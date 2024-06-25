УКР
На півдні за добу знищено 88 окупантів, 28 одиниць озброєння та 3 пункти управління БпЛА росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 88 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 88 осіб.

Також росіяни втратили 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 8 гармат;
  • 3 міномети;
  • 10 одиниць автобронетехніки;
  • 1 розвідувальний БпЛА;
  • 1 камера відеоспостереження
  • 3 човни;
  • 2 квадроцикли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Склад боєприпасів уражено у Воронезькій області РФ, - ГУР МО. ВIДЕО

Крім того, українські захисники знищили спостережні пункти, 3 пункти управління БпЛА та 2 польові пункти боєпостачання.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 536 840 російських окупантів.

армія рф (18528) ліквідація (4377) знищення (8055) Сили оборони півдня (453)
