Готовит военных и наемников РФ: СБУ сообщила о подозрении главе "университета спецназа им. Путина" Вайханову
Главе чеченского университета спецназа им. Путина Байбетару Вайханову сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова, по указанию которого организует подготовку боевиков для оккупационных группировок РФ. С начала полномасштабного вторжения во вражеском учебном заведении прошли обучение более 40 тыс. российских кадровых военных и наемников.
Среди них - боевики 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат" и полков "Ахматросия", "Ахмат-Чечня" 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии рф. Все они принимают непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном и южном фронтах", - говорится в сообщении.
Так, слушатели "университета Путина", прежде чем попасть на передовую, проходят недельную подготовку на базе учебного заведения в г. Гудермес. Там с ними проводят комплексную тактическую, огневую, информационно-идеологическую и медицинскую подготовку. После окончания "курсов" боевиков перебрасывают в самые горячие точки фронта, где их используют для штурмов позиций Сил обороны.
Под руководством Вайханова на базе его университета с ноября 2023 года налажено производство FPV-дронов, а также обучение пилотов БПЛА.
Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).
Хорошее название, обещающее
Натреновані цілувати хлопчиків в пупок ?