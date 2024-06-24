Готує військових та найманців РФ: СБУ повідомила про підозру очільнику "університету спецназу ім. Путіна" Вайханову

Очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна Байбетару Вайханову повідомлено про підозру.

"Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань рф. З початку повномасштабного вторгнення у ворожому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців.

Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення "Північ-Ахмат" та полків "Ахматросія", "Ахмат-Чечня" 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії рф. Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах", - йдеться в повідомленні.

Так, слухачі "університету Путіна", перш ніж потрапити на передову, проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у м. Гудермес. Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку. Після закінчення "курсів" бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони.

Під керівництвом Вайханова на базі його університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БПЛА.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

