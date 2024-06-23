УКР
У Дагестані невідомі обстріляли синагогу, церкву та пост поліції. Є загиблі та поранені. У регіоні оголосили "контртерористичну операцію" (оновлено)

У неділю, 23 червня, у російській республіці Дагестан у місті Дербент та Махачкала невідомі озброєні люди влаштували теракти.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, у Дербенті невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Згодом у соцмережах з'явилися кадри палаючої місцевої синагоги.

За попередньою інформацією, одного співробітника поліції вбито, одного поранено внаслідок стрілянини в Дербенті. 

Згодом голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито священника - йому перерізали горло.

Тим часом у Махачкалі невідомі обстріляли вуличний пост Дорожньо-патрульної служби РФ. За попередніми даними, один працівник поліцій помер, ще шість - поранено.

У регіоні ввели план "Перехоплення".

Крім цього, російські ЗМІ повідомляють про те, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та окупованої Абхазії, в районі КПП на річці Псоу. Повідомляється, що є вбиті та поранені.

Доповнена інформація

Згодом російська влада повідомила, що було вбито шістьох правоохоронців і 12 поранено.

Російські Telegram-канали пишуть, що кількість загиблих під час нападу на Дагестан зросла до 9 осіб, з них 7 правоохоронців. Також, за даними місцевих ресурсів, постраждали 25 людей.

Російський паблік Mash повідомляв, що нібито 40 осіб нападники утримують у храмі Махачкали. Проте згодом МВС Дагестану спростувало цю інформацію. 

Влада запровадила в Дагестані режим "контртерористичної операції". На вулицях Дербета помітили військову техніку Росгвардії. 

Також російські Telegram-канали повідомили, що у нападі на Махачкалу нібито брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова - Осман та Аділь Омарови. Повідомляється, що їх "ліквідували", а ще кількох нападників затримали.

Читайте також: Внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 133 особи. Кількість жертв зростатиме, - Слідком РФ (оновлено)

 

Автор: 

росія (67271) теракт (1058)
+79
23.06.2024 20:26
+66
А це в Криму. Камні с нєба прілєтєлі
Теж непогано
23.06.2024 20:37
+65
23.06.2024 20:45
23.06.2024 20:26
Няма няма))) даже Профффээсорр запасся попкорном
23.06.2024 21:18
не відсохне рука ФСБ. Далі так. ФСБ знайде авто, "спіймає терористів" і вони на диво працювали на Україну. Сценарій не змінюється
23.06.2024 20:27
Один из нападавших - сын действующего главы муниципального образования Дагестана, - росСМИ

P.s. А "окно" на границе с Украиной уже нашли?)
23.06.2024 20:31
Навіть не сумнівайтесь
"За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, заявил депутат Госдумы от республики Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович."
23.06.2024 20:34
"Рязанский сахарок -2024"
23.06.2024 20:58
Я так і думав!!! Реакція передбачувана...
23.06.2024 22:11
З "єврейцами" боролися?
23.06.2024 22:13
100% помста за відміну безвізу з Ізраілем
23.06.2024 22:21
Отакої. Але пам'ятаємо: нацизм і антисемітизм в Україні! - Да, *****?
23.06.2024 20:31
В Гамбурзі навесні тисячі бусурман на вулицях вимагали оголосити в країні халіфат. Щотижня в новинах пишуть про напади мусульман особливо афганців з ножами на німців. Нічого доброго не чекає і Україну з майбутнім напливом заробітчан з дикого півдня.
23.06.2024 20:34
Як Ви правi
23.06.2024 20:57
Увы.
Тем боле.... сейчас наша страна максимально зависит от Запада а там толерасты-леваки лютуют
.. много вреда они еще успеют наделать!!!
23.06.2024 21:20
да уж - согласен.не то что братушки кацапи - нежний голодомор и красивая деукраинизация.
24.06.2024 09:45
а процес вже пішов...
23.06.2024 22:45
Лишь бы не Трамп!
24.06.2024 08:09
А це в Криму. Камні с нєба прілєтєлі
Теж непогано
23.06.2024 20:37
23.06.2024 20:45
Який дивний вид спорту - Пляжний Тріатлон !?
23.06.2024 21:08
це вони так за камнями рванули.
23.06.2024 21:59
Каміння з неба падати не може, бо на небі каміння нема. (с)
23.06.2024 22:20
23.06.2024 21:18
А что случилось? Жду подробностей
23.06.2024 21:22
Дєлай раз!
23.06.2024 22:20
«Борітеся - поборете, вам Бог помогає!»

Ці рядки Тараса Шевченка тепер сприймаються незалежно від початкового адресата. Однак вони були написані в середині 1840-х років як своєрідні напутні слова дагестанцям і чеченцям у війні з росіянами за незалежність, яку традиційно називають Кавказькою війною.

Через три роки після поразки від Росії в Кримській війні Шаміль здався в результаті більш ніж двотижневих боїв біля села Гуніб на півночі Дагестану в серпні 1859 року. Далися взнаки великі втрати серед горян. За приблизними підрахунками, за всю війну загинуло 1,2 мільйона kавказькиx солдатів і цивільних. Багато сіл спорожніли, і, за деякими даними, тільки чеченці втратили майже 70% своїх чоловіків.
23.06.2024 20:40
Після нетривалої зупинки в Казані Шаміль з сім'єю оселився в Калузі, де прожив майже дев'ять років. Тоді полонений імам почав готуватися до Мекки, і цар наказав перевезти його до Києва, куди він прибув на початку грудня 1868 року.
За словами Шапі Казієва, ********* біографа Шаміля, перехожі в Києвi не раз кидали в карету, в якій він їздив по місту, зошити з переписаним віршем Шевченка «Борітеся - поборете, вам Бог помогає!»
23.06.2024 20:51
Але Кавказ не заспокоївся. Через рік після капітуляції Шаміля його наїб Байсангур підняв повстання проти росіян. Його повісили.

У лютому 1877 року знову спалахнув Дагестан, до якого приєдналася Чечня. Кавказці, примусово переселені в Туреччину, повернулися на батьківщину - 10 батальйонів. Через рік лідер повстання Алібек-Хаджі Алдамов з 11 братами був повішений в Грозному.

Горяни тричі повставали проти Радянської Росії. Під час повстання 1940 року під керівництвом Хасана Ісраїлова в лютому-березні 1944 року в Казахстан і Киргизстан були депортовані всі чеченці і інгуші - близько 650 тисяч чоловік. З них кожен четвертий помер під час виселення і в перші місяці за межами батьківщини.
23.06.2024 20:55
і який собачий х... допоміг царю поневолити Кавказ ? тепер правнукам відригується,ще й дебіли волають - ЗА ЩО ?
24.06.2024 09:48
23.06.2024 20:41
Митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Іонафана Єлецьких, засудженого в Україні, звільнено і найближчим часом прибуде до Москви. А в цей час в країні Зеленського...
23.06.2024 20:46
Ну хоч так випровадили. А може обміняють.
23.06.2024 21:05
Апал-членцы Доги=Стайла против засилия нелегитимной самосвятской раскольнической секты ФСБ-РПЦ имени гундяя Крестовоздвиженского )))
Надо услышать голос ДНР (Дагистанской нароТной рышпублики) ))
23.06.2024 20:52
Как то неизвестно ? Один из нападающих - сын действующего главы муниципального образования.
23.06.2024 20:57
треба дивитись не на посади, а на віру - ісламісти атакували невірних - швидше за все через палестину
23.06.2024 21:29
Треба дивитись хто говорить про "ісламістів". Про спалені ісламістами храми заявили тільки окупанти. Вряд чи два десятка задохлених орків обороняли сінагогу...
23.06.2024 22:20
Там ще мігранти- таліби мають до Кацапії приїхати згідно проекту залучення трудових мігрантів. Так що все саме дивовижне ще попереду
23.06.2024 20:59
якось пох на дагесстан
ви дивіться що у нас в хаті
23.06.2024 20:59
То є так. Але якщо у них почнеться напруга в різних місцях, добре для нас - зв"язує їхні ресурси.
23.06.2024 21:06
зовсім не пох, то початок розпаду срасії
24.06.2024 04:58
вся "ху..ня" яка там трапляється нам на користь
23.06.2024 21:00
Завжди кажу -- одного разу запалає так, що закінчиться проголошенням Аварсько-Лезгінської Джамахерії.

Те саме відбудеться і з ночхі. Причому, впевнений -- Саудівська Аравія такі рухи на "самотьок" не залишить.
23.06.2024 21:02
Про Дагестан потрібно б знати наступне. Багато-багато років тому, частина ізраїльтян поселилися там, втікаючи від (персів? чи когось там). Ізраїльтяни були там першими жителями. Власне кавказці, мусульмани, прийшли потім. Так чи інакше, там дві нації, між якими, на жаль, війна по замовчуванню. Тобто, той вузлик потрібно розплутувати не так в Дагестані, як у Палестині.
23.06.2024 21:02
Нуу ... такоє. Де та Палестина і хто вона така - араби звичайні.
23.06.2024 21:08
Ізраїльтяни там не були першими - ви спочатку історію вивчіть хоч по шкільним підручникам ( євреї це семіти і кочівники спочатку які зявилися в Передній Азії а перси то є індоєвропейці які зявилися пізніше на території ********* Ірану - і спочатку відносини між євреями і персами були файні бо перський цар відпустив євреїв Вавилону куди їх пересилили а точніше депортували як киримли чи чеченців ).
23.06.2024 21:09
я в курсі, що євреїв є декілька видів, навіть називають їх по-різному, але із ввічливості я всіх їх називаю ізраїльтянами, ну типу як різних віруючих називають християнами (хоча вони інколи готові повбивати один одного) - і головне, що тамошні мусульмани так само вважають, що то саме ізраїльтяни - це ж не переше їх зіткнення (через політику Ізраїлю)
23.06.2024 21:26
із ввічливості їх треба називати яхуди. тому,що за інші назви вас можуть ці самі яхуди лінчувати!
23.06.2024 21:35
ну яхудами їх назвали ісламісти, так що і лінчували би вони)) в любому випадку цікаво і важливо знати, що саме так винесло Грузію на планетарний рівень що в 1917 (і потім), що в 2008, і чому воно так паралельно Україні - про гірських євреїв достатньо написано у вікіпедії...
23.06.2024 21:49
Сірійці кажуть ягуд.
23.06.2024 22:37
Яких видів ви взагалі про шо це по перше ( тобто в українці поліського виду є а також виду волинського і далі по списку - цеж маячня або використання слова не за призначенням ) - араби і євреї то є семіти але євреїв вигнали з їх землі ( не всіх але вигнали ) крім того араби прийшли на ті землі ( точніше завоювали ) тіко в 7 8 столітті нашої ери. А тепер прочитайте ось це - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8
23.06.2024 21:57
дякую, ви даєте цінні зауваження - я в курсі про семітів (а до того про неандертальців і т.п.) - але ясно ж написано: потім було розділення на окремі народи - ось приклад: українці і руські, клянуся, що це різний менталітет (не раз перевіряла)), а вийшли із одного гнізда.. - важливі не дати історії, а факти сьогодення, вони такі, що євреї то одне, а араби то інше, на генетичному вже рівні
23.06.2024 22:08
А савєцькі з якого гнізда випали?...
23.06.2024 22:12
Ось неандертальці і є іншим видом людини - руські і українці це одне й те саме ( руські з мягким знаком і без другої букви с то є наша стара назва - в нас було Руське королівство і першим королем був Данило Романович якого ше інколи прозивають галицьким ). З росіянами ми нічого спільного крім того шо наші мови належать до словянської групи мов ми не маємо - а якшо глибоко копатися то всі люди на Землі походять з одного гнізда яке знаходиться десь на території Африки .
23.06.2024 22:16
З росіянами ми нічого спільного крім того шо наші мови належать до словянської групи мов ми не маємо... - росіяни, це сукупна назва багатьох народів, сьогодні руські нормальна назва для росіян-словян, з ними ми маємо щонайменше мільйони спільних дітей, а гнездо было одно, потому что это очевидно, а не глазевидно, если какой-то язык имеет множество дублирующих слов, то он построен на одной исходной основе - і ще, прості люди (по селах) то є істина, вони не кажуть ні москалі, ні росіяни, просто руські
23.06.2024 22:27
Мій дід казав москалі. І пояснював звідки назва взялася.
23.06.2024 22:49
13 столiття будущие украинцы звались руськими. Москвичи только в 18 веке обозвали себя русскими. Так шо не нужно здесь ля-ля, мол, простые люди не зовут москалiв цапорилими.
23.06.2024 22:51
В українській мові росіяни це слово шо означає як етнос ( є український етнос ) так і національність ( грузин шо проживає на території України і який вважає її своє домівкою є за національністью українцем - але за етнічним походженням він є грузином ) - а ось русскіє то є етнос але не нація ( нація має принаймі знати кордони свого розселення а в русскіє не мають тих кордонів - такшо чеченці це нація башкири то є нація якути також бо вони знають кордони своїх держав в складі кацапської імперії а росіяни як етнос не мають своєї території в своїй же імперії , може я звісно чогось не знаю тоді просвітіть мене і дайте посилання на мапу де є присутня Русская Республіка ).
23.06.2024 22:53
Все верно, кацапи мають национальность москалi, бо имеют границу по меже московской области.
23.06.2024 23:02
кожен етнос має свої етнічні кордони, свою первісну територію, землю, з якої він пішов..
і де такі землі руССкого в складі рф?
їх - немає!!!
в рф 22 етнічних суб'єктів, народів, що мають свої республіки, чи автономні області,..
але «рузге» нічого не мають, бо вони фейковий «народ», ..
без своїх етнічних територій..

руССкий - це раб москви-орди, якого навчили москворотій мові, якому придумали не притомну йому історію та релігію..
це попросту - манкурт та окупант на службі москви..
24.06.2024 00:55
"і ще, прості люди (по селах) то є істина, вони не кажуть ні москалі, ні росіяни," - отут погоджуюсь з вами.
"просто руські" - а це маячня. Я ще малим у 70ті від діда, бабусі тай інших селян чув тільки одну назву - "кацапи".
24.06.2024 00:01
Пане африканский сын Адама уже ничего не имеет общего с человеком свременным, бо между ним и современным человеком столько мутаций произошло, что скоро новый вид появится. Да шо так далеко ходить. Вон,кацапы(москалi) хоть и имеют такую же отцовскую гаплогруппу как и у нас(киммериййскую), но нам не братья. Во-первых, в процентном отношении меньше, бо заместили те проценты другими гаплогруппами. Во-вторых, почему мы не братья с кацапами вот уже несколько мутаций, на протяжении 5 000-6000 лет. Да потому, что кацапы сепарнули от нашей 5000-6000 лет назад общей гаплогруппы по отцу. И сепарировали на севера, в какие-то дремучие епеня, бо не имели контакт с трипольцами. Тобто кацапы в отличии от нас не имеют трипольской i2 гаплогруппы(одна из трипольских гаплогрупп) Зато имеют северо-восточную гаплогруппу спутницу - NO (угрофинско-монголоидную), которой у нас, украинцев нет. Тобто, кацапы - наполовину северяне, наполовину восточники-азиаты. Мы же - чисто европейцы-южане-восточники.
23.06.2024 23:42
Пане,
23.06.2024 23:53
я думаю, що наш маленький диспут вельми корисний - в 1917 більшовицьким переворотом керували відомо хто, питається, а до чого там був якийсь грузин - тепер буде зрозуміло, і не тільки для того часу, а й стосовно недавних подій
23.06.2024 22:16
В 1917-ом году, цапорылi свинособаки знову обiзвали себе росiянами, бо на якомусь етапi пересамоназвалися великоросами. У членина в паспорте было записано в графе национальность - великорос.
23.06.2024 22:56
Ізраїльтяни були там першими жителями. так вони скрізь перші...
23.06.2024 22:49
Стрельба на границе России и самопровозглашенной Абхазии (обновлено, фото, видео)

23 июня 2024, 21:14

https://minval.az/news/124401926
23.06.2024 21:03
Рівно рік тому був мятєж прігожина ... дагестанці,якшо ви зупинитесь вас четвертують,назад дороги не має.
23.06.2024 21:06
Сини екс-поліцейського влаштували відстріл поліцейських. Мабуть заскочили раптово.
23.06.2024 21:10
Я особливо переживаю за сінагогу і російських попів! Піду ковтну грам 300 валер"янки,а то серце не на місці...
23.06.2024 21:33
Советую обдумать более тщательно свою забажанку, бо от кошаков отбоя не будет.
23.06.2024 21:49
Краще дверi гундяевського сатанату облийте валерiаною, цапорилi попи задовбуться iх фарбувати.
23.06.2024 22:04

Ага! А щоб було ще веселіше, можна розмішати флакон валер'янки з пляшкою горілки, налити ту суміш в мисочки, мисочки розкласти в кущах поблизу помешкань попів.
Незабутній треш для отих хрунів гарантовано.
23.06.2024 22:28
Интересный случай. Тока тех попов самозванного сатаната даги вроде замочили.
23.06.2024 22:38
московмькі попи напевно в церкві розповідали дагам, що даги мають історичне коріння в Київській Русі.... так як ціла ерефія..
24.06.2024 01:02
расєянських сектантів попів закинули в сєнагогу і там підпалили?
23.06.2024 23:32
Визитку Яроша или Буданова нашли?
23.06.2024 22:06
І не тільки Яроша і Буданова . Ще візитівки - ЦРУ і МІ 6 .
.
23.06.2024 22:34
і лічно Стєпан Біньдєра. Но скоро Кадиров іво паймаєт. І растреляіт.
23.06.2024 22:41
Ну нік кацапа попереджає ж про розумову відсталість.
23.06.2024 23:42
Моссад забыли ещё вставить
24.06.2024 08:58
Дєбіли, ******!
24.06.2024 12:38
Нашли крайних - старого вертолета Ми-6 и Центрального ростовского универмага!
24.06.2024 13:50
Хаи трохи розімнуться - нічого нового
23.06.2024 22:19
,,Из искри возгорится пламя".
23.06.2024 22:22
Схоже, нарешті настала врємя удівітєльних історій...
23.06.2024 22:23
23.06.2024 23:18
Швидше за все про сінагогу і храм пісстьош. Приплели для світових новин. Одна справа коли постріляли кацапських холуїв з "поліції" - інша спалена сінагога. Фірмові кацапські "новасті"...
23.06.2024 22:27
Я так розумію, ті, що обстріляли, рухатимуться вбік українського кордону, де для них вже приготовано вікно.
23.06.2024 22:28
Шо за движняк в Дагестане - не поймешь... Там же 14 госязыков.
23.06.2024 22:41
Мені здається справа не тільки в Палестині...
23.06.2024 22:46
кацапськ
уОНАЦИКИ. ху..ЛО ТВАРИНА СМЕРТЬ Уйобкам .
23.06.2024 23:05
Там є синагога? В Дагестані? Там де натовп роздрочених овцейобів шукав прилітаючих "єврейців" (С) в двигуні літака?
23.06.2024 23:15
Ну да, і православна церква на уліце лєніна. Тотальна мішанина у головах і у свідомостях.

Але, щиро сподіваюся, якийсь імам одного разу з таким запальним виступом виступить, що овцелюби зрозуміють, що їх відправляють не на той фронт. І стріляти (по-серйозному) треба геть у інших містах.
23.06.2024 23:21
Апять вінавата праклятая НАТА.
23.06.2024 23:38
Нацики.? @@@ ?
24.06.2024 00:06
Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев уже заявил, что жуткое побоище в Махачкале и Дербенте «так или иначе связано с со спецслужбами Украины и стран НАТО». В Кремле, видимо, еще не определились с той версией, которую будут продвигать в публичное поле, а депутат уже бежит впереди паровоза. Потому что если (а вероятность этого очень большая) теракт будет велено таки связать с Украиной и НАТО, Гаджиев заявит что-то вроде «я же говорил».

На самом же деле, Кавказ, как был пороховой бочкой со времен своего «замирения» в 19 веке, с этническими чистками, геноцидом, сталинскими депортациями в промежутке и двумя чеченскими войнами, так и остался. Тотальная исламизация, жуткая экономическая ситуация плюс повсеместно процветающий культ насилия и прекрасная демография - отличная питательная среда для радикальных течений. А отсутствие даже попытки расследовать тот же теракт в Крокусе и сделать какие-то выводы, делает следующий вопросом времени, не более. И постоянные шашни с талибами, которые сейчас враги ИГИЛа, а активность его афганского отделения Вилаайят Хорасан на Кавказе постоянно растет. И сколько не заставляй писать после этих букв «запрещенный в Российской Федерации», от терактов это не спасет. (c)
24.06.2024 00:51
Це ж в дагістане місцеве бидло шукало євреїв в фюзеляжах літака в жовтні 23р.Ну мабуть знайшли на посту.
24.06.2024 04:39
як не крути - війна зробить свою справу всередині росії.соціальна напруга росте кожен день і виллється в міждуусобиці.так було завжди й буде - як не стримуй народ все рівно терпець порветься.
24.06.2024 09:51
Байєвікі!!! Мамай клянусь! Нєвєдомиє!!!
24.06.2024 12:42
 
 