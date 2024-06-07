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ВР (27371) закон (3143) английский язык (94) Стефанчук Руслан (637)

Стефанчук подписал закон о применении английского языка в Украине

Стефанчук підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый парламентом закон о применении английского языка в Украине.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер ВР выразил убеждение, что важность этого закона, инициированного президентом, будет оценена грядущими поколениями. Стефанчук отметил, что этот закон даст реальный шанс интеллектуальной, культурной, исторической, ментальной и духовной трансформации для каждого гражданина.

"Это реальный шанс для украинских детей стать частью мировой цивилизации. Это реальный шанс, а не политические уловки, на воплощение извечного украинского запроса: "Прочь от Москвы". Не упустим этот шанс. История никогда не прощает упущенного шанса", - заявил глава парламента.

Напомним, что 4 июня ВР во втором чтении приняла закон о применении английского языка в Украине. Закон поддержали 236 парламентариев.

Читайте также: Рада поддержала законопроект об английском языке. Дубляж фильмов оставили
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Топ комментарии
+17
Не корысти ради,а токмо волею пославшей мя тещи.
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07.06.2024 18:40
+12
рожа канєшно у нього. ну явно не черчіль! ))
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07.06.2024 18:29
+12
Ви б краще державну мову скрізь запровадили, бо ще стільки кака-я разніца квітує!
Вже так засилля отих різних англіканізмів що думаєш -"а де ж тут українське"!
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07.06.2024 18:37
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Мгм...
Та ми й так не ходимо по магазинах, а займаємось шопінгом, замісьть тістечок хаваємо кейки та брауні. Але тепер геть усі миттєво відповідатимуть, що "Ландон із зе кепітал оф Грейт Бритн"!
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07.06.2024 18:26 Ответить
замісьть

замість
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07.06.2024 18:27 Ответить
"Ландон із зе кепітал оф Вєліко Брітанія"!
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07.06.2024 18:31 Ответить
колись...в четвертому(згадалось), вовка однокласник - тхе табле...(тобто зе тейбл) .
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07.06.2024 21:09 Ответить
- Куме, я знаю англійську мову.
- Та ну! То давай, скажи щось англійською.
- Шпрехен зи дойч.
- Так це ж німецька мова!
- Ну, значить, я знаю ще й німецьку...
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07.06.2024 18:40 Ответить
Це анекдот про Шеварнадзе .
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07.06.2024 23:14 Ответить
Йес-йес, від Євробанку буде вам ОБХСс..
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07.06.2024 18:28 Ответить
рожа канєшно у нього. ну явно не черчіль! ))
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07.06.2024 18:29 Ответить
Не корысти ради,а токмо волею пославшей мя тещи.
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07.06.2024 18:40 Ответить
Так раніше так і було - тупо переписували закони. Ви це тільки зараз узнали?
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07.06.2024 18:55 Ответить
А с сигарой? )))
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07.06.2024 18:43 Ответить
)) тоді таки так! + сигара "пріма" прилуцького бренда, пачічка сухої мівіни та доппельлітр віскаса "сем енд пол" з полтави. родовий аристократ всетаки!!
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07.06.2024 19:37 Ответить
ну здрасьте...з Полтави. Тут у нас свої напої, брендові...Наприклад напіток баби Дзини
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07.06.2024 21:11 Ответить
))) от шо не знав, то не знав!
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07.06.2024 21:22 Ответить
по полтавщині, - студентами, в кінці 70х на байдах удай-сула. плавні при впадінні в дніпро, по картах "на калькі" ))) там не було шансу))) повезло. наткнулись в тих джунглях на дідулю, у нього вже тоді був в лічной собственності острівець з вербами серед тих куширів, з супер-куренем й повною його облудою в хазяйстві. він там постійно "літував" й ловив ятерами рибу, яку його нащадки забирали, а його снабжали всим. крім риби ))). він нас і вивів. но напітки з вечора до ранку були наші )) риба була за ним. лини в його ісполнєнії - то була пестня ))) таке собі алаверди. прийшлось всим робить "днёвку" і дідулі, і нам. тіко на слідуючий день, він нас вивів. ну тоже, тільки після обіду ))) о були часи!!!
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07.06.2024 21:44 Ответить
Відповідально можу доповісти (а мова йде про район Липове) - таких дідів там поменшало. Линів теж, бо браканять по-чорному. Ну...так можна поласувати нечасто. Лин - це пестня... Я крайні 20 років так - наКрем.водосховище, кораблик промисловий і поки рибаки гонять план я на острові посеред "моря" в плавнях теж ганяю...краснопера на вудку, аж золотий...Ну, канєшно з мене глузують дяді рибаки (промислові)...але то таке (все-рівно кг 150-200 мені навалять з собою)
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07.06.2024 21:59 Ответить
stefanchuk idi ******
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07.06.2024 20:23 Ответить
Падлюки, які обрали цих депутатів вже повтікали, чи їм можна потиличників навішати?
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07.06.2024 18:31 Ответить
Цілком логічно і правильно! Було б ще добре щоб депутати прийняли відповідні законопроекти, якими буде введена повна заборона застосування та використання піда.рососійської недомови!
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07.06.2024 18:33 Ответить
Не можна. Закордон нас не зрозуміє. Утиск нац.меншин. Конвенція вимагає "вільного ходіння". І не вимагає "обов'язкового визначення статусу мови".

Тож все, що ми можемо по прийнятим вже зобов'язанням (конвенції тощо) - НЕ прописувати російську мову взагалі ніде ОКРЕМО. А вважати її такою ж і з таким же статусом, як і, наприклад, мови "шона" і "сена" (з Зімбабве) в Україні - десь у тубільців вони є, ми їх/її поважаємо (ну, ігноруємо, звісно), але ніде ні копійки не витрачаємо на їх існування в Україні.

На жаль, російська мова у нас прописана в Конституції: стаття 10: "...В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України..."
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07.06.2024 19:09 Ответить
Партнери зрозуміють, вони якраз не можуть зрозуміти, чому наші співвітчизники (що не дуже себе поважають розмовлять піда.російською, якщо це мова окупанта який бомбить наші Міста, вбиває наших Людей, тимчасово окуповує Нашу Територію! А росіяни не нац меншини а біологічне сміття! Елементарно прийняти закон що російська не вважається мовою і тому під захист, що гарантується положеннями 10 статті не підпадає!
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07.06.2024 19:46 Ответить
Друже Артем (Артьом?) а не пійти тобі *****? W jakim języku chcę mowić w tym i będę i gówno cie to obchodi. Zwykle rozmawiam z ludzmi w tym jezyku ktory jest dla nich wygodniejszy. W przypadku z tobą będzie to język polski, bo jestes pedałem i ma być ci najmniej wygodnie.
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07.06.2024 20:18 Ответить
ty pierdolona dziwko, idź do diabła
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07.06.2024 20:39 Ответить
Спочатку приходить російська мова, а потім - російські танки. Украінці, які говорять російською цілять в Україну .
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07.06.2024 23:18 Ответить
Антиукраїнський закон на знищення мови,в Україні москвороті українців вже б'ють за мову, тепер ще будуть англійську насаджувати. А прийдешнім поколінням взагалі відпаде потреба в вивченні іноземних мов з розвитком технологій
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07.06.2024 20:43 Ответить
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07.06.2024 18:33 Ответить
Люди будут помнить тебя в веках, буба!
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07.06.2024 18:34 Ответить
Ви б краще державну мову скрізь запровадили, бо ще стільки кака-я разніца квітує!
Вже так засилля отих різних англіканізмів що думаєш -"а де ж тут українське"!
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07.06.2024 18:37 Ответить
Краще англиканізми, ніж русизми .
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07.06.2024 23:19 Ответить
о как кацапа торкнуло. Ну отєкай, кацапушко, обтєкай...
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07.06.2024 19:10 Ответить
Дурня якась, марення.
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07.06.2024 19:27 Ответить
Все це робиться щоб поховати українську мову.
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07.06.2024 18:40 Ответить
Що Ви мелете?? До чого тут це?? У всіх цивілізованих країнах люди володіють хоч базовою англійською
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07.06.2024 18:52 Ответить
В кацапів і кацапських провокаторів - підгоряє добряче. Бо закон про англійську мову є, а статус засрашинської в Україні - на рівні з мовою "сена" з Зімбабве!
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07.06.2024 19:11 Ответить
Да ну!! Велкам в Венгрию шоли)))
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07.06.2024 19:57 Ответить
Орбановскую Венгрию особо так цивилизованной не назовешь, вообще-то
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07.06.2024 20:07 Ответить
ох бреше наволоч
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07.06.2024 18:41 Ответить
Укра̀інцы не знають рідної мови, а їм тут англійську ********.
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07.06.2024 18:46 Ответить
Скажи - паляниця
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07.06.2024 23:20 Ответить
Ну ось, британський колонiализм i до нас добрався.
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07.06.2024 18:46 Ответить
Пів-світу розмовляє англійською. А тобі аби ляпнуть кацапським язиком.
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07.06.2024 19:02 Ответить
І як воно під британським колоніалізмом на Канадщині живеться?
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07.06.2024 19:04 Ответить
це фсб-шний провокатор через проксі, не бачите, чи що?
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07.06.2024 19:12 Ответить
- Як не вчитимеш, дитино, тую анлійську лангуаге, то до тебе вночі прийде Стефанчук та з'їсть!
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07.06.2024 18:47 Ответить
"...Історія ніколи не пробачає змарнованого шансу..."

Дивлячись на цю харю розумієш, що історія ніколи не пробачає змарнованого шансу щось зжерти.
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07.06.2024 18:48 Ответить
Kolivan чи Kolyvan чи Kolyone?
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07.06.2024 18:49 Ответить
WTF ?
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07.06.2024 18:54 Ответить
Нагадало...

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07.06.2024 18:56 Ответить
Вивчення і пропаганда англійської мови було започатковано ще Порошенко. Чи в баранів памяті немає
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07.06.2024 19:00 Ответить
Ми пам'ятаємо звичайно, що 2023 році пілотів відправили на захід для вивчення F-16,і як виявилось знання англійської бажали кращого, а це еліта, робимо висновки, що інтеграція в західні безпекові структури не готувалась, як показує практика, а піаритись у вишиванці то інше.
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07.06.2024 20:49 Ответить
Червінського звільніть, імітатори Зуєві!
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07.06.2024 19:06 Ответить
Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!..
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07.06.2024 19:12 Ответить
Чого тільки не вигадають зелені виродки, щоб принизити українську мову!
Цікаво, що перешкоджало вивчати англійську чи будь яку іншу мову без цього непотрібного закону?
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07.06.2024 19:14 Ответить
Що, ВБИЛИ український дубляж?!
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07.06.2024 19:14 Ответить
Таке враження, що до цього закону англійську ніде не вчили... У нас мабуть одні відмінники... А ось приклад: - знайома знаходиться в Канаді з двома дітьми, всі троє вчили англійську, пов,язані генетично, але один шпреха як канадець, один "ні в зуб ногою", ну а мамі треба вчити, бо від цього залежить зарплата. Тож - кому який шматок хліба знань БОГ дав, той таким і користується, - більшого не вичавити. АРХ М
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07.06.2024 19:18 Ответить
Практично кожен учень школи вивчав українську, де хто російську, хто німецьку, хто англійську, хто французську. І шо? Не знають жодної. Почитайте дописи в Телеграмм - це жах! У викладачів дипломи забрати та спалити.
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07.06.2024 19:19 Ответить
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.

Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!

І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав'янського люду

Всі знаєте. А своєї
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже, -

Отойді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий
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07.06.2024 19:23 Ответить
Ду ю спік інглиш ? Єс іт іс ( вчив в школі 40 років тому) , Господи ,як ці дурні вже набридли ,і навіщо мені на шостому десятку вчити цю мову ,напевно ,якщо загребуть в тцк ,розмовляти на ній з тецекашниками .
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07.06.2024 19:36 Ответить
Маларосы опять недовольны, не нужна им Английская мова! А потом они делают свои рожи куриной сракой и негодуют, почему это Украинским летчикам нужно больше времени, что бы ф16 освоить?! Да поэтому вот и нужно, что люди с высшим военным образованием ничего кроме Гитлер -капут по английски не знают..
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07.06.2024 20:15 Ответить
Цей закон повинен був бути введений в дію в 2014 році, а для військових тим більше, але мабуть тодішня влада мала інші плани ніж інтеграція з структурами НАТО і Європейським союзом, в політиків зазвичай так, говорять одне, те що звичайно хочуть від них чути, а роблять інше.
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07.06.2024 20:42 Ответить
потрібно ввести нову аксіоматику мов. поряд з "міжнародна",.... , обов'язково ввести "мова ворога". і першій, присвоїти цей статус - парашній ! в анкеті для отримання громадянства та теплих службових крісел, як і при совку відновити пункт- "володієте мовою ворога і якщо володієте то: а) не владєю б) читаю и переважу со словарём, в) владєю свободно ". на болотах сраки порвуться! ))
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07.06.2024 20:57 Ответить
Цей закон запіЗдав ще року з 91. Англійську потрібно вчити з дитячих садків в обов'язковому порядку. Класу з 6 половина предметів англійькою має бути. А то ми як без'язикі в світі виглядаємо.
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07.06.2024 21:03 Ответить
Припекло русні , скільки тролів нагнали на цю новину )))) Не хвилюйтеся за нас, англійська мова не буде витісняти українську, як ваша російська. Дітям, які приіхали іх села у місто на навчання не потрібно буде перевчатися на англійську, у документах буде лише наша мова. Просто це ще один крок до наближення нас до ЄС. Ні поляки, ні нідерландці , наприклад, не утискають свої мови.
Пи Си. Мені не потрібно було перекладати диплом французькою. Тому,що КНЕУ видає дипломи двома мовами - українською та англійською. А у Франції не вимагають перекладу з англійської. Дякую, КНЕУ !)))
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08.06.2024 07:56 Ответить
 
 