На юге за сутки уничтожены 89 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники россиян
Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 89 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 89 человек.
Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 8 пушек;
- 1 миномет;
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 7 единиц автобронетехники;
- 5 разведывательных БПЛА;
- 2 станции радиоэлектронной борьбы, из них 1 станция - "Поле-21";
- 7 лодок;
- 1 квадроцикл.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 наблюдательных пункта, полевой пункт боеснабжения, место хранения материально-технических средств и 8 блиндажей.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 538 060 российских оккупантов.
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