На Східному напрямку за добу ліквідовано понад 1000 окупантів

Минулої доби в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" відбулося 158 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Хортицький вітер".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 24.06.2024 становлять:

особового складу - 1029;

танків - 4;

бойових бронемашин - 15;

гармат і мінометів - 21;

протитанкових засобів - 2;

автомобільної техніки - 41;

спеціальної техніки - 5;

засобів РЕБ - 2;

БпЛА - 470;

пунктів управління БпЛА - 1;

укриттів - 25;

складів боєприпасів - 9;

складів ПММ - 1.

