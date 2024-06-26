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Среди возвращенных пленных - 59 защитников Мариуполя, - Координационный штаб по обращению с военнопленными

Повернення українських полонених 25 червня

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил в каких подразделениях проходили службу люди, которых удалось вернуть 25 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что на родную землю вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 теробороновцев.

В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них - 52 бойца, вышедших из "Азовстали". Также из плена освобождены 5 нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.

"В целом, домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. За активную помощь в освобождении украинских военных из российского плена выражаем отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам", - говорится в сообщении Координационного штаба.

Напомним 25 июня, еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Смотрите: Потеряли по 40-50 кг веса, но не дали себя сломить: опубликованы фотографии освобожденных из плена украинских воинов. ФОТОрепортаж

Автор: 

возврат (223) пленные (2166)


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Топ комментарии
+15
А хто винен в тому що вони потрапили в оточення і залишилися "без боекомплекта еды воды" Чому росіяни пройшли похідними колонами від Чонгару до самого Маріуполя? І чому так не сталося під тою ж Мар"їнкою чи Авдіївкою?
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26.06.2024 04:32
+10
А різницю між нами знаєш? По-перше - я свою риторику не міняю з весни 2014 - це РАЗ! А з того часу в Україні багато чого змінилося - як подій так і "авторитетів" А ти прийшов сюди десять днів тому - і почав з відмивання сраки "Найвеличнішого "лідора"
По-друге - я пишу правду! А ти - брешеш!
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26.06.2024 04:58
+8
От тільки не "блазнюй"! Хоча - про що я? У "подолячат" якраз головна "метода" - блазнювання Ви ж "Орли гнізда Подоляка" Іншого вам не залишається - бо захищать особу "ГоловБлазня" не виходить - він вже "обісрався" з ніг до голови І "відмивання" не допомогає - просто лайно рівномірнішим шаром розмазується...
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26.06.2024 04:48
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Правила форума Совет форумчан
А хто винен в тому що вони потрапили в оточення і залишилися "без боекомплекта еды воды" Чому росіяни пройшли похідними колонами від Чонгару до самого Маріуполя? І чому так не сталося під тою ж Мар"їнкою чи Авдіївкою?
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26.06.2024 04:32 Ответить
Сміяться у якому місці?
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26.06.2024 04:37 Ответить
От тільки не "блазнюй"! Хоча - про що я? У "подолячат" якраз головна "метода" - блазнювання Ви ж "Орли гнізда Подоляка" Іншого вам не залишається - бо захищать особу "ГоловБлазня" не виходить - він вже "обісрався" з ніг до голови І "відмивання" не допомогає - просто лайно рівномірнішим шаром розмазується...
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26.06.2024 04:48 Ответить
А різницю між нами знаєш? По-перше - я свою риторику не міняю з весни 2014 - це РАЗ! А з того часу в Україні багато чого змінилося - як подій так і "авторитетів" А ти прийшов сюди десять днів тому - і почав з відмивання сраки "Найвеличнішого "лідора"
По-друге - я пишу правду! А ти - брешеш!
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26.06.2024 04:58 Ответить
До кого "ревнувать"? До "нульовки"? А "стучать" можеш хоч головою у стіну - до твоєї брехні ніхто дослуховуваться все одно не буде...
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26.06.2024 05:56 Ответить
Ви б мали повагу як до опонента,так і до ЗСУ, бо ваше написане читати просто нудотно,та ще і про ціну говорити, як насмішки над полоненими.
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26.06.2024 06:46 Ответить
Яке ж ти дурне. Подоляк, мабуть, спить і не бачить, яке чмо він найняв. Це ж які справи кепські, що доводиться з такими працювати. Взагалі то, з тобою розмовляти - тебе підгодовувати. Здохни з голоду, бо ти більше нічого не вмієш!
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26.06.2024 08:26 Ответить
Подоляківців не годую.
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01.07.2024 08:32 Ответить
Їх би московити просто знищили б ..Питання в другому-пройшло 2.5 роки а відповіді на те як так сталось шо таке угрупування попало в оточення ..(оту ***** шо залишили щоб відтягти сили московитів до уваги не берем )
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26.06.2024 04:09 Ответить
Маріуполь має ще багато питань. Але добре, що хлопці вдома. Не розумію одного як президент України може про це говорити, бо обіцяв легку прогулянку, яка затягнулася на роки. Йому конкретно краще промовчати і зайнятися корупцією того ж порту Одеса
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26.06.2024 04:41 Ответить
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26.06.2024 06:07 Ответить
Скільки з "Азову" повернули?
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26.06.2024 06:49 Ответить
Хто зна, бачу висвітлює подію єдина!!!ж урналістка з каналу Рада,так що про об"активність говорити не можна(((
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26.06.2024 07:35 Ответить
 
 