Общие боевые потери РФ с начала войны – около 536 840 человек (+1180 за сутки), 8035 танков, 14 281 артсистема, 15 431 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 536 840 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 536840 (+1180) человек,
- танков - 8035 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 15431 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 14281 (+35) ед,
- РСЗО - 1108 (+0) ед,
- средства ППО - 863 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11413 (+31),
- крылатые ракеты - 2324 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 19362 (+58) ед,
- специальная техника / special equipment - 2403 (+6)
Не літають чи не збивають ?
Бо літаки вже на 10% відірвалися, треба гвинтокрилам наздоганяти!
121! одиниця техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта 35, броня 22, логістика 58!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 536 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
"...станом на 2021 рік у всіх збройних силах РФ у строю знаходиться 3330 одиниць танків всіх модифікацій.
Щодо орієнтовної кількості російських танків на базах зберігання. Мова йде про 10090 одиниць, з яких 7 тисяч - Т-72, 3 тисячі - Т-80, а також до 90 одиниць Т-90.
У базі немає даних щодо кількості танків застарілих версій, таких як Т-55 та Т-62..."