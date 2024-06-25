Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українців до березня 2026 року

2 5 червня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на пресслужбу ради Європи.

Механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року. Прийняте сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу.

Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям людей.

"День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", – зазначила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, яка представляє країну, що нараз головує в Раді ЄС.

Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.

