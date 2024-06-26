Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, - Генштаб

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления. С начала суток произошло 116 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в фейсбуке Генштаба.

Обстрелы Украины

Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В течение суток наносил по территории Украины ракетный удар одной ракетой. Кроме того, состоялось 43 вражеских авиаудара - в частности, оккупанты сбросили 57 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали 359 дронов-камикадзе и осуществили более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы 10 раз при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Липцев, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.

По имеющейся на данный момент информации, уничтожено и повреждено 40 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Также поражено 30 вражеских блиндажей.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Берестовое подразделения Сил обороны отразили шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 18 раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. На данный момент продолжаются шесть боестолкновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Макеевки и Невского, где произошло около 80 процентов от всех атак.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 11 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спорного и Раздоловки. Более половины боестолкновений еще продолжается.

На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты девять раз атаковали вблизи Шумов, Торецка, Дачного и Пивничного, три боестолкновения завершились. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия - всего совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отразили, еще восемь боестолкновений продолжаются, в частности, у Евгеновки и Новоалександровки. Оккупанты на направлении теряют в основном живую силу - за сегодня наши воины ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается восемь безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка. Бой возле Красногоровки продолжается. Ситуация контролируемая.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по врагу

Украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения. Так, в частности, сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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