В Дагестане неизвестные обстреляли синагогу, церковь и полицейский пост. Есть погибшие и раненые. В регионе объявили "контртеррористическую операцию" (обновлено)

В воскресенье, 23 июня, в российской республике Дагестан в городе Дербент и Махачкала неизвестные вооруженные люди устроили теракты.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

По данным росСМИ, в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Впоследствии в соцсетях появились кадры горящей местной синагоги.

По предварительной информации, один сотрудник полиции убит, один ранен в результате стрельбы в Дербенте.

Впоследствии председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что во время нападения на православную церковь в Дербенте был убит священник - ему перерезали горло.

Тем временем в Махачкале неизвестные обстреляли уличный пост Дорожно-патрульной службы РФ. По предварительным данным, один сотрудник полиции умер, еще шесть - ранены.

В регионе ввели план "Перехват".

Кроме этого, российские СМИ сообщают о том, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и оккупированной Абхазии, в районе КПП на реке Псоу. Сообщается, что есть убитые и раненые.

Дополнительная информация

Впоследствии российские власти сообщили, что были убиты шесть правоохранителей и 12 ранены.

Российские Telegram-каналы пишут, что количество погибших во время нападения на Дагестан возросло до 9 человек, из них 7 правоохранителей.Также, по данным местных ресурсов, пострадали 25 человек.

Российский паблик Mash сообщал, что якобы 40 человек нападающие содержат в храме Махачкалы. Однако впоследствии МВД Дагестана опровергло эту информацию.

Власти ввели в Дагестане режим "контртеррористической операции". На улицах Дербета была замечена военная техника Росгвардии.

Также российские Telegram-каналы сообщили, что в нападении на Махачкалу якобы участвовали два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова - Осман и Адиль Омаровы. Сообщается, что их "ликвидировали", а еще несколько нападавших задержали.

