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Близько 10 тис. мігрантів відправила Росія на війну проти України, - Слідком РФ

РФ відправила на війну проти України 10 тисяч мігрантів

Близько 10 тисяч мігрантів вже відправила Росія на війну проти України.

Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 30 тисяч уже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік", - зазначив він.

"Вже близько 10 тисяч з них відправлені до зони спеціальної військової операції", - додав Бастрикін.

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Автор: 

мігранти (1118) росія (65829) мобілізація (3096) Бастрикін Олександр (23)


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Топ коментарі
+6
І знову фоточки цієї пики на фоні міст, які потім здають срасії. Бахмут, Маріуполь, Авдіївка, де воно ще бігало з фотоапаратом.
Це фотозвіт чи що ?
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27.06.2024 11:57
+2
Найманці, а для нас вони найманці, не підпадають під вимоги женевської конвенції, тому їх у полон не беруть, а знищують на місці.
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27.06.2024 12:09
+1
Харошого мало - за нас би хтось 10 тис виставив
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27.06.2024 12:17
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І знову фоточки цієї пики на фоні міст, які потім здають срасії. Бахмут, Маріуполь, Авдіївка, де воно ще бігало з фотоапаратом.
Це фотозвіт чи що ?
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27.06.2024 11:57 Відповісти
одразу назву населеного пункту треба брати у чорну рамочку, блд !
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27.06.2024 14:59 Відповісти
Росія вже найближчим часом залучить північнокорейські інженерні підрозділи до виконання задач на окупованих територіях України.

Про це повідомляє південнокорейське видання TV Chosun з посиланням на джерела у власному уряді.

Очікується, що в липні цього року підрозділи «Інженерного корпусу» армії КНДР у взаємодії з російськими військами будуть перекинуті на окуповані території Донецької області.

Там вони нібито мають підтримати проект реконструкції зруйнованих територій, однак у виданні наголошують, що військові підрозділи можуть спричинити значний вплив на перебіг бойових дій у російсько-українській війні.

«Очікується, що Північна Корея відправить великі інженерні сили до Донецька вже наступного місяця. Мета - відновити місто, зруйноване боями», - зазначив неназваний південнокорейський урядовець журналістам видання.
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27.06.2024 11:59 Відповісти
Самі навезли азіатів тепер не знають що з ними робити .Коли приїзлили працювать українці і молдавани то ніхто свох сім,ї не віз на рашку а азіати везуть весь аул і кішлак отримуйте що хотіли
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27.06.2024 12:02 Відповісти
Кацапи, за великим рахунком, і є азіати, будучи нащадками чингісханівських орд, з фінно-угорською домішкою.
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27.06.2024 12:15 Відповісти
Найманці, а для нас вони найманці, не підпадають під вимоги женевської конвенції, тому їх у полон не беруть, а знищують на місці.
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27.06.2024 12:09 Відповісти
Путін молодець поки в Україні виловлюють як собак останніх дідів, зібрав контрактників на яких диванним кацапам срати, сирійців, непальців, африканський корпус тепер ще корейців.
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27.06.2024 12:15 Відповісти
Бо має величезні гроші на це. Тому для мокшів війна все ще десь далеко і по телевізору.
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27.06.2024 13:42 Відповісти
Харошого мало - за нас би хтось 10 тис виставив
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27.06.2024 12:17 Відповісти
Якби під час Другої світової війни, совдепії не надали пряму військову, наголошую на прямій військовій допомозі від США, Великобританії та інших учасників антигітлерівської коаліції, у вигляді другого фронту, то у москві в 1941 році був би парад німецьких військ і приймав би його гітлер, стоячи на мавзолеї, а банабак сралін висів на спаській вежі кремля, разом зі своїми соратниками. А Україна, з обмеженими людськими та іншими ресурсами, самотужки, бореться з азіатською навалою.
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27.06.2024 12:35 Відповісти
 
 