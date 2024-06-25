УКР
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: 7 людей загинуло, багато поранених. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донеччини. 

Про це інформує голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Великій Новосілці поранено людину, пошкоджено приватні будинки.

Покровський район

У Кураховому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок. У Покровську 5 людей загинули і 38 поранено, серед поранених - 4 дитини. Пошкоджені 19 приватних будинків, 7 автомобілів і 3 будівлі підприємств.

Краматорський район

Територію Лиманської ТГ росіяни обстріляли 81 раз. У Дружківці поранено 3 людини.

Також читайте: Донецька ОВА анонсувала примусову евакуацію з Торецька: Ворог знаходиться дуже близько

Бахмутський район

У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 будинків і 5 адмінбудівель. Також у громаді 2 людини поранено і 2 будинки пошкоджено у Залізному; 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську зруйновано будинок і нежитлове приміщення, ще 1 будинок пошкоджено.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили по Покровську: 5 загиблих, понад 40 поранених, серед них 4 дитини.

