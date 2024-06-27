США можуть дозволити розміщення американських фахівців в Україні, - Daily Mail

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасування заборони на розміщення американських військових в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Daily Mail з посиланням на слова одразу чотирьох американських чиновників.

"Чиновники розглядають ідею про те, щоб військових підрядників можна було допустити для допомоги в обслуговуванні та ремонті американських систем озброєння. Це ознаменувало б величезну зміну в політиці Пентагону, оскільки він намагається допомогти українським силам взяти верх після двох років боротьби з Росією", – йдеться у матеріалі.

Серед причин, які спонукали США задуматися про розміщення військових підрядників в Україні, – постачання винищувачів F-16, які є вкрай складними в обслуговуванні та швидко вийдуть з ладу без професійного ремонту. Окрім цього, велика кількість вже поставленого озброєння не може бути використана Києвом через необхідність ремонту, який можуть зробити лише іноземні компетентні фахівці.

"Ситуація стане ще більш актуальною, коли пізніше цього року Україна отримає літаки F-16, надзвичайно складну систему, яка ніколи не потребуватиме регулярного обслуговування висококваліфікованим персоналом", – пишуть британські журналісти.

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Та зазначають, що наразі військові підрядники надають свої послуги Україні тільки з відеозв'язку і на високому рівні ідея про їхнє відправлення обговорюватиметься ще не дуже скоро.

У разі схвалення зміни можуть набути чинності цього року, додали чиновники, що дозволить американським компаніям отримувати контракти з Міністерством оборони США на роботу в Україні вперше після вторгнення Росії.

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ЗСУ можуть використовувати зброю, яку передають США, для ударів по російських силах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише по тих, які розташовані поблизу Харківської області.