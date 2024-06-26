Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 июня, подписал закон, который официально закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке закона №9432.

Что предусматривает закон?

Закон определяет нормы использования английского в таких сферах:

в органах государственной и местной власти;

в органах местного самоуправления;

в подразделениях экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы;

в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и тому подобное.

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Кто должен обязательно знать английский язык?

Согласно карточке закона, обязательным знание английского будет для:

работников государственной службы категории "А";

работников государственной службы категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

прокуроров;

в налоговых и таможенных органах, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Целью закона является "повышение уровня конкурентоспособности Украины, рост ее инвестиционной и туристической привлекательности, расширение применения английского языка в публичных сферах общественной жизни и создание благоприятных условий для его освоения украинцам".

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В частности, государственным служащим, владеющим английским языком, предусмотрена надбавка в размере 10% к их окладу.

Кроме того, предусматривается бюджетная поддержка кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Это означает, что государство будет финансово помогать кинотеатрам, которые будут показывать фильмы на языке оригинала.

Английский язык - необходимость для евроинтеграции Украины

В обосновании проекта закона отмечается, что английский язык является официальным языком де-юре в 58 из 196 стран мира, а де-факто - в ряде других стран и территорий. Это также один из шести языков Организации Объединенных Наций и официальный язык Европейского Союза, Совета Европы, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.

"Сейчас Украина имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером. По сравнению с другими странами Европы Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском", - говорится в тексте записки.

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