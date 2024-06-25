УКР
Блогер з Дніпра передавав геолокації ЗСУ у чат-бот росіян, - СБУ. ФОТО

У Дніпрі затримано чоловіка, який передавав росіянам через чат-бот інформацію про Сили оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

36-річний блогер з Дніпра навесні цього року написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України.

"Після отримання зворотного зв’язку від окупантів їхній поплічник почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Дніпрі. Основну увагу інформатор звертав на місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Крім того ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих "прильотів". Для збору розвідінформації зловмисник їздив по місту та відслідковував потрібні йому локації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Крота" ФСБ РФ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Волині, - СБУ

Також чоловік вів стріми, в яких підтримував армію РФ та закликав до насильницького захоплення влади в Україні. Відео публікував під псевдонімом на власному YouTube-каналі

Його затримала СБУ та провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів руху українських військ.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено чорнові записи, комп’ютер та мобільний телефон, які він використовував для співпраці з окупантами.

Читайте також: Вимагали 5 млн грн у сім’ї загиблого воїна ЗСУ: СБУ затримала рекетирів у Черкасах. ФОТОрепортаж

Наразі йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади);
  • ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Російського агента затримала СБУ в Дніпрі
Російського агента затримала СБУ в Дніпрі

Дніпро (3355) СБУ (13278)
