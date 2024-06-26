Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 червня, підписав закон, який офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у картці закону №9432.
Що передбачає закон?
Закон визначає норми використання англійської у таких сферах:
- в органах державної та місцевої влади;
- в органах місцевого самоврядування;
- у підрозділах екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону;
- у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
Хто має обов'язково знати англійську мову?
Згідно із карткою закону, обов'язковим знання англійської буде для:
- працівників державної служби категорії "А";
- працівників державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
- військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- прокурорів;
- у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.
Метою закону є "підвищення рівня конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування українцям".
Зокрема, державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.
Окрім того, передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу.
Англійська мова - необхідність для євроінтеграції України
В обґрунтуванні проєкту закону зазначається, що англійська мова є офіційною мовою де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто - у низці інших країн і територій. Це також одна з шести мов Організації Об'єднаних Націй та офіційна мова Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
"Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською", - йдеться у тексті записки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо день то перемога.
ВладимАляксандрич, коли ви вже підпишите закон згідно якого буде всходити Сонечко? Та закон шоб воно заходило? Зачекались ми.
Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист інших мов національних меншин України".
тільки, багато українців, ніяк не можуть на українську перейти.
а, молодь, давно спілкується трьома мовами, як мінімум.
Я, с "Доцентом" посольство брать не пойду
Оттолкнуть его ладошкой, и сказать "праативный"?
Как то, право, стрёмно
Усе буде step by step. До речі китайською step by step буде "***-***". Сам перевіряв у китаї
А катастрофа (кипиш) китайською буде "******".
От щось мен видається, що ми на порозі того грандіозного ****** - це я про блок-пости якшо шо
Ви бажаєте моїй смерті.
Краще я мовчки подам документи
Ні, дійсно, нєхер нам всім робити, будемо англійську вчити. І, головне. скільки ж то бабла з бюджету на то... А ви кажете, велике будівництво, велике будівництво...
В нас українці не всі державну мову знають, а він ще англійську впихує.
2023 рік січень
Компанія нардепа Миколи Тищенко захопила майно державного порту https://republic.com.ua/article/kompaniya-nardepa-mikoli-tishhenko-zahopila-majno-derzhavnogo-portu.html
Петиція про скасування попавок лозового зависла вже пів року!
У великого борцуна з корупцією зараз жнива з тих хто може попасти під поправки.
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
мабуть більше допомогти немає кому
========
- I need your clothes, your boots and your motorcycle.
- Та українською, блін
- Е.. Ваше водійське посвідчення і довідку з резерв+
- Резерв+ немає
- Тоді повторюю - I need your ...
квіклі позатуляли російські пельки
і вчіть міжнародну мову
щоб не виглядали баранами
перед світовою спільнотою
не мекали. не бекали,
і не матюкалися.
куплять собі сертифікати різних levelів під відповідні посади, як до цього купували посади, та й далі будуть чухати у ритмі no *******
якісь одні двійочники - рецидивісти
Насправді, мала б бути
українська інтелігенція
Яскраі представники нашої нації
знали кілька мов завжди
Бандера, приміром, знав 6 мов.
При владі - відверті гопники-рєшали.
А Степана Андрійовича вони навіть пошепки бояться згадувати, на відміну від Генерала Залужного, який робив фото із портретом Степана Бандери.
Нічого, Валерій Залужний мову вивчив, тепер матиме шанси проти гопників
Можна. я вас повчу трохи?
Бандера не жив в Україні
Його отруїли-застрелили кгбісти саме у Німеччині, Мюнхені
І, починаючи з 1919 по 1991 рік вся українська влада на чолі з Президентом
знаходилась за кордоном,
у Німеччині - в екзилі
Українці не прийняли совок, і вважали його окупацією
та керували вільною Україною і вказували
з=за кордону.
Вибачте, але не треба заздрити, а
сісти і прочитати історію України,
в якій ви живете.
Ми ж не кацапи
Ми і за кордоном залишаємося українцями
І ми носії генетичного коду нації,
де б ми не знаходились
Хочете виколупати кон"югацію з наших хромосом, невчена людино?
тільки безграмотні, неосвічені
пролетарі
сіли і вивчили англійську мову
які проблеми з головами,
куди їсти кладете?
одні манікюрниці педікюрниці
і перукарі
мабуть, вчителі сходу і півдня України виїхали в російському напрямку
А жаль, нормальна влада
б оголосила їх зрадниками України
і сиділи б, голуби шизокрилі
по в"язницях.
скільки вони українських генерацій перепсували!
Якщо людина має розвинену мовну пам"ять, увагу, витривалість
То вона з кацапами не їхньою говоритиме
А англійською, як і всі з ними говоорять
у всьому світі
Тільки українці, чомусь,
стеляться перед ними червоним килимом
Щоб їм зручно було
чекаю пояснень
буде цікаво
бо ж мені ви призначили расову ненавис ть
розпалювати
ніколи не вчіть вчених,
бо вони з вами розмовлятимуть тоном ментора
Так як за 2 млн. років, доки людина крокує по планеті-
ніколи безграмотні не вчили грамотних
Бо опинялись в такій незручній ситуації, як ви
В Італії - італійською
В Польщі - польською
В Румунії-румунською
І т.д.
В Україні все повинно бути українською, бо це логічно
А от всі ці люди і країни повинні
розмовляти між собою для взаєморозуміння
міжнародною англійською
Просто і доступно?
Якщо у вас є багато дурних запитань
прив"яжіть їх собі на мотузок і возіть за собою
Вже уявляю тих мордатих тіток з якогось управління які будуть здавати екзаміни. І я надіюсь що екзаміни будуть в міжнародних незалежних установах. А то буде знову пшик
мушу зазначити
Так що краще вчіть англійську
чи у нас є державні кінотеатри, кому допомагати? Так ніяких податків не напасешся
P.S. ******* держслужбовці категорій а, б, в (колись в моді були ранги),
будь ласка, ст.38 вас чекає, ви не підходите вимогам: не спікаєте, не парлякаєте, не шпрехаєте... українську, у межах правопису 2019 ви й так не володієте!
Ніхто ще не писав дипломні на тему "Кругообіг грошей в Україні в першій половині 21 століття" ???
Чи нехай на рівні фолькльорової екзотики перебуває і надалі в Україні.
Можу зробити припущення що тодішні керманичі не сприймали це все серйозно.
Тобто те що він розбирається в комунальній сфері це нічого, а ось те, що не володіє англійською це проблема!!? Він що дипломат?
А якщо він не знає англійську то що, це є підставою для його звільнення? А в КзПП є така підстава? Чи є якийсь термін для вивчення? Хто буде приймати іспит на знання англійської?
І як бути з тим, що Конституція визначає єдиною державною мовою українську і нічого не говорить про володіння мовами ЄС?
За-друге, більша частина вищеперелічених, українською не володіє, але ніхто їх не звільняє.
Висновок:
закон сирий і популістський не вписаний в контекст законодавства, і, в разі звільнення когось з цієї підстави (яка ні в Конституції ні в законодавстві про працю не прописана) суди у 100 відсотках будуть постановляти рішення на користь звільненого. А це і необхідність виплат за вимушений прогул та компенсацій.
За-третє, офіційною мовою ЄС (на рівні органів управління) є французька.
И все работу побросали и сели за учебу. Я учил немецкий, и что теперь делать. Директору не наливать, а то какой то Медведєв получается
українську потрібно вчити.
вже пропонують на вибір вивчати українську мову
обирають учні:
французьку або українську
отак.
Да потому и долго, что люди с ВЫСШИМ военным образованием ни в зуб ногой in English, например