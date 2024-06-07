Стефанчук підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав прийнятий парламентом закон про застосування англійської мови в Україні.
Про це він розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спікер ВР висловив переконання, що важливість цього закону, ініційованого президентом, буде оцінена прийдешніми поколіннями. Стефанчук зазначив, що цей закон дасть реальний шанс інтелектуальної, культурної, історичної, ментальної та духовної трансформації для кожного громадянина.
"Це реальний шанс для українських дітей стати частиною світової цивілізації. Це реальний шанс, а не політичні виверти, на втілення одвічного українського запиту: "Геть від Москви". Не змарнуймо цей шанс. Історія ніколи не пробачає змарнованого шансу", - заявив голова парламенту.
Нагадаємо, що 4 червня ВР в другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні. Закон підтримали 236 парламентарів.
Будь ласка, зачекайте...
Та ми й так не ходимо по магазинах, а займаємось шопінгом, замісьть тістечок хаваємо кейки та брауні. Але тепер геть усі миттєво відповідатимуть, що "Ландон із зе кепітал оф Грейт Бритн"!
замісьть
замість
- Та ну! То давай, скажи щось англійською.
- Шпрехен зи дойч.
- Так це ж німецька мова!
- Ну, значить, я знаю ще й німецьку...
Тож все, що ми можемо по прийнятим вже зобов'язанням (конвенції тощо) - НЕ прописувати російську мову взагалі ніде ОКРЕМО. А вважати її такою ж і з таким же статусом, як і, наприклад, мови "шона" і "сена" (з Зімбабве) в Україні - десь у тубільців вони є, ми їх/її поважаємо (ну, ігноруємо, звісно), але ніде ні копійки не витрачаємо на їх існування в Україні.
На жаль, російська мова у нас прописана в Конституції: стаття 10: "...В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України..."
Вже так засилля отих різних англіканізмів що думаєш -"а де ж тут українське"!
Дивлячись на цю харю розумієш, що історія ніколи не пробачає змарнованого шансу щось зжерти.
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!..
Цікаво, що перешкоджало вивчати англійську чи будь яку іншу мову без цього непотрібного закону?
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав'янського люду
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже, -
Отойді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий
Пи Си. Мені не потрібно було перекладати диплом французькою. Тому,що КНЕУ видає дипломи двома мовами - українською та англійською. А у Франції не вимагають перекладу з англійської. Дякую, КНЕУ !)))