В Дагестане неизвестные обстреляли синагогу, церковь и полицейский пост. Есть погибшие и раненые. В регионе объявили "контртеррористическую операцию" (обновлено)
В воскресенье, 23 июня, в российской республике Дагестан в городе Дербент и Махачкала неизвестные вооруженные люди устроили теракты.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
По данным росСМИ, в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Впоследствии в соцсетях появились кадры горящей местной синагоги.
По предварительной информации, один сотрудник полиции убит, один ранен в результате стрельбы в Дербенте.
Впоследствии председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что во время нападения на православную церковь в Дербенте был убит священник - ему перерезали горло.
Тем временем в Махачкале неизвестные обстреляли уличный пост Дорожно-патрульной службы РФ. По предварительным данным, один сотрудник полиции умер, еще шесть - ранены.
В регионе ввели план "Перехват".
Кроме этого, российские СМИ сообщают о том, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и оккупированной Абхазии, в районе КПП на реке Псоу. Сообщается, что есть убитые и раненые.
Дополнительная информация
Впоследствии российские власти сообщили, что были убиты шесть правоохранителей и 12 ранены.
Российские Telegram-каналы пишут, что количество погибших во время нападения на Дагестан возросло до 9 человек, из них 7 правоохранителей.Также, по данным местных ресурсов, пострадали 25 человек.
Российский паблик Mash сообщал, что якобы 40 человек нападающие содержат в храме Махачкалы. Однако впоследствии МВД Дагестана опровергло эту информацию.
Власти ввели в Дагестане режим "контртеррористической операции". На улицах Дербета была замечена военная техника Росгвардии.
Также российские Telegram-каналы сообщили, что в нападении на Махачкалу якобы участвовали два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова - Осман и Адиль Омаровы. Сообщается, что их "ликвидировали", а еще несколько нападавших задержали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.s. А "окно" на границе с Украиной уже нашли?)
"За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, заявил депутат Госдумы от республики Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович."
Тем боле.... сейчас наша страна максимально зависит от Запада а там толерасты-леваки лютуют
.. много вреда они еще успеют наделать!!!
Теж непогано
Ці рядки Тараса Шевченка тепер сприймаються незалежно від початкового адресата. Однак вони були написані в середині 1840-х років як своєрідні напутні слова дагестанцям і чеченцям у війні з росіянами за незалежність, яку традиційно називають Кавказькою війною.
Через три роки після поразки від Росії в Кримській війні Шаміль здався в результаті більш ніж двотижневих боїв біля села Гуніб на півночі Дагестану в серпні 1859 року. Далися взнаки великі втрати серед горян. За приблизними підрахунками, за всю війну загинуло 1,2 мільйона kавказькиx солдатів і цивільних. Багато сіл спорожніли, і, за деякими даними, тільки чеченці втратили майже 70% своїх чоловіків.
За словами Шапі Казієва, ********* біографа Шаміля, перехожі в Києвi не раз кидали в карету, в якій він їздив по місту, зошити з переписаним віршем Шевченка «Борітеся - поборете, вам Бог помогає!»
У лютому 1877 року знову спалахнув Дагестан, до якого приєдналася Чечня. Кавказці, примусово переселені в Туреччину, повернулися на батьківщину - 10 батальйонів. Через рік лідер повстання Алібек-Хаджі Алдамов з 11 братами був повішений в Грозному.
Горяни тричі повставали проти Радянської Росії. Під час повстання 1940 року під керівництвом Хасана Ісраїлова в лютому-березні 1944 року в Казахстан і Киргизстан були депортовані всі чеченці і інгуші - близько 650 тисяч чоловік. З них кожен четвертий помер під час виселення і в перші місяці за межами батьківщини.
Надо услышать голос ДНР (Дагистанской нароТной рышпублики) ))
ви дивіться що у нас в хаті
Те саме відбудеться і з ночхі. Причому, впевнений -- Саудівська Аравія такі рухи на "самотьок" не залишить.
і де такі землі руССкого в складі рф?
їх - немає!!!
в рф 22 етнічних суб'єктів, народів, що мають свої республіки, чи автономні області,..
але «рузге» нічого не мають, бо вони фейковий «народ», ..
без своїх етнічних територій..
руССкий - це раб москви-орди, якого навчили москворотій мові, якому придумали не притомну йому історію та релігію..
це попросту - манкурт та окупант на службі москви..
"просто руські" - а це маячня. Я ще малим у 70ті від діда, бабусі тай інших селян чув тільки одну назву - "кацапи".
23 июня 2024, 21:14
https://minval.az/news/124401926
Ага! А щоб було ще веселіше, можна розмішати флакон валер'янки з пляшкою горілки, налити ту суміш в мисочки, мисочки розкласти в кущах поблизу помешкань попів.
Незабутній треш для отих хрунів гарантовано.
.
уОНАЦИКИ. ху..ЛО ТВАРИНА СМЕРТЬ Уйобкам .
Але, щиро сподіваюся, якийсь імам одного разу з таким запальним виступом виступить, що овцелюби зрозуміють, що їх відправляють не на той фронт. І стріляти (по-серйозному) треба геть у інших містах.
На самом же деле, Кавказ, как был пороховой бочкой со времен своего «замирения» в 19 веке, с этническими чистками, геноцидом, сталинскими депортациями в промежутке и двумя чеченскими войнами, так и остался. Тотальная исламизация, жуткая экономическая ситуация плюс повсеместно процветающий культ насилия и прекрасная демография - отличная питательная среда для радикальных течений. А отсутствие даже попытки расследовать тот же теракт в Крокусе и сделать какие-то выводы, делает следующий вопросом времени, не более. И постоянные шашни с талибами, которые сейчас враги ИГИЛа, а активность его афганского отделения Вилаайят Хорасан на Кавказе постоянно растет. И сколько не заставляй писать после этих букв «запрещенный в Российской Федерации», от терактов это не спасет. (c)