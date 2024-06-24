УКР
Готує військових та найманців РФ: СБУ повідомила про підозру очільнику "університету спецназу ім. Путіна" Вайханову

СБУ повідомила про підозру Байбетару Вайханову

Очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна Байбетару Вайханову повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань рф. З початку повномасштабного вторгнення у ворожому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців.

Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення "Північ-Ахмат" та полків "Ахматросія", "Ахмат-Чечня" 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії рф. Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Крота" ФСБ РФ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Волині, - СБУ

Так, слухачі "університету Путіна", перш ніж потрапити на передову, проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у м. Гудермес. Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку. Після закінчення "курсів" бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони.

Під керівництвом Вайханова на базі його університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БПЛА.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагали 5 млн грн у сім’ї загиблого воїна ЗСУ: СБУ затримала рекетирів у Черкасах. ФОТОрепортаж

росія (67333) СБУ (13278)
Плохо, что это читать не умеет,а то бы переживал
24.06.2024 17:05 Відповісти
птн-ПНХ спецьназъ? За нєдєлю? Мамай кльянусь - дакумент сделаем!
24.06.2024 18:15 Відповісти
Ахматросия - поматросили и ах...
Хорошее название, обещающее
24.06.2024 18:22 Відповісти
Коротше кажучи місяць анального секса , у них це вся підготовка, !!!
24.06.2024 20:50 Відповісти
Спецназ імені путіна - це високопрофесійні педофіли ?
Натреновані цілувати хлопчиків в пупок ?
24.06.2024 22:16 Відповісти
 
 