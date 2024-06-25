Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування, - постанова Кабміну
Відмова визнаних придатними до служби студентів чоловічої статі від проходження практичної базової загальновійськової підготовки стане підставою для відрахування з навчального закладу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з постановою уряду №734 від 21 червня, базовий загальновійськовий вишкіл проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти, курсанти вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.
Хто може бути звільненим від базової підготовки?
Водночас від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які: визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби; до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; проходили військову службу; мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
Як та де відбуватиметься підготовка?
Зазначається, що базова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і вмінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку із захисту вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України.
Згідно з документом, базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться у закладах вищої освіти всіх форм власності, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських та тренінгових центрах органів поліції.
Так, для проведення базової підготовки у закладах освіти створюють відповідні структурні підрозділи, а організація та забезпечення теоретичної базової підготовки покладається на Міністерство освіти і науки, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать виші.
"Теоретичну базову підготовку включають до навчальних планів закладу вищої освіти: для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти - на другому році навчання; для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра на першому році навчання", - ідеться в документі.
Організацію та забезпечення практичної базової підготовки покладають на Генеральний штаб Збройних сил і Міністерство внутрішніх справ, а саму практичну базову підготовку проводять після оволодіння теоретичною підготовкою в поточному навчальному році терміном до одного місяця протягом травня-жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.
Базова підготовка - обов'язкова умова
"Проходження практичної базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов'язковою умовою оволодіння відповідною освітньою програмою (зокрема бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Відмова здобувача освіти чоловічої статі, визнаного придатним до військової служби, від проходження практичної базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти", - йдеться в документі.
Зазначається, що практична базова підготовка завершується здійсненням підсумкового контролю, за результатами якого визначається готовність здобувача освіти до проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю.
Присяга
Після успішного завершення базової підготовки громадяни України складають Військову присягу та отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
P.S. не треба створювати паніку, бо путя сильніше нападе.
Вы навмістно плутаете поняття прово та права
Уважаемый Слон, я вас считаю умнейшим демагогом, который умышленно путает понятия "право" и "права". Я, более чем уверен что вы знаете, что:
Право - это череда правил для координации активности отдельных лиц социума, что подобраны и блюдутся государством.
Права - это узкий перечень правил, благодаря которым государство оберегает главные ценности: гарантию уважения, свободы людей, обеспечение их главных потребностей. Права схожи на право - они направляют деяния индивидов, но права отличаются поскольку меньше по содержанию.
Вы здесь просто срач разводите.
Простите, можно личный вопрос?
Вы свои права защищаете в окопе, а американский флажок старлинк подсовывает?
"Підписання Європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини (ЄКПЛ)
дало українцям можливість використовувати дворівневу систему захисту своїх прав: на рівні національного правосуддя і на рівні міжнародному [1]. З прийняттям 23 лютого 2006 р. Закону України «Про застосування Європейської Конвенції та практики Європейського Суду з прав людини»"
Это гениальность или идиотизм ?
Нет.
але не кожен бажає
пройти базову загальновійськову підготовку..
але ж як хочеться..
==========
А нахрена ця базова підготовка, якщо до 25 років вони не допускаються до самого захисту Батьківщини?
а кукурікни шось про країни Балтії де призов відновлюють, я послухаю
історія нічому не навчила.
Стаття 231 ЦКУ. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства 1. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.
Всё в обязательном порядке подавть в суды
нафіга вчити науки?
треба чітко маршувати по плацу, віддавати честь з різким вивертом голови, та вміти заправляти ліжко по уставу.
а, бужанський, буде читати лекції, як правильно любити родіну.
Згідно з новим роз'ясненням від Кабміну, військовозобов'язані особи до досягнення 25-річного віку не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду. Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням теж не передбачатиме направлення на ВЛК