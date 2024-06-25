На Східному напрямку за добу ліквідовано понад 1000 окупантів
Минулої доби в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" відбулося 158 боєзіткнень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Хортицький вітер".
Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 24.06.2024 становлять:
- особового складу - 1029;
- танків - 4;
- бойових бронемашин - 15;
- гармат і мінометів - 21;
- протитанкових засобів - 2;
- автомобільної техніки - 41;
- спеціальної техніки - 5;
- засобів РЕБ - 2;
- БпЛА - 470;
- пунктів управління БпЛА - 1;
- укриттів - 25;
- складів боєприпасів - 9;
- складів ПММ - 1.
