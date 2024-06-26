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Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине

Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 июня, подписал закон, который официально закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке закона №9432.

Что предусматривает закон?

Закон определяет нормы использования английского в таких сферах:

  • в органах государственной и местной власти;
  • в органах местного самоуправления;
  • в подразделениях экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы;
  • в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и тому подобное.

Читайте: Рада поддержала законопроект об английском языке. Дубляж фильмов оставили

Кто должен обязательно знать английский язык?

Согласно карточке закона, обязательным знание английского будет для:

  • работников государственной службы категории "А";
  • работников государственной службы категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
  • председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
  • военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
  • полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
  • прокуроров;
  • в налоговых и таможенных органах, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
  • руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Целью закона является "повышение уровня конкурентоспособности Украины, рост ее инвестиционной и туристической привлекательности, расширение применения английского языка в публичных сферах общественной жизни и создание благоприятных условий для его освоения украинцам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук подписал закон о применении английского языка в Украине

В частности, государственным служащим, владеющим английским языком, предусмотрена надбавка в размере 10% к их окладу.

Кроме того, предусматривается бюджетная поддержка кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Это означает, что государство будет финансово помогать кинотеатрам, которые будут показывать фильмы на языке оригинала.

Английский язык - необходимость для евроинтеграции Украины

В обосновании проекта закона отмечается, что английский язык является официальным языком де-юре в 58 из 196 стран мира, а де-факто - в ряде других стран и территорий. Это также один из шести языков Организации Объединенных Наций и официальный язык Европейского Союза, Совета Европы, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.

"Сейчас Украина имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером. По сравнению с другими странами Европы Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском", - говорится в тексте записки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" можно будет получить англоязычную версию некоторых документов

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20734) английский язык (94)


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Топ комментарии
+11
насправді, це афігенна тєма!
тільки, багато українців, ніяк не можуть на українську перейти.
а, молодь, давно спілкується трьома мовами, як мінімум.
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26.06.2024 16:32
+11
Скоро буде новина - Зеленський підписав закон про використання туалетного паперу за призначенням!
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26.06.2024 16:42
+9
Упертість у дурості - подвійна дурість!
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26.06.2024 16:29
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Упертість у дурості - подвійна дурість!
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26.06.2024 16:29 Ответить
Оце знову ПЕРЕМОГА!
Шо день то перемога.
ВладимАляксандрич, коли ви вже підпишите закон згідно якого буде всходити Сонечко? Та закон шоб воно заходило? Зачекались ми.
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26.06.2024 16:32 Ответить
Скоро буде новина - Зеленський підписав закон про використання туалетного паперу за призначенням!
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26.06.2024 16:42 Ответить
Петиція про позбавлення Тищенка депутатських повноважень набрала 25 тисяч підписів за день
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26.06.2024 16:58 Ответить
Тим часом в Конституціі ст10 написана отаке жахіття

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
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26.06.2024 16:32 Ответить
треба прибрати звідти "російської", має бути так:

"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист інших мов національних меншин України".
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26.06.2024 18:07 Ответить
насправді, це афігенна тєма!
тільки, багато українців, ніяк не можуть на українську перейти.
а, молодь, давно спілкується трьома мовами, як мінімум.
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26.06.2024 16:32 Ответить
А я законопослушный гражданин. Зачем мне английский язык?
Я, с "Доцентом" посольство брать не пойду
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26.06.2024 17:16 Ответить
Українофоби у любий спосіб прагнуть знищити українську мову, і земалорос вирішив їх очолити. Ніде в ЄС подібних законів немає
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26.06.2024 20:05 Ответить
WTF... Here you wellcome, baby - найближча розмова із поліцейським на дорозі/блокпості
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26.06.2024 16:33 Ответить
На блокпосту обратиться к военному "baby" будет уместно?
Оттолкнуть его ладошкой, и сказать "праативный"?
Как то, право, стрёмно
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26.06.2024 17:27 Ответить
So so... Усе залежатиме від того, хто звертається та до кого звертається
Усе буде step by step. До речі китайською step by step буде "***-***". Сам перевіряв у китаї
А катастрофа (кипиш) китайською буде "******".
От щось мен видається, що ми на порозі того грандіозного ****** - це я про блок-пости якшо шо
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26.06.2024 17:37 Ответить
Мене за російський язык вважають козломордим. Ви пропонуете на блок- посту спілкуватися кітайською?
Ви бажаєте моїй смерті.
Краще я мовчки подам документи
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26.06.2024 17:46 Ответить
нормально російська йде на б/п. Ми з колєгами спєцом у цивільному дресируємо хлопаків. Нічого, разговаривают - при цьому як на сході, півдні, так і на заході
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26.06.2024 17:51 Ответить
Мільярд дерев, мільйон дронів... тепер англійська головам сільрад, прокурорам, військовим по-контракту...
Ні, дійсно, нєхер нам всім робити, будемо англійську вчити. І, головне. скільки ж то бабла з бюджету на то... А ви кажете, велике будівництво, велике будівництво...
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26.06.2024 16:34 Ответить
Ха-ха, а він сам оту мову знає на належному рівні?
В нас українці не всі державну мову знають, а він ще англійську впихує.
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26.06.2024 16:37 Ответить
Нагадую нетряпці українською , що для країни важливо у часи МАРОДЕРСТВА влади (там у петиція зависла про нардепа Тищенко )

2023 рік січень

Компанія нардепа Миколи Тищенко захопила майно державного порту https://republic.com.ua/article/kompaniya-nardepa-mikoli-tishhenko-zahopila-majno-derzhavnogo-portu.html
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26.06.2024 16:49 Ответить
Що там петиція про тищенка зависла...
Петиція про скасування попавок лозового зависла вже пів року!
У великого борцуна з корупцією зараз жнива з тих хто може попасти під поправки.
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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26.06.2024 16:59 Ответить
"держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу" - а ще на електриці можна буде зекономити. Навіщо тратити електроенергію на порожній зал?
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26.06.2024 16:37 Ответить
Ага, понабирали кредитів як ***** блох і будуть допомагати кінотеатрам
мабуть більше допомогти немає кому
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26.06.2024 17:08 Ответить
поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України
========

- I need your clothes, your boots and your motorcycle.
- Та українською, блін
- Е.. Ваше водійське посвідчення і довідку з резерв+
- Резерв+ немає
- Тоді повторюю - I need your ...
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26.06.2024 16:44 Ответить
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26.06.2024 16:47 Ответить
все, кацапи
квіклі позатуляли російські пельки
і вчіть міжнародну мову
щоб не виглядали баранами
перед світовою спільнотою
не мекали. не бекали,
і не матюкалися.
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26.06.2024 16:46 Ответить
якби ж то вони вчили...
куплять собі сертифікати різних levelів під відповідні посади, як до цього купували посади, та й далі будуть чухати у ритмі no *******
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26.06.2024 16:49 Ответить
тому що у нас при владі
якісь одні двійочники - рецидивісти
Насправді, мала б бути
українська інтелігенція
Яскраі представники нашої нації
знали кілька мов завжди
Бандера, приміром, знав 6 мов.
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26.06.2024 16:55 Ответить
Не згоден із Вами.
При владі - відверті гопники-рєшали.
А Степана Андрійовича вони навіть пошепки бояться згадувати, на відміну від Генерала Залужного, який робив фото із портретом Степана Бандери.
Нічого, Валерій Залужний мову вивчив, тепер матиме шанси проти гопників
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26.06.2024 16:58 Ответить
Українська інтелігенція і Бандера жили в Україні. Тому і вважаються Українською інтелігенцією. А ті хто зрадили і покинули Україну - то діаспора, яка далека від української реальності. І тому, вона не має права вказувати українцям що їм в Україні робити !!!
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26.06.2024 17:12 Ответить
у вас немає освіти, вочевидь.
Можна. я вас повчу трохи?
Бандера не жив в Україні
Його отруїли-застрелили кгбісти саме у Німеччині, Мюнхені
І, починаючи з 1919 по 1991 рік вся українська влада на чолі з Президентом
знаходилась за кордоном,
у Німеччині - в екзилі
Українці не прийняли совок, і вважали його окупацією
та керували вільною Україною і вказували
з=за кордону.
Вибачте, але не треба заздрити, а
сісти і прочитати історію України,
в якій ви живете.
Ми ж не кацапи
Ми і за кордоном залишаємося українцями
І ми носії генетичного коду нації,
де б ми не знаходились
Хочете виколупати кон"югацію з наших хромосом, невчена людино?
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26.06.2024 17:19 Ответить
С. А. Бандера прожил всю жизнь в Польше и Германии
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26.06.2024 18:07 Ответить
вереск підіймають
тільки безграмотні, неосвічені
пролетарі
сіли і вивчили англійську мову
які проблеми з головами,
куди їсти кладете?
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26.06.2024 16:49 Ответить
Всі вчителі повиїзджали за кордони, щоб було їм куди їсти і тим же місцем верещати.
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26.06.2024 16:58 Ответить
я тут не бачу вчителів
одні манікюрниці педікюрниці
і перукарі
мабуть, вчителі сходу і півдня України виїхали в російському напрямку
А жаль, нормальна влада
б оголосила їх зрадниками України
і сиділи б, голуби шизокрилі
по в"язницях.
скільки вони українських генерацій перепсували!
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26.06.2024 17:05 Ответить
А хто німецьку вчив?
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26.06.2024 17:03 Ответить
мені все одно, яку мову вчити
Якщо людина має розвинену мовну пам"ять, увагу, витривалість
То вона з кацапами не їхньою говоритиме
А англійською, як і всі з ними говоорять
у всьому світі
Тільки українці, чомусь,
стеляться перед ними червоним килимом
Щоб їм зручно було
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26.06.2024 17:07 Ответить
А ви усвідомлюєте, що саме ви тут і є найбільша кацапка? Я серйозно. Мова має нульове значення, глухонімого кацапа запросто розпізнати - по тому, що він **********, а не як - ви **********те расову ненависть, також зневагу до рідної землі, також агресію, взагалі вся ваша поведінка кацапська
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26.06.2024 17:38 Ответить
яку расову ненависть?????
чекаю пояснень
буде цікаво
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26.06.2024 17:52 Ответить
хто такі кацапи для вас? по контексту виходить, що це росіяни...
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26.06.2024 17:56 Ответить
до якої раси ви відносите росіян?
бо ж мені ви призначили расову ненавис ть
розпалювати
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26.06.2024 18:00 Ответить
тобто ви ухиляєтеся від відповіді, ваше право
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26.06.2024 18:04 Ответить
запам"ятайте :
ніколи не вчіть вчених,
бо вони з вами розмовлятимуть тоном ментора
Так як за 2 млн. років, доки людина крокує по планеті-
ніколи безграмотні не вчили грамотних
Бо опинялись в такій незручній ситуації, як ви
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26.06.2024 18:13 Ответить
Росіянин це не раса, а погоняло яким петруха перший нагородив москалів
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26.06.2024 18:17 Ответить
В Німеччині все англійською...?
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26.06.2024 18:58 Ответить
В Німеччині все німецькою
В Італії - італійською
В Польщі - польською
В Румунії-румунською
І т.д.
В Україні все повинно бути українською, бо це логічно
А от всі ці люди і країни повинні
розмовляти між собою для взаєморозуміння
міжнародною англійською
Просто і доступно?
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26.06.2024 20:12 Ответить
Євреї з арабами англійською розмовляють?..
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26.06.2024 23:28 Ответить
російською,чи не так?
Якщо у вас є багато дурних запитань
прив"яжіть їх собі на мотузок і возіть за собою
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26.06.2024 23:34 Ответить
Російською, так російською...
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27.06.2024 13:23 Ответить
London is the capital of GB...
Вже уявляю тих мордатих тіток з якогось управління які будуть здавати екзаміни. І я надіюсь що екзаміни будуть в міжнародних незалежних установах. А то буде знову пшик
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26.06.2024 16:49 Ответить
І як до того жили у державних міжнародних установах? Мабуть й гадки не мали про існування англійської мови ...
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27.06.2024 13:26 Ответить
ТАК ЧТО МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ !?)
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26.06.2024 16:49 Ответить
unreal fantastic
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26.06.2024 16:52 Ответить
У жодній країні континентальної Європи немає англійської мови як офіційної.
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26.06.2024 16:51 Ответить
І тим не менш у кожній (ну майже у кожній) країні Європи відсоток тих хто володіє англійською вище ніж в Україні (звісно якщо брати всю Україну включаючи ТОТ).
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26.06.2024 20:19 Ответить
німецька мова важча.
мушу зазначити
Так що краще вчіть англійську
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26.06.2024 20:20 Ответить
Так би ти піклувався про розвиток української мови яка триста років нищилась і багато хто до цієї пори на третьому році повномаштабної війни "какая разніца "послуговуєтся мовою окупанта ,але кому це цікаво коли влада в нас не українська.
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26.06.2024 16:52 Ответить
Це ще що таке? "держава буде фінансово допомагати кінотеатрам" - це що нагальна проблема,
чи у нас є державні кінотеатри, кому допомагати? Так ніяких податків не напасешся
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26.06.2024 16:53 Ответить
Просто це один з пунктів кремля - ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІ України, а вона без знищення Української мови неможлива. Тому так екзотично і викручуються, прикриваючись англійською.
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26.06.2024 17:41 Ответить
Україну знищують, національність вже прибрали з відусіль, з паспорту, з свідоцтва про народження, майно розпродають. чоловіків вбивають, жінкам та дітям не створюють ніяких умов щоб не виїзджали, що залишиться?
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26.06.2024 18:25 Ответить
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26.06.2024 21:05 Ответить
Май нейм із вова, ай ем он дьюті тудей!
P.S. ******* держслужбовці категорій а, б, в (колись в моді були ранги),
будь ласка, ст.38 вас чекає, ви не підходите вимогам: не спікаєте, не парлякаєте, не шпрехаєте... українську, у межах правопису 2019 ви й так не володієте!
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26.06.2024 16:55 Ответить
Вата на гавно изойдется🤪
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26.06.2024 17:07 Ответить
))))) певним категоріям управлінців в Україні доведеться розкошелитись. ))))) хочеш триматись рибного місьця мусиш здати іспити))))
Ніхто ще не писав дипломні на тему "Кругообіг грошей в Україні в першій половині 21 століття" ???
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26.06.2024 17:13 Ответить
Потужно, *******, неперевершено - вава, пора і мову марсіан потихеньку вчити, надбавка 50%
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26.06.2024 17:17 Ответить
Що ж ти Зелений клоун так не піклуєшся про українську мову.
Чи нехай на рівні фолькльорової екзотики перебуває і надалі в Україні.
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26.06.2024 17:39 Ответить
Це потрібно було робити десять років тому,коли було офіційно проголошено курс на приєднання до ЄС.
Можу зробити припущення що тодішні керманичі не сприймали це все серйозно.
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26.06.2024 17:46 Ответить
ну і до чого тут ЄС та англійська ? чи ти в умовній польші чи німеччині будеш на інгліші спілкуватись, ага розбіглись вони.
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26.06.2024 17:53 Ответить
дурню! Для вступу в ЄС, в першу чергу, корупцію треба побороти, в країні порядок навести, а сьогодні ще й кацапів перемогти, а не хернею з англійською мовою займатись. І тут не потреба для вступу, тут свіжа схемка бабло деребанити...
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26.06.2024 17:54 Ответить
Все це в продовження дурості пострадянських аборигенів - треба ж якось приспати їх підозрілість, що їх грабують. Ідея в точності як у (для) папуасів - давайте зробимо як у європах і тоді заживемо як у європах. Школа - гімназія. Училище - коледж. Інститут - університет. Університет - національний. Академія наук - для кожної науки. Менти - поліція. Голови рад - мери. Райони - громади. Доповідач - спікер. Кільце у ніс - пірсинг, ще й у клі...р. Гомо - то круто. Лесбі - то круто. Вузів - 1000 для тисячі дипломів. Охорона в школах. Книжки не читати, то не круто. Старе не ремонтувати, є панелі, наклеїти і досить. І т.д. в т.п. І що європейський літак із глини вже злетів? Чи може розпався на повне г...? Зате деякі особи так злетіли, що навіть європи перелетіли - що і планувалося, кинути всю країну вниз, щоб скочити собі вгору.
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26.06.2024 17:53 Ответить
А ще виробити в українців комплекс неповноцінності
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27.06.2024 13:29 Ответить
За-перше, якого біса, наприклад, голова РДА, який не по форумах їздить а займається господарством повинен вчити англійську?
Тобто те що він розбирається в комунальній сфері це нічого, а ось те, що не володіє англійською це проблема!!? Він що дипломат?
А якщо він не знає англійську то що, це є підставою для його звільнення? А в КзПП є така підстава? Чи є якийсь термін для вивчення? Хто буде приймати іспит на знання англійської?
І як бути з тим, що Конституція визначає єдиною державною мовою українську і нічого не говорить про володіння мовами ЄС?
За-друге, більша частина вищеперелічених, українською не володіє, але ніхто їх не звільняє.
Висновок:
закон сирий і популістський не вписаний в контекст законодавства, і, в разі звільнення когось з цієї підстави (яка ні в Конституції ні в законодавстві про працю не прописана) суди у 100 відсотках будуть постановляти рішення на користь звільненого. А це і необхідність виплат за вимушений прогул та компенсацій.
За-третє, офіційною мовою ЄС (на рівні органів управління) є французька.
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26.06.2024 17:58 Ответить
Щоб українці вивчали англійську треба їх стимулювати і допомогати. Наприклад всі зовнішні вивіски робити двома мовами. Замість "єдиного марафону" зробити інформаційний канал англійською(з субтитрами українською). Голосові оголошення двома мовами. Вода камінь точе
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26.06.2024 18:01 Ответить
Підтримую. І ось чому: на расее вже давно вивіски дублюють китайською. То недивно, вони ж асимілюються з Китаєм. В нас англійською - ми ж до ЄС
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26.06.2024 20:25 Ответить
Короче, война побоку, все за изучение английского языка.
И все работу побросали и сели за учебу. Я учил немецкий, и что теперь делать. Директору не наливать, а то какой то Медведєв получается
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26.06.2024 18:09 Ответить
а вам спочатку
українську потрібно вчити.
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26.06.2024 20:21 Ответить
А в яких странах українська друга мова.
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26.06.2024 18:13 Ответить
В Німеччині в землі Гессен
вже пропонують на вибір вивчати українську мову
обирають учні:
французьку або українську

отак.
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26.06.2024 20:23 Ответить
Тобто державні службовці будуть зобов'язані володіти українською мовою?
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27.06.2024 13:31 Ответить
Почитал комменты(((( дебилам *** (с) Английский не нужен, как оказалось. Но в то же время они наперегонки возмущаются, что подготовка летчиков и техников ф16 занимает так много времени.
Да потому и долго, что люди с ВЫСШИМ военным образованием ни в зуб ногой in English, например
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26.06.2024 18:13 Ответить
Любому человеку необходимо знание иностранних языков, но делать это надо с умом, а не методом приказа, а то получается знатоки типа Азарова
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26.06.2024 18:21 Ответить
В этом законе что-то о приказе? Я не увидел
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26.06.2024 19:13 Ответить
What is the question? Do people not want to develop?
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26.06.2024 18:46 Ответить
Байдин ввиди! Англомовних усщімляють на Донбасі і в Кріму!
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26.06.2024 19:08 Ответить
Доречі. Для Криму зробив би виключення. Голосувати в Криму має право той, хто здав іспити трьох мов - українською, кримськотатарською і англійською. І побачите, як Крим стане другим Гонконгом
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26.06.2024 19:15 Ответить
Вперше з 2019 року нормальний закон від зелених. Щось в лісі здохло...
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26.06.2024 19:34 Ответить
Якийсь придуркуватий закон, як і ті хто його прийняв.
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26.06.2024 20:27 Ответить
Коли собаці нема шо робити, вона яйця лиже
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26.06.2024 20:38 Ответить
По суті англійську прирівняли до державної, а меншовартісні ідіоти ще й радіють, що вони самі добровільно колонізуються, рабам потрібен пан, раб не може жити у власному домі та розвивати своє, рабу життєво необхідно бути під кимось.
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26.06.2024 20:50 Ответить
95 квартал вже мабуть готує номер, як недолугі українці намагаються англійською говорити.
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26.06.2024 23:33 Ответить
Питання про фінансування. А ось це покладають на розсуд громад, які на цьому економлять. Тому це просто декларація.
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27.06.2024 06:54 Ответить
 
 