4 людини. Усі постраждалі доставлені в лікарню.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирним жителям області. Залишатися тут небезпечно!", - наголошують у ОВА.

Цензор.НЕТ також інформував, що вчора, 24 червня, російські військові атакували залізничну інфраструктуру Донецької області. Унаслідок обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.