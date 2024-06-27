Около 10 тыс. мигрантов отправила Россия на войну против Украины, - Следствием РФ

Около 10 тысяч мигрантов уже отправила Россия на войну против Украины.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает Цензор.НЕТ.

"Более 30 тысяч уже отловили таких граждан, которые получили гражданство, но не желают стать на воинский учет, поставили на учет", - отметил он.

"Уже около 10 тысяч из них отправлены в зону специальной военной операции", - добавил Бастрыкин.

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