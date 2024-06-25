Зранку окупанти обстріляли Донеччину: у Золотій Ниві загинула жінка, у Торецьку четверо поранених
Зранку 25 червня 2024 року окупанти завдали ударів по Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, у Золотій Ниві Великоновосілківської громади від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження.
По Торецьку росіяни зранку вже завдали 6 авіаударів - поранили 4 людини. Усі постраждалі доставлені в лікарню.
"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирним жителям області. Залишатися тут небезпечно!", - наголошують у ОВА.
Цензор.НЕТ також інформував, що вчора, 24 червня, російські військові атакували залізничну інфраструктуру Донецької області. Унаслідок обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.
