На юге за сутки уничтожены 89 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники россиян

Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 89 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 89 человек.

Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:

8 пушек;

1 миномет;

1 противотанковый ракетный комплекс;

7 единиц автобронетехники;

5 разведывательных БПЛА;

2 станции радиоэлектронной борьбы, из них 1 станция - "Поле-21";

7 лодок;

1 квадроцикл.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 наблюдательных пункта, полевой пункт боеснабжения, место хранения материально-технических средств и 8 блиндажей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 538 060 российских оккупантов.