Общие боевые потери РФ с начала войны – около 536 840 человек (+1180 за сутки), 8035 танков, 14 281 артсистема, 15 431 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 536 840 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 536840 (+1180) человек,

танков - 8035 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 15431 (+18) ед,

артиллерийских систем - 14281 (+35) ед,

РСЗО - 1108 (+0) ед,

средства ППО - 863 (+0) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11413 (+31),

крылатые ракеты - 2324 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 19362 (+58) ед,

специальная техника / special equipment - 2403 (+6)

Также читайте: Если бы Европа была лучше подготовлена, Россия, возможно, не напала бы на Украину, - Туск