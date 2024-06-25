Блогер з Дніпра передавав геолокації ЗСУ у чат-бот росіян, - СБУ. ФОТО
У Дніпрі затримано чоловіка, який передавав росіянам через чат-бот інформацію про Сили оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
36-річний блогер з Дніпра навесні цього року написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України.
"Після отримання зворотного зв’язку від окупантів їхній поплічник почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Дніпрі. Основну увагу інформатор звертав на місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.
Крім того ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих "прильотів". Для збору розвідінформації зловмисник їздив по місту та відслідковував потрібні йому локації", - йдеться в повідомленні.
Також чоловік вів стріми, в яких підтримував армію РФ та закликав до насильницького захоплення влади в Україні. Відео публікував під псевдонімом на власному YouTube-каналі
Його затримала СБУ та провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів руху українських військ.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено чорнові записи, комп’ютер та мобільний телефон, які він використовував для співпраці з окупантами.
Наразі йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади);
- ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Нічого спільного з людиною в них немає.
Треба посилювати СБУ, ГРУ.
Нажаль багато тих хто не розуміє наскільки це важливі органи для життя країни і наскільки там складні завдання.