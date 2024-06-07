Стефанчук підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав прийнятий парламентом закон про застосування англійської мови в Україні.

Про це він розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спікер ВР висловив переконання, що важливість цього закону, ініційованого президентом, буде оцінена прийдешніми поколіннями. Стефанчук зазначив, що цей закон дасть реальний шанс інтелектуальної, культурної, історичної, ментальної та духовної трансформації для кожного громадянина.

"Це реальний шанс для українських дітей стати частиною світової цивілізації. Це реальний шанс, а не політичні виверти, на втілення одвічного українського запиту: "Геть від Москви". Не змарнуймо цей шанс. Історія ніколи не пробачає змарнованого шансу", - заявив голова парламенту.

Нагадаємо, що 4 червня ВР в другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні. Закон підтримали 236 парламентарів.

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