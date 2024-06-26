УКР
Серед повернутих полонених 59 оборонців Маріуполя, - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Повернення українських полонених 25 червня

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив у яких підрозділах проходили службу люди, яких вдалось повернути 25 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі штабу.

Зазначається, що на рідну землю повернулися 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з "Азовсталі". Також з полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

"Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. За активну допомогу у звільненні українських військових з російського полону висловлюємо окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Нагадаємо 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Читайте: Втратили по 40-50 кг ваги, але не дали себе зламати: опубліковано світлини звільнених із полону українських воїнів. ФОТОрепортаж

повернення (280) полонені (2344)
+15
А хто винен в тому що вони потрапили в оточення і залишилися "без боекомплекта еды воды" Чому росіяни пройшли похідними колонами від Чонгару до самого Маріуполя? І чому так не сталося під тою ж Мар"їнкою чи Авдіївкою?
26.06.2024 04:32 Відповісти
+10
А різницю між нами знаєш? По-перше - я свою риторику не міняю з весни 2014 - це РАЗ! А з того часу в Україні багато чого змінилося - як подій так і "авторитетів" А ти прийшов сюди десять днів тому - і почав з відмивання сраки "Найвеличнішого "лідора"
По-друге - я пишу правду! А ти - брешеш!
26.06.2024 04:58 Відповісти
+8
От тільки не "блазнюй"! Хоча - про що я? У "подолячат" якраз головна "метода" - блазнювання Ви ж "Орли гнізда Подоляка" Іншого вам не залишається - бо захищать особу "ГоловБлазня" не виходить - він вже "обісрався" з ніг до голови І "відмивання" не допомогає - просто лайно рівномірнішим шаром розмазується...
26.06.2024 04:48 Відповісти
