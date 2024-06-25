Кремль більше зосереджений на війні в Україні, ніж на відстеженні внутрішніх загроз, - The Wall Street Journal
Теракт у Дагестані продемонстрував, що у РФ є слабкі місця у системі безпеки. Поки Кремль зосередився на продовженні війні в Україні та намаганні замовчати своїх політичних опонентів, всередині країни не помічають внутрішніх загроз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй колонці у Wall Street Journal пише керівник московського бюро Енн М. Сіммонс.
"Минулого року спостерігалася тенденція до зростання насильства по всій Росії, що підриває твердження Владіміра Путіна про те, що лише він може убезпечити країну від загроз як зсередини, так і ззовні. Багато з цих випадків пов'язані з давньою напруженістю у відносинах між Москвою і мусульманським населенням Центральної Азії", - йдеться в матеріалі.
Критики уряду кажуть, що російська влада спрямовує занадто багато ресурсів на переслідування тих, хто, на їхню думку, може загрожувати владі Путіна. Кремль саджає до в'язниці своїх опонентів, не дає спокою пресі та запроваджує закони, спрямовані на припинення всього, що може бути розцінено як критика війни в Україні. Аналітики кажуть, що російський уряд наполегливо порушує питання тероризму, щоб виправдати свої репресії, але неодноразово не помічав реальних терористичних загроз.
Той факт, що інциденти "повторюються знову і знову, означає, що є уроки, які не були засвоєні" ні Кремлем, ні федеральними службами безпеки, вважає Микола Петров, консультант програми "Росія та Євразія" британського аналітичного центру Chatham House. Замість цього російська влада намагається перекласти провину за недоліки внутрішньої безпеки на Україну й Захід.
На думку аналітиків, знайомих з роботою російської пропагандистської машини, більшість росіян підтримують риторику про те, що будь-які напади, з яким стикається країна, є провиною Києва і його прихильників. Старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Андрій Колесников каже, що "пасивна більшість" не бажає замислюватися про реальне джерело терористичних атак на їхню країну, і російське керівництво знає про це. У результаті "подібне звинувачення України й Заходу стає соціальною нормою", сказав він.
Крім того, влада особливо прагне уникнути будь-яких припущень, що всередині Росії може існувати міжетнічна або релігійна напруженість. Путін часто вихваляє етнічне та релігійне розмаїття країни.
Російський лідер не звертатиметься до нації після теракту 23 червня, повідомив журналістам прессекретар президента РФ. Замість цього Пєсков сказав, що Кремль чекатиме, поки слідчі органи завершать свою роботу, "і тоді ми зможемо зробити якісь висновки", додав він.
Нагадаємо, у Росії внаслідок нападів у дагестанських Дербенті та Махачкалі на синагогу, церкви та пост поліції загинули близько 20 осіб, 15 із них – співробітники поліції.
женьку пригожина - ліквідовано,
гіркіна-диркіна - посажено
А обікновенніє кацапи - то класическіє терпіли - пугача двухствольного хватає
Проблема Американців - в повному нерозумінні психології кацапів
Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
росія не заважає інтеграції України в ЄС.
Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.
До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту.
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.
Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.
Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані!
Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?
Трамп взагалі каще, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.
Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.
Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.
І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз.