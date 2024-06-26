РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
237 0

На юге за сутки уничтожены 89 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 89 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 89 человек.

Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 8 пушек;
  • 1 миномет;
  • 1 противотанковый ракетный комплекс;
  • 7 единиц автобронетехники;
  • 5 разведывательных БПЛА;
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы, из них 1 станция - "Поле-21";
  • 7 лодок;
  • 1 квадроцикл.

Смотрите также: Удар по складу БК оккупантов в Воронежской области: появился спутниковый снимок последствий. ФОТО

Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 наблюдательных пункта, полевой пункт боеснабжения, место хранения материально-технических средств и 8 блиндажей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 538 060 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19562) ликвидация (3657) уничтожение (7156) Силы обороны юга (341)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 