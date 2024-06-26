Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 червня, підписав закон, який офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у картці закону №9432.

Що передбачає закон?

Закон визначає норми використання англійської у таких сферах:

в органах державної та місцевої влади;

в органах місцевого самоврядування;

у підрозділах екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону;

у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук підписав закон про застосування англійської мови в Україн

Хто має обов'язково знати англійську мову?

Згідно із карткою закону, обов'язковим знання англійської буде для:

працівників державної служби категорії "А";

працівників державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Метою закону є "підвищення рівня конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування українцям".

Читайте також: Держава доплачуватиме кінотеатрам за відмову від фільмів з українським дубляжем на користь оригіналу. Рада ухвалила закон

Зокрема, державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу.

Окрім того, передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу.

Англійська мова - необхідність для євроінтеграції України

В обґрунтуванні проєкту закону зазначається, що англійська мова є офіційною мовою де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто - у низці інших країн і територій. Це також одна з шести мов Організації Об'єднаних Націй та офіційна мова Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

"Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською", - йдеться у тексті записки.

Також читайте: У "Дії" можна буде отримати англомовну версію деяких документів