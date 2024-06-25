Генералу Росгвардії Турченюку, який брав участь в окупації правобережжя Херсонщини, повідомлено про підозру, - СБУ

СБУ повідомила про підозру командувачу угруповання військ Росгвардії "Південь" Ігорю Турченюку, який брав участь у захоплення правобережжя Херсонщини.

Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділи Турченюка брали участь в окупації правобережної частини Херсонщини.

"Під час окупації регіону Турченюк командував так званими "фільтраційними" групами рашистів, які переслідували учасників руху опору. Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії рф.

Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень. Також підрозділи росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та "конфісковували" автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

Росіяни крали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто.

Напередодні визволення Херсона підрозділи армії РФ під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину Херсонщини.

Очільник Росгвардії Віктор Золотов нагородив угруповання Турченюка орденом Жукова.

Так, слідчі СБУ повідомили генералу РФ про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

