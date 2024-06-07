Стефанчук подписал закон о применении английского языка в Украине
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый парламентом закон о применении английского языка в Украине.
Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Спикер ВР выразил убеждение, что важность этого закона, инициированного президентом, будет оценена грядущими поколениями. Стефанчук отметил, что этот закон даст реальный шанс интеллектуальной, культурной, исторической, ментальной и духовной трансформации для каждого гражданина.
"Это реальный шанс для украинских детей стать частью мировой цивилизации. Это реальный шанс, а не политические уловки, на воплощение извечного украинского запроса: "Прочь от Москвы". Не упустим этот шанс. История никогда не прощает упущенного шанса", - заявил глава парламента.
Напомним, что 4 июня ВР во втором чтении приняла закон о применении английского языка в Украине. Закон поддержали 236 парламентариев.
Пожалуйста, подождите...
Та ми й так не ходимо по магазинах, а займаємось шопінгом, замісьть тістечок хаваємо кейки та брауні. Але тепер геть усі миттєво відповідатимуть, що "Ландон із зе кепітал оф Грейт Бритн"!
замісьть
замість
- Та ну! То давай, скажи щось англійською.
- Шпрехен зи дойч.
- Так це ж німецька мова!
- Ну, значить, я знаю ще й німецьку...
Тож все, що ми можемо по прийнятим вже зобов'язанням (конвенції тощо) - НЕ прописувати російську мову взагалі ніде ОКРЕМО. А вважати її такою ж і з таким же статусом, як і, наприклад, мови "шона" і "сена" (з Зімбабве) в Україні - десь у тубільців вони є, ми їх/її поважаємо (ну, ігноруємо, звісно), але ніде ні копійки не витрачаємо на їх існування в Україні.
На жаль, російська мова у нас прописана в Конституції: стаття 10: "...В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України..."
Вже так засилля отих різних англіканізмів що думаєш -"а де ж тут українське"!
Дивлячись на цю харю розумієш, що історія ніколи не пробачає змарнованого шансу щось зжерти.
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!..
Цікаво, що перешкоджало вивчати англійську чи будь яку іншу мову без цього непотрібного закону?
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав'янського люду
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже, -
Отойді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий
Пи Си. Мені не потрібно було перекладати диплом французькою. Тому,що КНЕУ видає дипломи двома мовами - українською та англійською. А у Франції не вимагають перекладу з англійської. Дякую, КНЕУ !)))