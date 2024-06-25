УКР
Генералу Росгвардії Турченюку, який брав участь в окупації правобережжя Херсонщини, повідомлено про підозру, - СБУ

СБУ повідомила про підозру генералу Росгвардії Турченюку

СБУ повідомила про підозру командувачу угруповання військ Росгвардії "Південь" Ігорю Турченюку, який брав участь у захоплення правобережжя Херсонщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділи Турченюка брали участь в окупації правобережної частини Херсонщини.

"Під час окупації регіону Турченюк командував так званими "фільтраційними" групами рашистів, які переслідували учасників руху опору. Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії рф.

Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень. Також підрозділи росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та "конфісковували" автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

Росіяни крали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто.

Напередодні визволення Херсона підрозділи армії РФ під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину Херсонщини.

Очільник Росгвардії Віктор Золотов нагородив угруповання Турченюка орденом Жукова.

Так, слідчі СБУ повідомили генералу РФ про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

А ще скільки охфіцерів в цьому брала участь
показати весь коментар
25.06.2024 17:34 Відповісти
Ісконно русская фамілія - Турченюк ,ось вам і українська "діаспора" в Рашці.
показати весь коментар
25.06.2024 17:36 Відповісти
Типовий хохол, там таких дофіга...
показати весь коментар
25.06.2024 18:44 Відповісти
Ще одного "діаспорянина" згадав -теж ісконно русскій - Кобилаш.
показати весь коментар
25.06.2024 20:47 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 17:39 Відповісти
Правки по&ора лозового ему в помощь. Через год справу можно засунуть в дупу.
показати весь коментар
25.06.2024 18:34 Відповісти
Ось така "українська ідентичність" -бий своїх ,щоб чужі боялись .
показати весь коментар
25.06.2024 20:51 Відповісти
Типовий продажний хохол.
показати весь коментар
26.06.2024 11:37 Відповісти
 
 