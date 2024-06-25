УКР
Чехія пропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгені

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Чеська пропозиція щодо обмеження на пересування російських дипломатів у Шенгені сприятиме більшій безпеці Європи. Проте її наразі не підтримали країни-членів ЄС.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання České noviny.

Голова чеської дипломатії Ян Ліпавський заявив, що заборона сприятиме підвищенню безпеки в Чехії та Європі. Однак він поки не отримав достатньої підтримки цієї пропозиції серед країн-членів ЄС, через що пропозиція не потрапила до схваленого 14-го пакету санкцій проти РФ.

"Ми ведемо двосторонні переговори з низкою країн, я надіслав листа вищому представнику Боррелю, який підписали представники таких країн-членів як Данія, Нідерланди, всі три держави Балтії, а також Польща та Румунія… Я не здаюся, продовжую, думаю і шукаю, як досягти бажаної мети", - сказав він.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ.

обмежити пересування....zovsem
25.06.2024 12:27 Відповісти
І зобов'язати всіх носити кацапський національний костюм, щоб оточуючі з людьми не переплутали

25.06.2024 12:44 Відповісти
в Америці колись для обмеження пересування чіпляли гирю на ногу. Може і тут якось так..
25.06.2024 12:54 Відповісти
25.06.2024 13:13 Відповісти
выслать этих шпионов из европы *****!
25.06.2024 16:14 Відповісти
 
 