У Дагестані невідомі обстріляли синагогу, церкву та пост поліції. Є загиблі та поранені. У регіоні оголосили "контртерористичну операцію" (оновлено)
У неділю, 23 червня, у російській республіці Дагестан у місті Дербент та Махачкала невідомі озброєні люди влаштували теракти.
Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.
За даними росЗМІ, у Дербенті невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Згодом у соцмережах з'явилися кадри палаючої місцевої синагоги.
За попередньою інформацією, одного співробітника поліції вбито, одного поранено внаслідок стрілянини в Дербенті.
Згодом голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито священника - йому перерізали горло.
Тим часом у Махачкалі невідомі обстріляли вуличний пост Дорожньо-патрульної служби РФ. За попередніми даними, один працівник поліцій помер, ще шість - поранено.
У регіоні ввели план "Перехоплення".
Крім цього, російські ЗМІ повідомляють про те, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та окупованої Абхазії, в районі КПП на річці Псоу. Повідомляється, що є вбиті та поранені.
Доповнена інформація
Згодом російська влада повідомила, що було вбито шістьох правоохоронців і 12 поранено.
Російські Telegram-канали пишуть, що кількість загиблих під час нападу на Дагестан зросла до 9 осіб, з них 7 правоохоронців. Також, за даними місцевих ресурсів, постраждали 25 людей.
Російський паблік Mash повідомляв, що нібито 40 осіб нападники утримують у храмі Махачкали. Проте згодом МВС Дагестану спростувало цю інформацію.
Влада запровадила в Дагестані режим "контртерористичної операції". На вулицях Дербета помітили військову техніку Росгвардії.
Також російські Telegram-канали повідомили, що у нападі на Махачкалу нібито брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова - Осман та Аділь Омарови. Повідомляється, що їх "ліквідували", а ще кількох нападників затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.s. А "окно" на границе с Украиной уже нашли?)
"За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, заявил депутат Госдумы от республики Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович."
Тем боле.... сейчас наша страна максимально зависит от Запада а там толерасты-леваки лютуют
.. много вреда они еще успеют наделать!!!
Теж непогано
Ці рядки Тараса Шевченка тепер сприймаються незалежно від початкового адресата. Однак вони були написані в середині 1840-х років як своєрідні напутні слова дагестанцям і чеченцям у війні з росіянами за незалежність, яку традиційно називають Кавказькою війною.
Через три роки після поразки від Росії в Кримській війні Шаміль здався в результаті більш ніж двотижневих боїв біля села Гуніб на півночі Дагестану в серпні 1859 року. Далися взнаки великі втрати серед горян. За приблизними підрахунками, за всю війну загинуло 1,2 мільйона kавказькиx солдатів і цивільних. Багато сіл спорожніли, і, за деякими даними, тільки чеченці втратили майже 70% своїх чоловіків.
За словами Шапі Казієва, ********* біографа Шаміля, перехожі в Києвi не раз кидали в карету, в якій він їздив по місту, зошити з переписаним віршем Шевченка «Борітеся - поборете, вам Бог помогає!»
У лютому 1877 року знову спалахнув Дагестан, до якого приєдналася Чечня. Кавказці, примусово переселені в Туреччину, повернулися на батьківщину - 10 батальйонів. Через рік лідер повстання Алібек-Хаджі Алдамов з 11 братами був повішений в Грозному.
Горяни тричі повставали проти Радянської Росії. Під час повстання 1940 року під керівництвом Хасана Ісраїлова в лютому-березні 1944 року в Казахстан і Киргизстан були депортовані всі чеченці і інгуші - близько 650 тисяч чоловік. З них кожен четвертий помер під час виселення і в перші місяці за межами батьківщини.
Надо услышать голос ДНР (Дагистанской нароТной рышпублики) ))
ви дивіться що у нас в хаті
Те саме відбудеться і з ночхі. Причому, впевнений -- Саудівська Аравія такі рухи на "самотьок" не залишить.
і де такі землі руССкого в складі рф?
їх - немає!!!
в рф 22 етнічних суб'єктів, народів, що мають свої республіки, чи автономні області,..
але «рузге» нічого не мають, бо вони фейковий «народ», ..
без своїх етнічних територій..
руССкий - це раб москви-орди, якого навчили москворотій мові, якому придумали не притомну йому історію та релігію..
це попросту - манкурт та окупант на службі москви..
"просто руські" - а це маячня. Я ще малим у 70ті від діда, бабусі тай інших селян чув тільки одну назву - "кацапи".
23 июня 2024, 21:14
https://minval.az/news/124401926
Ага! А щоб було ще веселіше, можна розмішати флакон валер'янки з пляшкою горілки, налити ту суміш в мисочки, мисочки розкласти в кущах поблизу помешкань попів.
Незабутній треш для отих хрунів гарантовано.
.
уОНАЦИКИ. ху..ЛО ТВАРИНА СМЕРТЬ Уйобкам .
Але, щиро сподіваюся, якийсь імам одного разу з таким запальним виступом виступить, що овцелюби зрозуміють, що їх відправляють не на той фронт. І стріляти (по-серйозному) треба геть у інших містах.
На самом же деле, Кавказ, как был пороховой бочкой со времен своего «замирения» в 19 веке, с этническими чистками, геноцидом, сталинскими депортациями в промежутке и двумя чеченскими войнами, так и остался. Тотальная исламизация, жуткая экономическая ситуация плюс повсеместно процветающий культ насилия и прекрасная демография - отличная питательная среда для радикальных течений. А отсутствие даже попытки расследовать тот же теракт в Крокусе и сделать какие-то выводы, делает следующий вопросом времени, не более. И постоянные шашни с талибами, которые сейчас враги ИГИЛа, а активность его афганского отделения Вилаайят Хорасан на Кавказе постоянно растет. И сколько не заставляй писать после этих букв «запрещенный в Российской Федерации», от терактов это не спасет. (c)