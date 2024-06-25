Чехія пропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгені
Чеська пропозиція щодо обмеження на пересування російських дипломатів у Шенгені сприятиме більшій безпеці Європи. Проте її наразі не підтримали країни-членів ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання České noviny.
Голова чеської дипломатії Ян Ліпавський заявив, що заборона сприятиме підвищенню безпеки в Чехії та Європі. Однак він поки не отримав достатньої підтримки цієї пропозиції серед країн-членів ЄС, через що пропозиція не потрапила до схваленого 14-го пакету санкцій проти РФ.
"Ми ведемо двосторонні переговори з низкою країн, я надіслав листа вищому представнику Боррелю, який підписали представники таких країн-членів як Данія, Нідерланди, всі три держави Балтії, а також Польща та Румунія… Я не здаюся, продовжую, думаю і шукаю, як досягти бажаної мети", - сказав він.
Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ.
