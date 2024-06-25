Окупанти вдарили КАБами по селу Бобрівка на Харківщині: 4 людей постраждали
25 червня російські війська атакували Бобрівка Вільхівської громади Харківського району КАБами та поранили чотирьох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, окупанти вдарили щонайменше чотирма КАБами.
"Пошкоджено дачні будинки, постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Медики екстренки надали допомогу на місці. Відомо ще про двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років, госпіталізовані для подальшого лікування", - розповів Синєгубов.
