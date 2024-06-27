За сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, 49 атак врага отбиты на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки на нескольких направлениях возросло количество столкновений с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Ситуация на Харьковщине

Россияне продолжают наступательные действия на Харьковском направлении, за сутки произошло 12 боевых столкновений, бои шли в районе населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, Сотницкий Казачок Харьковской области.

Восемь атак Силы обороны отбили в районах Синьковки, Стельмаховки, Степной Новоселовки, Берестового Харьковской области на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 20 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Невское, Копанки, Грековка, Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области, Терны, Торское Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отбили 12 атак в районах Белогоровки Луганской области, Раздоловки и Спорного Донецкой области.

Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении защитники остановили четыре попытки прорвать оборону в районах Клещиевки и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 14 безуспешных атак в районах населенных пунктов Зализное, Шумы, Дачное, Пивничное, Нью-Йорк и Торецк.

На Покровском направлении защитники отбили 49 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая, Макаровка и Яснобродовка.

На Кураховском направлении защитники продолжают сдерживать россиян в районе населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Парасковеевка, Георгиевка, Константиновка, где враг 13 раз пытался прорвать оборону.

На Времевском направлении враг провел четыре безуспешные штурмы в районе населенных пункты Водяное и Урожайное.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении произошло четыре столкновения в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении российские оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские захватчики совершили шесть безуспешных атак на позиции Сил обороны Украины на этом направлении.

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