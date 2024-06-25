РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 536 840 человек (+1180 за сутки), 8035 танков, 14 281 артсистема, 15 431 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 536 840 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 536840 (+1180) человек,
  • танков - 8035 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 15431 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 14281 (+35) ед,
  • РСЗО - 1108 (+0) ед,
  • средства ППО - 863 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11413 (+31),
  • крылатые ракеты - 2324 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 19362 (+58) ед,
  • специальная техника / special equipment - 2403 (+6)

Также читайте: Если бы Европа была лучше подготовлена, Россия, возможно, не напала бы на Украину, - Туск

Втрати РФ на 24 червня

Минув 3775 день москальсько-української війни.
121! одиниця техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта 35, броня 22, логістика 58!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 536 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
25.06.2024 08:46 Ответить
+10
25.06.2024 08:48 Ответить
+6
Ще півтора роки і буде мільйон кацапів
25.06.2024 07:20 Ответить
Ще півтора роки і буде мільйон кацапів
25.06.2024 07:20 Ответить
Які півтора роки, вже влітку наступного року кацапи будуть святкувати ювілейну цифру на концерті кабздона. Чорти активно будують стадіон-мільйонник. І надіємося, що й х...ло встигне на цей незабутній гала-концерт...
25.06.2024 09:04 Ответить
Щось давно не було від кацапів - "вєчнага палета таварисч" !
Не літають чи не збивають ?
25.06.2024 07:58 Ответить
Може хоч ті 12 гелікоптерів, якими блідоуZкий гальюн у п'ятницю лякав, повертатимуться через Чернігівщину/Сумщину та й заповнять собою цю прогалину.
Бо літаки вже на 10% відірвалися, треба гвинтокрилам наздоганяти!
25.06.2024 08:53 Ответить
Занадто багато дронів біля ЛБЗ, машини ППО там довго не живуть. Гвинтокрили давно практично не з'являються на 0, бо "стріл" та "стінгерів" достобіса. Ото тільки УМПК та JDAM-ами утюжать з-за 40-50км від ЛБЗ...
25.06.2024 11:30 Ответить
Хороший кацап - це дохлий кацап. Це вже стало аксіомою і ніким не обговорюється. А наші славні ЗСУ прикладають максимум зусиль, щоб із дикунів з болот ця погань хоч в вигляді дохлої падалі не мішала людям жити.
25.06.2024 08:19 Ответить
Щось не зрозумів Вашого комента, можливо щось пропустив? Які канадські ваньки?
25.06.2024 09:22 Ответить
Касабські. помилка видаляю. Дякую
25.06.2024 13:16 Ответить
по тачанка не видно що московити пруть на покровськ
25.06.2024 08:34 Ответить
покровськ? це дрібно - НА Вашингтон!!!
25.06.2024 12:53 Ответить
Пропали танчики....все переходить в бпла
25.06.2024 08:36 Ответить
25.06.2024 12:59 Ответить
25.06.2024 08:48 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!))
25.06.2024 09:16 Ответить
Тоді вже правильніше московитського або москальського ))
25.06.2024 09:21 Ответить
знову вибитої броні мізер...
25.06.2024 08:48 Ответить
А де її взяти ?
25.06.2024 09:13 Ответить
Та якби ж би кацапи броню в бій надсилали. Але все, зась. Залишився в основному недоторканий запас. Виснаження, воно таке. Хєнералам в кацапії зараз здається, що в них є ще запаси особового складу... Але 1916-1917 роки показали, що ця кінчена імперія дуже нестійка в цій компоненті і блискавично переходить від "перемоги брусилівського прориву" до повного розвалу державного управління.
показать весь комментарий
25.06.2024 11:38 Ответить
Military Balance:
"...станом на 2021 рік у всіх збройних силах РФ у строю знаходиться 3330 одиниць танків всіх модифікацій.
Щодо орієнтовної кількості російських танків на базах зберігання. Мова йде про 10090 одиниць, з яких 7 тисяч - Т-72, 3 тисячі - Т-80, а також до 90 одиниць Т-90.
У базі немає даних щодо кількості танків застарілих версій, таких як Т-55 та Т-62..."
25.06.2024 08:57 Ответить
 
 