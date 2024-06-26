Среди возвращенных пленных - 59 защитников Мариуполя, - Координационный штаб по обращению с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил в каких подразделениях проходили службу люди, которых удалось вернуть 25 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что на родную землю вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 теробороновцев.

В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них - 52 бойца, вышедших из "Азовстали". Также из плена освобождены 5 нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.

"В целом, домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. За активную помощь в освобождении украинских военных из российского плена выражаем отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам", - говорится в сообщении Координационного штаба.

Напомним 25 июня, еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

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