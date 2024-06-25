На півдні за добу знищено 88 окупантів, 28 одиниць озброєння та 3 пункти управління БпЛА росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 88 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 88 осіб.
Також росіяни втратили 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 8 гармат;
- 3 міномети;
- 10 одиниць автобронетехніки;
- 1 розвідувальний БпЛА;
- 1 камера відеоспостереження
- 3 човни;
- 2 квадроцикли.
Крім того, українські захисники знищили спостережні пункти, 3 пункти управління БпЛА та 2 польові пункти боєпостачання.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 536 840 російських окупантів.
