Окупанти вдарили КАБами по селу Бобрівка на Харківщині: 4 людей постраждали

25 червня російські війська атакували Бобрівка Вільхівської громади Харківського району КАБами та поранили чотирьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти вдарили щонайменше чотирма КАБами.

"Пошкоджено дачні будинки, постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Медики екстренки надали допомогу на місці. Відомо ще про двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років, госпіталізовані для подальшого лікування", - розповів Синєгубов.

Також читайте: Доба на Харківщині: удари КАБами по Харкову, обстріли населених пунктів 4 районів