Рашисти обстріляли залізницю у Покровську на Донеччині: Поранення дістали 2 особи. ФОТОрепортаж

Вчора, 24 червня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру Донеччини, внаслідок чого поранено двох залізничників, пошкоджено рухомий склад у Покровську.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

"Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив", - йдеться в повідомленні.

Попри обстріли РФ рух продовжується за графіком.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: 7 людей загинуло, багато поранених. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли залізницю на Донеччині

