Близько 10 тис. мігрантів відправила Росія на війну проти України, - Слідком РФ

Близько 10 тисяч мігрантів вже відправила Росія на війну проти України.

Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 30 тисяч уже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік", - зазначив він.

"Вже близько 10 тисяч з них відправлені до зони спеціальної військової операції", - додав Бастрикін.

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