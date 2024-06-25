Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 536 840 осіб (+1180 за добу), 8035 танків, 14 281 артсистема, 15 431 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 536 840 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 536840 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,
- артилерійських систем – 14281 (+35) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2403 (+6)
Топ коментарі
Не літають чи не збивають ?
Бо літаки вже на 10% відірвалися, треба гвинтокрилам наздоганяти!
121! одиниця техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта 35, броня 22, логістика 58!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 536 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
"...станом на 2021 рік у всіх збройних силах РФ у строю знаходиться 3330 одиниць танків всіх модифікацій.
Щодо орієнтовної кількості російських танків на базах зберігання. Мова йде про 10090 одиниць, з яких 7 тисяч - Т-72, 3 тисячі - Т-80, а також до 90 одиниць Т-90.
У базі немає даних щодо кількості танків застарілих версій, таких як Т-55 та Т-62..."