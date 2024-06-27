Близько 10 тис. мігрантів відправила Росія на війну проти України, - Слідком РФ
Близько 10 тисяч мігрантів вже відправила Росія на війну проти України.
Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 30 тисяч уже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік", - зазначив він.
"Вже близько 10 тисяч з них відправлені до зони спеціальної військової операції", - додав Бастрикін.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
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+2 aleksag
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+1 Валентин Коваль #587289
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Це фотозвіт чи що ?
Про це повідомляє південнокорейське видання TV Chosun з посиланням на джерела у власному уряді.
Очікується, що в липні цього року підрозділи «Інженерного корпусу» армії КНДР у взаємодії з російськими військами будуть перекинуті на окуповані території Донецької області.
Там вони нібито мають підтримати проект реконструкції зруйнованих територій, однак у виданні наголошують, що військові підрозділи можуть спричинити значний вплив на перебіг бойових дій у російсько-українській війні.
«Очікується, що Північна Корея відправить великі інженерні сили до Донецька вже наступного місяця. Мета - відновити місто, зруйноване боями», - зазначив неназваний південнокорейський урядовець журналістам видання.