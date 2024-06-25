УКР
Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування, - постанова Кабміну

Базова загальновійськова підготовка

Відмова визнаних придатними до служби студентів чоловічої статі від проходження практичної базової загальновійськової підготовки стане підставою для відрахування з навчального закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою уряду №734 від 21 червня, базовий загальновійськовий вишкіл проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти, курсанти вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Також читайте: Списки відрахованих студентів на Волині передаватимуть до ТЦК

Хто може бути звільненим від базової підготовки?

Водночас від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які: визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби; до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; проходили військову службу; мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Як та де відбуватиметься підготовка?

Зазначається, що базова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і вмінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку із захисту вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України.

Згідно з документом, базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться у закладах вищої освіти всіх форм власності, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських та тренінгових центрах органів поліції.

Так, для проведення базової підготовки у закладах освіти створюють відповідні структурні підрозділи, а організація та забезпечення теоретичної базової підготовки покладається на Міністерство освіти і науки, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать виші.

"Теоретичну базову підготовку включають до навчальних планів закладу вищої освіти: для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти - на другому році навчання; для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра на першому році навчання", - ідеться в документі.

Також читайте: Студенти, аспіранти та викладачі матимуть відстрочку від мобілізації. УМОВИ

Організацію та забезпечення практичної базової підготовки покладають на Генеральний штаб Збройних сил і Міністерство внутрішніх справ, а саму практичну базову підготовку проводять після оволодіння теоретичною підготовкою в поточному навчальному році терміном до одного місяця протягом травня-жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.

Базова підготовка - обов'язкова умова

"Проходження практичної базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов'язковою умовою оволодіння відповідною освітньою програмою (зокрема бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Відмова здобувача освіти чоловічої статі, визнаного придатним до військової служби, від проходження практичної базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти", - йдеться в документі.

Зазначається, що практична базова підготовка завершується здійсненням підсумкового контролю, за результатами якого визначається готовність здобувача освіти до проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю.

Присяга

Після успішного завершення базової підготовки громадяни України складають Військову присягу та отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Кабмін (14322) військовий обов’язок (96) студенти (455)
Топ коментарі
+16
А це не порушує норму Конституції до ріного і повного доступу для отримання освіти? 🤔
показати весь коментар
25.06.2024 13:01 Відповісти
+14
Правильно, треба відраховувати усіх, потенційний виборець має бути тупою та неосвіченою істотою зі шлунком замість мозку.
показати весь коментар
25.06.2024 13:10 Відповісти
+11
Якщо йдеться про бюджетників, то рішення правильне. А то вчи їх, вкладай їм у голову знання та вміння, а вони на тобі, не буду, не хочу. Нема чого на них гроші витрачати.
показати весь коментар
25.06.2024 13:07 Відповісти
А це не порушує норму Конституції до ріного і повного доступу для отримання освіти? 🤔
показати весь коментар
25.06.2024 13:01 Відповісти
Ні ,не порушує
показати весь коментар
25.06.2024 14:02 Відповісти
Для особых-КУ

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
показати весь коментар
25.06.2024 14:07 Відповісти
Частина людей з вищою освітою загине на фронті, частина виїхала за кордон, хтось втратив кошти для отримання такої освіти, частнина не отримає вищу освіту, тому що їх відрахують... Далі що?
показати весь коментар
25.06.2024 13:03 Відповісти
Ну тут таке, якщо це загальний обов'язок із захисту Батьківщини, то його всі й повинні нести, а не так, що "ми зобов'язані все захищати, тому ти пістуй в окоп"...
показати весь коментар
25.06.2024 13:16 Відповісти
Захищати повинні мусора,ЗСУ змість сидіть з броньою і в тилу!!!Про обовязки розкудкудахкався він!!!Розкажи бульш детально,що кожен повинен робити під час війни(немає її до речі)
показати весь коментар
25.06.2024 13:38 Відповісти
Ти вирішив мене переконати, щоб я існуючі закони і нормативи щодо мобілізації змінив або взагалі відкликав їх?
показати весь коментар
25.06.2024 13:59 Відповісти
Період з 2014 року увійде в Новітню історію України як неоголошена війна.
P.S. не треба створювати паніку, бо путя сильніше нападе.
показати весь коментар
25.06.2024 16:16 Відповісти
ст.8 Конституции Украины -в Украине действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!!!НЕ обязанностей, НЕ закона и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!
показати весь коментар
25.06.2024 13:59 Відповісти
Угу, право хранить молчание
показати весь коментар
25.06.2024 14:02 Відповісти
"право хранит молчание" - это ст.63 Конструкции Украины!
показати весь коментар
25.06.2024 21:06 Відповісти
Правовед - это тот кто охраняет ваши права?
показати весь коментар
25.06.2024 17:41 Відповісти
Вы что то написали,что не имеет смысла ..
показати весь коментар
25.06.2024 21:05 Відповісти
К
Вы навмістно плутаете поняття прово та права
показати весь коментар
25.06.2024 21:36 Відповісти
Открой Конституцию и прочти ст.8 и увидишь КАК ТАМ написано!
показати весь коментар
26.06.2024 00:30 Відповісти
К


Уважаемый Слон, я вас считаю умнейшим демагогом, который умышленно путает понятия "право" и "права". Я, более чем уверен что вы знаете, что:

Право - это череда правил для координации активности отдельных лиц социума, что подобраны и блюдутся государством.

Права - это узкий перечень правил, благодаря которым государство оберегает главные ценности: гарантию уважения, свободы людей, обеспечение их главных потребностей. Права схожи на право - они направляют деяния индивидов, но права отличаются поскольку меньше по содержанию.
Вы здесь просто срач разводите.
Простите, можно личный вопрос?
Вы свои права защищаете в окопе, а американский флажок старлинк подсовывает?
показати весь коментар
26.06.2024 16:55 Відповісти
"...Права людини - доктрина у правовому значенні, за якою головним джерелом права є сама природа, а не воля законодавця. Природні права людини тому природні, що вони закладені в самій її сутності, випливають із її людської природи й однакові для всіх. Природні права людини тому природні, що дані людині від народження."

"Підписання Європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини (ЄКПЛ)

дало українцям можливість використовувати дворівневу систему захисту своїх прав: на рівні національного правосуддя і на рівні міжнародному [1]. З прийняттям 23 лютого 2006 р. Закону України «Про застосування Європейської Конвенції та практики Європейського Суду з прав людини»"
показати весь коментар
26.06.2024 19:56 Відповісти
акакаяразніца да
показати весь коментар
25.06.2024 13:06 Відповісти
Якщо йдеться про бюджетників, то рішення правильне. А то вчи їх, вкладай їм у голову знання та вміння, а вони на тобі, не буду, не хочу. Нема чого на них гроші витрачати.
показати весь коментар
25.06.2024 13:07 Відповісти
Військова кафедра,не рахується,чи ти тупий?Навіщо навчати,якщо тупий нарк може стати презом,то инженера ще легше зробити
показати весь коментар
25.06.2024 13:41 Відповісти
То есть государство "учит", "вкладывает средство" на специалиста м высшим образованием, что бы убить его в окопе?

Это гениальность или идиотизм ?
показати весь коментар
25.06.2024 14:01 Відповісти
ну взагаліто вчать, щоб у людей було БІЛЬШЕ шансів вижити у випадку війни. Нічого поганого в цьому не бачу. Інакше, навіщо проводити курс молодого бійця, якщо можна зразу на амбразуру. Але так не роблять же ж.
показати весь коментар
25.06.2024 14:17 Відповісти
Если так, то - Ок
показати весь коментар
25.06.2024 21:04 Відповісти
Если не брать лютую бойню в Южной Америке, а ровняться на 2-ю мировую. То 75% вероятности вернуться живым с войны. Довольно не плохо
показати весь коментар
25.06.2024 17:44 Відповісти
Ты сам где?
показати весь коментар
25.06.2024 21:03 Відповісти
Сайт флажки раздает согласно расположения IP адреса
показати весь коментар
25.06.2024 21:27 Відповісти
Причем тут флажок? Меня интересует - в окопе ли ты!?
показати весь коментар
26.06.2024 00:32 Відповісти
Видите ли, Слон. 10% от населения Украины служит в армии, 1/3 из них на линии фронта. Поэтому, даже если бы я выдавал себя за фронтовика, это было бы очень сомнительно.
Нет.
показати весь коментар
26.06.2024 13:24 Відповісти
Правильно, треба відраховувати усіх, потенційний виборець має бути тупою та неосвіченою істотою зі шлунком замість мозку.
показати весь коментар
25.06.2024 13:10 Відповісти
В ідеалі так
показати весь коментар
25.06.2024 13:15 Відповісти
Коли ***** отримало владу у раші, першим, що воно зробило, було скорочення кількості шкіл, саме у тих регіонах, звідки зараз більшість контрактників в його армії головорізів.
показати весь коментар
25.06.2024 13:17 Відповісти
кожен напевно хоче бути ахвіцером по закінченні вузу,..
але не кожен бажає
пройти базову загальновійськову підготовку..
показати весь коментар
25.06.2024 13:14 Відповісти
"А шо луччє: ахвіцер чи командір? Гриша: - Та одін х*й"
показати весь коментар
25.06.2024 13:20 Відповісти
Так базова підготовка не дає офіцера... Це не воєнка!!!
показати весь коментар
25.06.2024 13:24 Відповісти
так, не дає.. ахвіцера..
але ж як хочеться..
показати весь коментар
25.06.2024 13:35 Відповісти
базова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і вмінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку із захисту вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України.
==========

А нахрена ця базова підготовка, якщо до 25 років вони не допускаються до самого захисту Батьківщини?
показати весь коментар
25.06.2024 13:14 Відповісти
Закінчать в 23 приблизно, отримають вос і усьо, підлягають призову, бо автоматично стали резервістами. Тому і відмовляються масово щоб в 22-23 не бути призваними.
показати весь коментар
25.06.2024 13:17 Відповісти
до 25 нікого не мобілізують, а призову взагалі під час війна нема, не пиши куйні якщо не тямиш
показати весь коментар
25.06.2024 13:34 Відповісти
Ви помиляєтесь. Ви досить обмежена людина.Призов по мобілізації, а не на строкову службу. Строковики, що отримали вос через 6 місяців після звільнення в запас, а також офіцери запасу до 25 років мобілізуються.
показати весь коментар
25.06.2024 13:53 Відповісти
ну і до якої з цих категорії на думку необмеженої людини належатимуть студенти після проходження курсу БЗВП - до екс-призовників з ВОСом чи до офіцерів? І ще, з якого дива піджаки тепер стали резервістами?
показати весь коментар
25.06.2024 15:03 Відповісти
Так мало бути ще з 1991 року!!!
показати весь коментар
25.06.2024 13:15 Відповісти
Ну було з 1991 року і строкова служба, і військові кафедри. З прямою метою - підготовка до захисту Батьківщини. І що? 30 років ось це все готували, але коли прийшла реальна війна, то строкову службу скасували, всіх солдатів розпустили по домівках, а на фронт тільки з 27 років...
показати весь коментар
25.06.2024 13:18 Відповісти
Військові кафедри стали не у всіх вишах. І платними для студентів з інших навчальних закладів.
показати весь коментар
25.06.2024 13:22 Відповісти
Присяга дана під примусом (в цьому випадку, шантаж відрахуванням) не є дійсною. А взагалі, цілком очевидно, що краще їхати навчатися за кордон, де людей вчать обраній спеціальності, а не змушують вивчати непотрібну дисципліну і там же залишатися, бо тут будується військово-поліцейська ЗЕкраїна у якій народитися чоловіком те саме, що народитися рабом.
показати весь коментар
25.06.2024 13:18 Відповісти
"а не змушують вивчати непотрібну дисципліну"

а кукурікни шось про країни Балтії де призов відновлюють, я послухаю
показати весь коментар
25.06.2024 13:35 Відповісти
От знову студентів-чоловіків.А жінки нехай їздять по Європам,так? І взагалі вся ця базова підготовка,це ніщо.За три місяці,не може бути професійний військовий.
показати весь коментар
25.06.2024 13:18 Відповісти
як в твоїй макітрі можуть одночасно уживитися поняття "базова підготовка" і "професійний військовий" ?
показати весь коментар
25.06.2024 13:36 Відповісти
Бо того,що після цієї базової підготовки,чоловік отримує військову професію.Якщо є професія,це вже професійний військовий вважається.Ти це розумієш?
показати весь коментар
25.06.2024 17:53 Відповісти
Сотий ВОС давали і строковикам. Професійний військовий який навіть контракт не підписував це оксюморон.
показати весь коментар
25.06.2024 19:29 Відповісти
Ну а в нас так.
показати весь коментар
26.06.2024 01:12 Відповісти
На м'ясо підійде, завалимо ворога трупами з дипломами.
показати весь коментар
25.06.2024 15:44 Відповісти
Плохо когда страна просит себя любить...Только будут уезжать больше молодых ребят...Ну да и ладно, удачи!
показати весь коментар
25.06.2024 13:37 Відповісти
це піпец !!! хай живе "совітській союз" !!!
показати весь коментар
25.06.2024 13:40 Відповісти
думаю, що там була інша ху*ня...
історія нічому не навчила.
показати весь коментар
25.06.2024 16:20 Відповісти
кабмин со шмыгалем могут засунуть свои постановы в опу и сами их выполняют. Тоже в ТЦК.
Стаття 231 ЦКУ. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства 1. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.
Всё в обязательном порядке подавть в суды
показати весь коментар
25.06.2024 13:41 Відповісти
а в суд на кого подавати: на дії ректорату чи влади?!
показати весь коментар
25.06.2024 16:22 Відповісти
на обоих
показати весь коментар
25.06.2024 21:38 Відповісти
А вона буде та підготовка? Хто в темі як навчають нових солдатів в армії у більшості випадків зрозуміє що та ''підготовка '' у навчальних закладах буде ще гіршою чии в армії.
показати весь коментар
25.06.2024 13:43 Відповісти
А кошти знайшли на таке діло,вже й місця облаштували ?Не дешева штука!!Чи це нова тема для корупції?При владі ідіоти!
показати весь коментар
25.06.2024 13:47 Відповісти
ясна річ!
нафіга вчити науки?
треба чітко маршувати по плацу, віддавати честь з різким вивертом голови, та вміти заправляти ліжко по уставу.
а, бужанський, буде читати лекції, як правильно любити родіну.
показати весь коментар
25.06.2024 14:01 Відповісти
Вже була ДПЮ - непотрібна дурня, яка разом з фізкультурою позбавила мене диплому з відзнакою, бо не міг здати це лайно. Єдине, що дала ДПЮ, це те, що завдяки цій дисципліні зрозумів, що не сприймаю все пов'язане з армією та військовою підготовкою та не служитиму ніколи і за жодних обставин.
показати весь коментар
25.06.2024 14:50 Відповісти
КУ Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
показати весь коментар
25.06.2024 14:08 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 14:33 Відповісти
А як займатись військовою підготовкою без медичного заключення, ВЛК?

Згідно з новим роз'ясненням від Кабміну, військовозобов'язані особи до досягнення 25-річного віку не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду. Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням теж не передбачатиме направлення на ВЛК
показати весь коментар
25.06.2024 14:50 Відповісти
А что, и такие есть? Кошмар.. В савецкое время в институтах была военная кафедра и и о её саботировании не было и речи, даже мысли такой не было. Наверное, прокремлевские пропагандисты там хорошо поработали.. А этих "патриотов" надо непременно отчислять и вносить их в "черный список" где им будет запрещено занимать посты , должности в государственных учреждениях и предприятиях..
показати весь коментар
25.06.2024 15:16 Відповісти
Раніше люди йшли в ВУЗ щоб уникнути армії, а тепер вони будуть з ВУЗів тікати, а матері будуть тільки за. А люди без ВУЗу не будуть проходити жодної військової підготовки.
показати весь коментар
25.06.2024 15:45 Відповісти
 
 