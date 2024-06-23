У Дагестані невідомі обстріляли синагогу, церкву та пост поліції. Є загиблі та поранені. У регіоні оголосили "контртерористичну операцію" (оновлено)

У неділю, 23 червня, у російській республіці Дагестан у місті Дербент та Махачкала невідомі озброєні люди влаштували теракти.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, у Дербенті невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Згодом у соцмережах з'явилися кадри палаючої місцевої синагоги.

За попередньою інформацією, одного співробітника поліції вбито, одного поранено внаслідок стрілянини в Дербенті.

Згодом голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито священника - йому перерізали горло.

Тим часом у Махачкалі невідомі обстріляли вуличний пост Дорожньо-патрульної служби РФ. За попередніми даними, один працівник поліцій помер, ще шість - поранено.

У регіоні ввели план "Перехоплення".

Крім цього, російські ЗМІ повідомляють про те, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та окупованої Абхазії, в районі КПП на річці Псоу. Повідомляється, що є вбиті та поранені.

Доповнена інформація

Згодом російська влада повідомила, що було вбито шістьох правоохоронців і 12 поранено.

Російські Telegram-канали пишуть, що кількість загиблих під час нападу на Дагестан зросла до 9 осіб, з них 7 правоохоронців. Також, за даними місцевих ресурсів, постраждали 25 людей.

Російський паблік Mash повідомляв, що нібито 40 осіб нападники утримують у храмі Махачкали. Проте згодом МВС Дагестану спростувало цю інформацію.

Влада запровадила в Дагестані режим "контртерористичної операції". На вулицях Дербета помітили військову техніку Росгвардії.

Також російські Telegram-канали повідомили, що у нападі на Махачкалу нібито брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова - Осман та Аділь Омарови. Повідомляється, що їх "ліквідували", а ще кількох нападників затримали.

