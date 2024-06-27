Около 10 тыс. мигрантов отправила Россия на войну против Украины, - Следствием РФ
Около 10 тысяч мигрантов уже отправила Россия на войну против Украины.
Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает Цензор.НЕТ.
"Более 30 тысяч уже отловили таких граждан, которые получили гражданство, но не желают стать на воинский учет, поставили на учет", - отметил он.
"Уже около 10 тысяч из них отправлены в зону специальной военной операции", - добавил Бастрыкин.
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+1 Валентин Коваль #587289
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Це фотозвіт чи що ?
Про це повідомляє південнокорейське видання TV Chosun з посиланням на джерела у власному уряді.
Очікується, що в липні цього року підрозділи «Інженерного корпусу» армії КНДР у взаємодії з російськими військами будуть перекинуті на окуповані території Донецької області.
Там вони нібито мають підтримати проект реконструкції зруйнованих територій, однак у виданні наголошують, що військові підрозділи можуть спричинити значний вплив на перебіг бойових дій у російсько-українській війні.
«Очікується, що Північна Корея відправить великі інженерні сили до Донецька вже наступного місяця. Мета - відновити місто, зруйноване боями», - зазначив неназваний південнокорейський урядовець журналістам видання.