Серед повернутих полонених 59 оборонців Маріуполя, - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив у яких підрозділах проходили службу люди, яких вдалось повернути 25 червня.

Зазначається, що на рідну землю повернулися 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з "Азовсталі". Також з полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

"Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. За активну допомогу у звільненні українських військових з російського полону висловлюємо окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

