На Східному напрямку за добу ліквідовано понад 1000 окупантів

Минулої доби в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" відбулося 158 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Хортицький вітер".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 24.06.2024 становлять:

  • особового складу - 1029;
  • танків - 4;
  • бойових бронемашин - 15;
  • гармат і мінометів - 21;
  • протитанкових засобів - 2;
  • автомобільної техніки - 41;
  • спеціальної техніки - 5;
  • засобів РЕБ - 2;
  • БпЛА - 470;
  • пунктів управління БпЛА - 1;
  • укриттів - 25;
  • складів боєприпасів - 9;
  • складів ПММ - 1.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні за добу знищено 88 окупантів, 28 одиниць озброєння та 3 пункти управління БпЛА росіян

армія рф (18528) ОСУВ Хортиця (517) знищення (8055)
Слава ЗСУ та щира подяка за служіння народу Украіни 👍🏼🙏🏼❤️
25.06.2024 13:39 Відповісти
смерть рфокупантам!
25.06.2024 13:39 Відповісти
 
 