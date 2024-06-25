УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 536 840 осіб (+1180 за добу), 8035 танків, 14 281 артсистема, 15 431 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 536 840 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 536840 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8035 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 15431 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14281 (+35) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19362 (+58) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2403 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби Європа була краще підготовлена, Росія, можливо, не напала б на Україну, - Туск

Втрати РФ на 24 червня

армія рф (18528) вторгнення (380) Генштаб ЗС (7150) знищення (8055)
+12
Минув 3775 день москальсько-української війни.
121! одиниця техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта 35, броня 22, логістика 58!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 536 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
25.06.2024 08:46 Відповісти
+10
25.06.2024 08:48 Відповісти
+6
Ще півтора роки і буде мільйон кацапів
25.06.2024 07:20 Відповісти
Ще півтора роки і буде мільйон кацапів
25.06.2024 07:20 Відповісти
Які півтора роки, вже влітку наступного року кацапи будуть святкувати ювілейну цифру на концерті кабздона. Чорти активно будують стадіон-мільйонник. І надіємося, що й х...ло встигне на цей незабутній гала-концерт...
25.06.2024 09:04 Відповісти
Щось давно не було від кацапів - "вєчнага палета таварисч" !
Не літають чи не збивають ?
25.06.2024 07:58 Відповісти
Може хоч ті 12 гелікоптерів, якими блідоуZкий гальюн у п'ятницю лякав, повертатимуться через Чернігівщину/Сумщину та й заповнять собою цю прогалину.
Бо літаки вже на 10% відірвалися, треба гвинтокрилам наздоганяти!
25.06.2024 08:53 Відповісти
Занадто багато дронів біля ЛБЗ, машини ППО там довго не живуть. Гвинтокрили давно практично не з'являються на 0, бо "стріл" та "стінгерів" достобіса. Ото тільки УМПК та JDAM-ами утюжать з-за 40-50км від ЛБЗ...
25.06.2024 11:30 Відповісти
Хороший кацап - це дохлий кацап. Це вже стало аксіомою і ніким не обговорюється. А наші славні ЗСУ прикладають максимум зусиль, щоб із дикунів з болот ця погань хоч в вигляді дохлої падалі не мішала людям жити.
25.06.2024 08:19 Відповісти
Щось не зрозумів Вашого комента, можливо щось пропустив? Які канадські ваньки?
25.06.2024 09:22 Відповісти
Касабські. помилка видаляю. Дякую
25.06.2024 13:16 Відповісти
по тачанка не видно що московити пруть на покровськ
25.06.2024 08:34 Відповісти
покровськ? це дрібно - НА Вашингтон!!!
25.06.2024 12:53 Відповісти
Пропали танчики....все переходить в бпла
25.06.2024 08:36 Відповісти
25.06.2024 12:59 Відповісти
25.06.2024 08:48 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!!))
25.06.2024 09:16 Відповісти
Тоді вже правильніше московитського або москальського ))
25.06.2024 09:21 Відповісти
знову вибитої броні мізер...
25.06.2024 08:48 Відповісти
А де її взяти ?
25.06.2024 09:13 Відповісти
Та якби ж би кацапи броню в бій надсилали. Але все, зась. Залишився в основному недоторканий запас. Виснаження, воно таке. Хєнералам в кацапії зараз здається, що в них є ще запаси особового складу... Але 1916-1917 роки показали, що ця кінчена імперія дуже нестійка в цій компоненті і блискавично переходить від "перемоги брусилівського прориву" до повного розвалу державного управління.
25.06.2024 11:38 Відповісти
Military Balance:
"...станом на 2021 рік у всіх збройних силах РФ у строю знаходиться 3330 одиниць танків всіх модифікацій.
Щодо орієнтовної кількості російських танків на базах зберігання. Мова йде про 10090 одиниць, з яких 7 тисяч - Т-72, 3 тисячі - Т-80, а також до 90 одиниць Т-90.
У базі немає даних щодо кількості танків застарілих версій, таких як Т-55 та Т-62..."
25.06.2024 08:57 Відповісти
 
 