США может разрешить размещение американских специалистов в Украине, - Daily Mail

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отмены запрета на размещение американских военных в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на слова сразу четырех американских чиновников.

"Чиновники рассматривают идею о том, чтобы военных подрядчиков можно было допустить для помощи в обслуживании и ремонте американских систем вооружения. Это ознаменовало бы огромное изменение в политике Пентагона, поскольку он пытается помочь украинским силам взять верх после двух лет борьбы с Россией", - говорится в материале.

Среди причин, побудивших США задуматься о размещении военных подрядчиков в Украине, - поставки истребителей F-16, которые крайне сложны в обслуживании и быстро выйдут из строя без профессионального ремонта. Кроме этого, большое количество уже поставленного вооружения не может быть использовано Киевом из-за необходимости ремонта, который могут сделать только иностранные компетентные специалисты.

"Ситуация станет еще более актуальной, когда позже в этом году Украина получит самолеты F-16, чрезвычайно сложную систему, которая никогда не потребует регулярного обслуживания высококвалифицированным персоналом", - пишут британские журналисты.

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И отмечают, что сейчас военные подрядчики предоставляют свои услуги Украине только по видеосвязи и на высоком уровне идея об их отправке будет обсуждаться еще не очень скоро.

В случае одобрения изменения могут вступить в силу в этом году, добавили чиновники, что позволит американским компаниям получать контракты с Министерством обороны США на работу в Украине впервые после вторжения России.

Напомним, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ВСУ могут использовать оружие, которое передают США, для ударов по российским силам в любой точке через границу с Россией, а не только по тем, которые расположены вблизи Харьковской области.