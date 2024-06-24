РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8414 посетителей онлайн
Новости Война
1 424 5

Готовит военных и наемников РФ: СБУ сообщила о подозрении главе "университета спецназа им. Путина" Вайханову

СБУ повідомила про підозру Байбетару Вайханову

Главе чеченского университета спецназа им. Путина Байбетару Вайханову сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова, по указанию которого организует подготовку боевиков для оккупационных группировок РФ. С начала полномасштабного вторжения во вражеском учебном заведении прошли обучение более 40 тыс. российских кадровых военных и наемников.

Среди них - боевики 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат" и полков "Ахматросия", "Ахмат-Чечня" 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии рф. Все они принимают непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном и южном фронтах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вооруженные нападения в Дагестане на синагогу и церковь: убиты 6 нападавших, погибли 15 полицейских

Так, слушатели "университета Путина", прежде чем попасть на передовую, проходят недельную подготовку на базе учебного заведения в г. Гудермес. Там с ними проводят комплексную тактическую, огневую, информационно-идеологическую и медицинскую подготовку. После окончания "курсов" боевиков перебрасывают в самые горячие точки фронта, где их используют для штурмов позиций Сил обороны.

Под руководством Вайханова на базе его университета с ноября 2023 года налажено производство FPV-дронов, а также обучение пилотов БПЛА.

Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль надеется на замороженный конфликт в Украине и некоторые мирные договоренности, которые потом не будет выполнять, - генерал Ходжес

Автор: 

россия (96949) СБУ (20338)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плохо, что это читать не умеет,а то бы переживал
показать весь комментарий
24.06.2024 17:05 Ответить
птн-ПНХ спецьназъ? За нєдєлю? Мамай кльянусь - дакумент сделаем!
показать весь комментарий
24.06.2024 18:15 Ответить
Ахматросия - поматросили и ах...
Хорошее название, обещающее
показать весь комментарий
24.06.2024 18:22 Ответить
Коротше кажучи місяць анального секса , у них це вся підготовка, !!!
показать весь комментарий
24.06.2024 20:50 Ответить
Спецназ імені путіна - це високопрофесійні педофіли ?
Натреновані цілувати хлопчиків в пупок ?
показать весь комментарий
24.06.2024 22:16 Ответить
 
 