За добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, 49 атак ворога відбито на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби на декількох напрямках зросла кількість зіткнень з російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

Ситуація на Харківщині

Росіяни продовжують наступальні дії на Харківському напрямку, за добу відбулося 12 бойових зіткнень, бої точилися в районі населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Липці, Сотницький Козачок Харківської області.

Вісім атак Сили оборони відбили у районах Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Берестового Харківської області на Куп'янському напрямку.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак російських загарбників у районах населених пунктів Невське, Копанки, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Торське Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 12 атак у районах Білогорівки Луганської області, Роздолівки та Спірного Донецької області.

Бойові дії на сході

На Краматорському напрямку захисники зупинили чотири спроби прорвати оборону в районах Кліщіївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 безуспішних атак у районах населених пунктів Залізне, Шуми, Дачне, Північне, Нью-Йорк і Торецьк.

На Покровському напрямку захисники відбили 49 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Макарівка та Яснобродівка.

На Курахівському напрямку захисники продовжують стримувати росіян у районі населених пунктів Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, Георгіївка, Костянтинівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку ворог провів чотири безуспішні штурми в районі населених пункти Водяне та Урожайне.

Обстановка на півдні

На Оріхівському напрямку відбулося чотири зіткнення у районах Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили шість безуспішних атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку.

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