Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 536 840 осіб (+1180 за добу), 8035 танків, 14 281 артсистема, 15 431 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 536 840 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 536840 (+1180) осіб,

танків ‒ 8035 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,

артилерійських систем – 14281 (+35) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),

крилаті ракети ‒ 2324 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19362 (+58) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2403 (+6)

